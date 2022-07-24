11 мест в России, где можно увидеть лотосы

Чтобы полюбоваться этими удивительными цветами, не обязательно ехать в тропики, ведь лотосы растут во многих южных регионах, а также на Дальнем Востоке. Например, только в Хабаровском крае около двадцати лотосовых озер. Правда, во многих водоемах они посажены человеком. Тем не менее в Амурской области есть озера, где цветы растут, по всей видимости, веками. Сейчас как раз начинается сезон, так что предлагаем полюбоваться лотосами и узнать, где их можно увидеть вживую, не пересекая границ.





Астраханская область: лотосы здесь можно встретить в дельте Волги и у побережья Каспия

Лотосовые поля находятся на территории местного госзаповедника, который их охраняет.