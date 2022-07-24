11 мест в России, где можно увидеть лотосы

В июле самый разгар цветения лотосов, и у нас очень много водоемов, усеянных этими чудесными цветами. Так где же их искать?
Чтобы полюбоваться этими удивительными цветами, не обязательно ехать в тропики, ведь лотосы растут во многих южных регионах, а также на Дальнем Востоке. Например, только в Хабаровском крае около двадцати лотосовых озер. Правда, во многих водоемах они посажены человеком. Тем не менее в Амурской области есть озера, где цветы растут, по всей видимости, веками. Сейчас как раз начинается сезон, так что предлагаем полюбоваться лотосами и узнать, где их можно увидеть вживую, не пересекая границ.
Астраханская область: лотосы здесь можно встретить в дельте Волги и у побережья Каспия
Лотосовые поля находятся на территории местного госзаповедника, который их охраняет.
В Калмыкии цветы можно увидеть на берегах одного из рукавов дельты Волги
Кстати, лотос растет тут очень давно и даже изображен на флаге Республики уже почти тридцать лет.
А это уже Волго-Ахтубинская пойма в Волгоградской области
Увидеть эту картину можно рядом с поселком Красный Буксир.
Плантация площадью 2 кв. км есть на Таманском полуострове: примерно 40 км от Анапы на реке Казачий Ерик
Деревня Быковка недалеко от Белгорода тоже имеет свое озеро
Оно тут появилось несколько лет назад и с каждым годом привлекает все больше гостей.
На пруду в поселке Маршала Жукова (Курская область) лотосы цветут уже шестой год подряд
А появились они тут, по всей видимости, случайно: кто-то выбросил семена в местный пруд, даже не думая, что они могут зацвести.
А это озеро Карасиное неподалеку от столицы Приморского края
Еще одна водная поляна есть в поселке Дубовый Ключ примерно в получасе езды от Уссурийска
Кстати, в другом месте этого региона, в селе Яковлевка, даже проходит День лотоса
В Амурской области сразу несколько озер, покрытых большими розовыми цветами, правда, многие искусственные
Но особенно стоит отметить два озера — Кривое и Долгое, которые стали памятниками природы, так как это естественная среда обитания цветка. Находятся эти водоемы на территории Хинганского заповедника.
Ниже хутор Галкино под Хабаровском, где тоже есть свой водоем
Источник:
АНТИФИШКИ
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