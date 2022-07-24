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11 мест в России, где можно увидеть лотосы

11 мест в России, где можно увидеть лотосы

Автор:
24 июля 2022 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   в мире   красота   лотосы   места   природа   фото   
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В июле самый разгар цветения лотосов, и у нас очень много водоемов, усеянных этими чудесными цветами. Так где же их искать?

Чтобы полюбоваться этими удивительными цветами, не обязательно ехать в тропики, ведь лотосы растут во многих южных регионах, а также на Дальнем Востоке. Например, только в Хабаровском крае около двадцати лотосовых озер. Правда, во многих водоемах они посажены человеком. Тем не менее в Амурской области есть озера, где цветы растут, по всей видимости, веками. Сейчас как раз начинается сезон, так что предлагаем полюбоваться лотосами и узнать, где их можно увидеть вживую, не пересекая границ.


Астраханская область: лотосы здесь можно встретить в дельте Волги и у побережья Каспия

Лотосовые поля находятся на территории местного госзаповедника, который их охраняет.

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В Калмыкии цветы можно увидеть на берегах одного из рукавов дельты Волги

Кстати, лотос растет тут очень давно и даже изображен на флаге Республики уже почти тридцать лет.

А это уже Волго-Ахтубинская пойма в Волгоградской области

Увидеть эту картину можно рядом с поселком Красный Буксир.

Плантация площадью 2 кв. км есть на Таманском полуострове: примерно 40 км от Анапы на реке Казачий Ерик

Деревня Быковка недалеко от Белгорода тоже имеет свое озеро

Оно тут появилось несколько лет назад и с каждым годом привлекает все больше гостей.

На пруду в поселке Маршала Жукова (Курская область) лотосы цветут уже шестой год подряд

А появились они тут, по всей видимости, случайно: кто-то выбросил семена в местный пруд, даже не думая, что они могут зацвести.

А это озеро Карасиное неподалеку от столицы Приморского края

Еще одна водная поляна есть в поселке Дубовый Ключ примерно в получасе езды от Уссурийска

Кстати, в другом месте этого региона, в селе Яковлевка, даже проходит День лотоса

В Амурской области сразу несколько озер, покрытых большими розовыми цветами, правда, многие искусственные

Но особенно стоит отметить два озера — Кривое и Долгое, которые стали памятниками природы, так как это естественная среда обитания цветка. Находятся эти водоемы на территории Хинганского заповедника.

Ниже хутор Галкино под Хабаровском, где тоже есть свой водоем

Источник:

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Метки: Россия   в мире   красота   лотосы   места   природа   фото   
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lekha-fil 42 минуты назад
Краснодарский край: поселок Белозёрный, ст. Старонижестеблиевская. Это не редкость.
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