10 самых разных видов облаков, каждое из которых прекрасно по-своему

Наблюдать за тем, как по небу плывут облака, очень успокаивающее занятие. В облаках можно разглядеть самые разные формы и причудливые фигурки. Некоторые облака могут показаться жуткими, а некоторые, наоборот, чрезвычайно милыми. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий о том, какими разными могут быть облака.

Линзовидные

Эти облака напоминают гигантские линзы, за что и получили свое название. Если немного пофантазировать, то в этих облаках можно рассмотреть собирающийся прямо в небе бисквит.