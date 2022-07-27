10 самых разных видов облаков, каждое из которых прекрасно по-своему

Разноцветные, мрачные, волнистые и другие облака, которые выглядят завораживающе.
Наблюдать за тем, как по небу плывут облака, очень успокаивающее занятие. В облаках можно разглядеть самые разные формы и причудливые фигурки. Некоторые облака могут показаться жуткими, а некоторые, наоборот, чрезвычайно милыми. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий о том, какими разными могут быть облака.
Линзовидные
Эти облака напоминают гигантские линзы, за что и получили свое название. Если немного пофантазировать, то в этих облаках можно рассмотреть собирающийся прямо в небе бисквит.
Asperatus
Название этих облаков звучит очень мрачно, и это полностью соответствует их внешнему виду. Глядя на небо, затянутое облаками Asperatus, кажется, что апокалипсис близко.
Серебристые
Эти облака еще называют ночными, потому что их можно увидеть только в сумерках. Они еле заметны, но все равно прекрасны.
Трубчатые
Для перфекционистов наблюдать за трубчатыми облаками — сплошное удовольствие. Они имеют почти идеально ровную округлую форму, от которой невозможно оторвать взгляд.
Волнистые
Глядя на волнистые облака, можно подумать, что их специально кто-то начертил в небе, — уж очень ровно они расположены.
Радужные
Увидеть это явление своими глазами — большая редкость. Дело в том, что для того чтобы образовалось радужное облако, должны сойтись сразу несколько факторов: температура, влажность и положение Солнца.
Шкваловый ворот
Этот вид облаков напоминает гигантскую трубу, которая каким-то странным образом образовалась в небе.
Валовые
Валовые облака похожи на гигантские волны. Если бы небо было морем, валовые облака были бы цунами.
Перламутровые
Это зрелище можно наблюдать после того, как солнце опустилось за горизонт, и до того, как успело подняться.
Дырявые
Эти облака называют вратами в рай, потому что отверстие, которое образуется посередине этих облаков, напоминает ворота. А какие облака из этой подборки показались вам самыми удивительными?
Источник:
АНТИФИШКИ
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