19 фото с конкурса подводных снимков

В прошлом году карантинные ограничения, возможно, помешали многим фотографам посетить свои любимые воды, но это ни в коем случае не воспрепятствовало их творческому порыву. Они смогли сделать достойные работы и представить их судьям в 2022 году. Многие из отмеченных наградами снимков этого года были отсняты в родных странах, а некоторые даже сделаны в домашних бассейнах. Победители конкурса показывают удивительные океанские зрелища и виды, а также захватывающие виды затопленных шахт и глубоководных кораблекрушений. Мы отобрали самые интересные фотоработы, чтобы вы имели возможность насладиться чудесами океанского мира.

Танцы с гигантами в ночи