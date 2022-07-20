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19 фото с конкурса подводных снимков

19 фото с конкурса подводных снимков

Автор:
20 июля 2022 13:11
Метки: Underwater Photographer of the Year   конкурс   красота   под водой   природа   рыба   фото   
709
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Underwater Photographer of the Year — престижный и главный в мире фотоконкурс подводных снимков, который объединяет любителей морского мира со всех уголков планеты.

В прошлом году карантинные ограничения, возможно, помешали многим фотографам посетить свои любимые воды, но это ни в коем случае не воспрепятствовало их творческому порыву. Они смогли сделать достойные работы и представить их судьям в 2022 году. Многие из отмеченных наградами снимков этого года были отсняты в родных странах, а некоторые даже сделаны в домашних бассейнах. Победители конкурса показывают удивительные океанские зрелища и виды, а также захватывающие виды затопленных шахт и глубоководных кораблекрушений. Мы отобрали самые интересные фотоработы, чтобы вы имели возможность насладиться чудесами океанского мира.


Танцы с гигантами в ночи

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Эта работа получила главную награду конкурса. Фотограф Рафаэль Фернандес Кабальеро смог сделать ночную фотографию пяти китовых акул.


Формы жизни

Большой белый объект приближается к моему объективу

Круг жизни

Под закатом

Впечатления

Город ангелов

Underwater Photographer of the Year был придуман в Великобритании в 1965 году и считался национальным конкурсом. С конца 1970-х годов он стал международным и проводился каждые несколько лет.


Хэллоуин

Фронт крушения

Охота

Щучий бой

Укрыться

Вечно угрюмый

Underwater Photographer of the Year — это отличная площадка для демонстрации чудес мира дайвинга огромной аудитории. Конкурсные снимки будет интересно посмотреть даже тем, кто не имеет никакого отношения к подводному плаванию.


Белый дом

Дикая челюсть

Хвост

Лучшие друзья

Парадокс

Сарпа и зелёная трава

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Underwater Photographer of the Year   конкурс   красота   под водой   природа   рыба   фото   
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1  комментарий
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Kanifolkin 2 минуты назад
Одно странно. Конкурс проходит в Англии, известной своими "правильными взглядами", но простите - а где среди рыб негры и пид.расы? Не. Такой конкурс неправильный. Должны быть быть негры и эти - "неправильные", а иначе - нетолерантный какой-то конкурс, савсем аднака.
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