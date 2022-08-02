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Почему создателей романов о приключениях Анжелики возмутила экранизация их произведений?

Почему создателей романов о приключениях Анжелики возмутила экранизация их произведений?

Автор:
02 августа 2022 11:52
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Анжелика   Анн и Серж Голон   Всеволод Голубинов   Симона Шанжё   героиня   кино   книга   маркиза ангелов   роман   экранизация   
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Настоящие имена Анн и Сержа Голон – пары, создавшей серию романов о приключениях и злоключениях французской красавицы, Симона Шанжё и Всеволод Голубинов.

Истории о «маркизе ангелов» залпом проглатывали миллионы читателей по всему миру. Соответственно, создание фильма о жизни таких колоритных персонажей было только вопросом времени. И время настало. Но когда авторы увидели результат, то он их не просто разочаровал, а ввел в ступор.


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Всеволод перебрался во Францию в 1920 году. Симона появилась на свет в Тулоне и с детских лет ощущала сильную потребность к творчеству и литературе. Первое ее произведение – роман «Страна за моими глазами» вышло в печать, когда девушке было всего 18 лет.

А знакомство молодые люди  свели… в Африке. Мужчина работал там на золотых приисках, а Симона путешествовала. Во Францию они прибыли уже вместе, как пара, и в скором времени поженились.

Супруги вместе начали работать над романами о приключениях красавицы-француженки. Симона говорила, что прототипом харизматичного и благородного Жоффрея де Пейрака стал именно ее супруг. Книги в буквальном смысле помогли им встать на ноги: доходы в то время у семьи были мизерными, и гонорары практически спасли их от нищеты.


Первый фильм «Анжелика – маркиза ангелов» был снят в 1965 году. За ним  последовали еще четыре. Но авторов экранизация очень разочаровала. Симону не пустили на съемочную площадку и не дали принять участие в кастинге. Об актрисе, сыгравшей главную роль – Мишель Мерсье, писательница высказалась категорично и резко, назвав ту развратницей, мечтающей переспать со всеми попадающимися на пути мужчинами. Ее супруг был в ужасе: детище их жизни превратили в пошловатую эротику, надругавшись над изначальной идеей – воплощением чистой и прекрасной любви.


Позицию Симоны поддержали и советские цензоры: перед показом из фильма вырезали порядка 30 минут времени, убрав все постельные сцены. Но зрительниц мало волновало мнение критиков: они с упоением смотрели и пересматривали фильм, называли дочерей именем главной героини и массово делали прически «под Анжелику».


Экранизация 2013 года понравилась писательнице больше. Но фильм не догнал по популярности первый, и эталонной «маркизой ангелов» так и осталась Мишель Мерсье. Не исключено, что кто-то из современных кинематографистов решится на новую экранизацию. Но «родители» Анжелики уже не смогут ее оценить: Всеволод ушел из жизни в 1972 году, а его жена скончалась во Франции в 2017 году.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анжелика   Анн и Серж Голон   Всеволод Голубинов   Симона Шанжё   героиня   кино   книга   маркиза ангелов   роман   экранизация   
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2  комментария
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Corvus Corax Час назад
И все? Ни про них, ни про книги, ни про фильмы???
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Валерий Петров 10 минут назад
Ой не надо сейчас новую экранизацию.
Там главная героиня будет жирной негрой трансгендером и с деревянным йухом(
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