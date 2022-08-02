Почему создателей романов о приключениях Анжелики возмутила экранизация их произведений?

Всеволод перебрался во Францию в 1920 году. Симона появилась на свет в Тулоне и с детских лет ощущала сильную потребность к творчеству и литературе. Первое ее произведение – роман «Страна за моими глазами» вышло в печать, когда девушке было всего 18 лет.

А знакомство молодые люди свели… в Африке. Мужчина работал там на золотых приисках, а Симона путешествовала. Во Францию они прибыли уже вместе, как пара, и в скором времени поженились.

Супруги вместе начали работать над романами о приключениях красавицы-француженки. Симона говорила, что прототипом харизматичного и благородного Жоффрея де Пейрака стал именно ее супруг. Книги в буквальном смысле помогли им встать на ноги: доходы в то время у семьи были мизерными, и гонорары практически спасли их от нищеты.