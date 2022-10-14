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Одинаковые, разные, удивительные: вселенные братьев Стругацких

Одинаковые, разные, удивительные: вселенные братьев Стругацких

Автор:
14 октября 2022 14:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Братья Стругацкие   книга   литература   особенность   писатель   повесть   произведение   роман   уникальность   
968
5

В наши дни близкие и родные люди ухитряются переругаться настолько, что надолго разрывают общение. А пример этих особенных братьев говорит о том, что даже разнополярные люди могут не просто гармонично сосуществовать, но и творить.

Создавать миры и вселенные. Именно этим занимались братья Стругацкие. Аркадий – общительный, творческий, душа компании. Именно он был впоследствии идейным вдохновителем и сердцем дуэта. Борис – спокойный, въедливый, сосредоточенный, проявляющий максимальное внимание к деталям.

×
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Всю жизнь они прожили в разных городах. Аркадий в столице, а Борис в Петербурге. А для работы приезжали на какую-то нейтральную территорию.

Есть байка, что первую повесть «Страна багровых туч» они начали писать в 1955 году, поспорив с супругой Аркадия. Они невероятно точно и тонко улавливали настроения, царившие в обществе, головах, душах. После прочтения их книг остается странное ни с чем не сравнимое ощущение. Словно произошло пусть небольшое, но изменение личности. И страстно хочется продолжения.

Книги Стругацкий по праву считаются классикой научной фантастики. В перечень самых известных и лучших входят:

  • Град обреченный
  • За миллиард лет до конца света
  • Хромая судьба
  • Трудно быть богом
  • Пикник на обочине
  • Понедельник начинается в субботу

После посещения Земли пришельцы оставили на память о себе опасные зоны, ловушки и артефакты. Но смысл не в них. А в людях. В сталкерах, которые ходят добывать эти артефакты, а возвращаются пустыми и озлобленными. В ученых, пытающихся их изучать. Но двигающихся в совершенно другом направлении.

Бывают произведения, которые после прочтения надолго селятся в голове. Заставляя думать о том, кто мы и что мы, чего хотим. И классика фантастики, несмотря на десятки лет, гораздо актуальнее современного голливудского новодела о пришельцах.

Теплая, душевная, оптимистичная книга. Авторы органично переплели в ней вымысел с советской действительностью. Три истории романа объединены общим героем.

Город Соловец наполняют чудеса. И главный персонаж Саша Привалов попадает в этот волшебный мир, где и начинаются приключения.

А какое произведение Стругацких вы любите больше всего и почему?


Источник:

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Метки: Братья Стругацкие   книга   литература   особенность   писатель   повесть   произведение   роман   уникальность   
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20  комментариев
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53k
zloykoyot 2 часа назад
Самые лучшие иллюстрации в этом издании. У меня есть такая, ещё тётке моей покупали когда маленькая была.
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32
sectorkost1 Полминуты назад
У Стругацких маленькое пророчество запомнилось в "Пикнике" зона, 4й ангар - а Чернобыльской зоне 4й энергоблок...
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307
ZeroCross.ru 14 минут назад
Какой первый вопрос Горбовского инопланетянам на первом контакте ?
:)
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2k
Александр 15 минут назад
Вселенная Стругацких уникальна и захватывающая.
Полное собрание сочинений прочитал от корки до корки.
Крайне огорчает неоправданно малое число экранизаций и отсутствие сред них удачных...
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4k
perekrestok 17 минут назад
За миллиард лет до конца света. Классная книга! Самое в ней интересное что все происходит как в обычной жизни! Когда читал то офигевал - все прямо по настоящему! Как начинаешь работать - сразу же какая то фигня случается! А сидишь без дела - так тишина. Молодцы братья! Все книги потрясающие!
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12k
VM Varga Полчаса назад
"Амнистирован - мобилизован"(с) "Обитаемый остров", моя любимейшая книга...

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339
Sumrak58100 Полчаса назад
Для меня у Стругацких только два стоящих произведения "Град обреченный" и "За миллиард лет до конца света". Последнее из названных подлец Сокуров умудрился испоганить, сняв фильм. Всё остальное у Стругацких для меня как-то не зашло.
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791
Ольга 49 минут назад
Лично для меня "Пикник на обочине" и "Улитка на склоне" - самые любимые, шерсть на носу. Необыкновенные, эфемерно-нереальные, и в то же время будничные.
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715
Александр Зотов Час назад
Парень из преисподней)
А из экранизаций, пожалуй, "Гадкие лебеди" и телеспектакль "Малыш" самые удачные
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6k
Андрей Крылов Час назад
Всё что написали Стругацкие - шедевр. Тут невозможно выбрат что-то одно. Прочитал всё, ещё в детстве по мере выхода нового. а потом многое перечитывал уже позже. Многое у них многослойно. И понимение некоторых нюансов приходит с возрастом.
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4k
SandMANn Час назад
А какое произведение Стругацких вы любите больше всего и почему? Прошу прощения за банальный ответ. Выбрать не смог – вся антология интересна! Для меня советская фантастика – лучшая. Она добрая и познавательная. ...В детстве книги этого жанра – это мой светлый романтический мир восприятия (жаль, в реалиях всё несколько иначе...). Спасибо.
Для информации: Аркадий и Борис Стругацкие в рейтинге лучших. Классики фантастики!
https://fantlab.ru/ratings?all=1&ysclid=l98g2x2mah225068154https://fantlab.ru/ratings?all=1&ysclid=l98g2x2mah225068154
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14k
Ser 2 часа назад
Грустно! В вашейраше так и есть - идиЁты которые "минусуют"
А ведь он создали - мироздания! и показывали просто жизнь и это было интересно!
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26k
SerGProS 2 часа назад
С "понедельника" началось, потом "Трудно быть богом","Пикник на обочине" - последняя из прочитанных..Более домашняя библиотека не вмещала ,да и некогда потом стало.
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158
Sata33 2 часа назад
Я с Обитаемого острова их начал читать ...
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Пикник на обочине, не то что бы первая из прочитанных, но по сей день любимая книга у них
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Для меня знакомство с творчеством Стругацких началось с довольно забавного случая. Когда я в очередной раз пришёл в школьную библиотеку менять книги, то пожилая библиотекарь, ворча: "Ты уже давно всё прочитал... что я тебе найду...ходют....ходют...глаза портют...", достала с полки "Понедельник" и сказала:
- Вот, вроде, сказка. Читай.
Она не особо вникла в подробности анонса авторов на форзаце для КОГО эта сказка.
Потом "Шесть спичекк" и всё остальное, изданное к тому времени. Дальше - больше. Потом студенчество, перепечатанная на пишущей машинке "Сказка о тройке"....
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