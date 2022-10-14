Одинаковые, разные, удивительные: вселенные братьев Стругацких

Всю жизнь они прожили в разных городах. Аркадий в столице, а Борис в Петербурге. А для работы приезжали на какую-то нейтральную территорию.

Есть байка, что первую повесть «Страна багровых туч» они начали писать в 1955 году, поспорив с супругой Аркадия. Они невероятно точно и тонко улавливали настроения, царившие в обществе, головах, душах. После прочтения их книг остается странное ни с чем не сравнимое ощущение. Словно произошло пусть небольшое, но изменение личности. И страстно хочется продолжения.