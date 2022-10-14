Одинаковые, разные, удивительные: вселенные братьев Стругацких

В наши дни близкие и родные люди ухитряются переругаться настолько, что надолго разрывают общение. А пример этих особенных братьев говорит о том, что даже разнополярные люди могут не просто гармонично сосуществовать, но и творить.
Создавать миры и вселенные. Именно этим занимались братья Стругацкие. Аркадий – общительный, творческий, душа компании. Именно он был впоследствии идейным вдохновителем и сердцем дуэта. Борис – спокойный, въедливый, сосредоточенный, проявляющий максимальное внимание к деталям.
Всю жизнь они прожили в разных городах. Аркадий в столице, а Борис в Петербурге. А для работы приезжали на какую-то нейтральную территорию.
Есть байка, что первую повесть «Страна багровых туч» они начали писать в 1955 году, поспорив с супругой Аркадия. Они невероятно точно и тонко улавливали настроения, царившие в обществе, головах, душах. После прочтения их книг остается странное ни с чем не сравнимое ощущение. Словно произошло пусть небольшое, но изменение личности. И страстно хочется продолжения.
Книги Стругацкий по праву считаются классикой научной фантастики. В перечень самых известных и лучших входят:
- Град обреченный
- За миллиард лет до конца света
- Хромая судьба
- Трудно быть богом
- Пикник на обочине
- Понедельник начинается в субботу
После посещения Земли пришельцы оставили на память о себе опасные зоны, ловушки и артефакты. Но смысл не в них. А в людях. В сталкерах, которые ходят добывать эти артефакты, а возвращаются пустыми и озлобленными. В ученых, пытающихся их изучать. Но двигающихся в совершенно другом направлении.
Бывают произведения, которые после прочтения надолго селятся в голове. Заставляя думать о том, кто мы и что мы, чего хотим. И классика фантастики, несмотря на десятки лет, гораздо актуальнее современного голливудского новодела о пришельцах.
Теплая, душевная, оптимистичная книга. Авторы органично переплели в ней вымысел с советской действительностью. Три истории романа объединены общим героем.
Город Соловец наполняют чудеса. И главный персонаж Саша Привалов попадает в этот волшебный мир, где и начинаются приключения.
А какое произведение Стругацких вы любите больше всего и почему?
Источник:
АНТИФИШКИ
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:)
Полное собрание сочинений прочитал от корки до корки.
Крайне огорчает неоправданно малое число экранизаций и отсутствие сред них удачных...
А из экранизаций, пожалуй, "Гадкие лебеди" и телеспектакль "Малыш" самые удачные
Для информации: Аркадий и Борис Стругацкие в рейтинге лучших. Классики фантастики!
https://fantlab.ru/ratings?all=1&ysclid=l98g2x2mah225068154https://fantlab.ru/ratings?all=1&ysclid=l98g2x2mah225068154
А ведь он создали - мироздания! и показывали просто жизнь и это было интересно!
- Вот, вроде, сказка. Читай.
Она не особо вникла в подробности анонса авторов на форзаце для КОГО эта сказка.
Потом "Шесть спичекк" и всё остальное, изданное к тому времени. Дальше - больше. Потом студенчество, перепечатанная на пишущей машинке "Сказка о тройке"....