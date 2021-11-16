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Действительно жуткие книги русских авторов

Действительно жуткие книги русских авторов (7 фото)

Автор:
16 ноября 2021 12:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Автор   жанр   история   книга   роман   русский   страх   ужас   
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Хоррор-направление в литературе – область достаточно узкая. И классиками ужасов в основном являются зарубежные авторы, как, к примеру, один из эталонных и признанных мастеров жанра Стивен Кинг. Но это не значит, что в русской литературе нет достойных авторов, произведения которых способны заставить трястись от ужаса и выпустить наружу самых древних демонов из потаенных закоулков русской души.

Правда, немного окунуться в западную культуру все же придется. Признанный заботливый папаша жанра Говард Лавкрафт написал в 1927 году статью под названием «Сверхъестественный ужас в литературе». Это было своего рода исследование мистического направления от дошедших до нас произведений древности до творений современных авторов. Говард не обошел вниманием средневековые произведения и готические романы. Подробно остановился на таких состоявшихся мастерах как Эдгар Аллан По, Артур Мейчен и прочих. Увы, но наших соотечественников в анализе не было.

И незаслуженно, поскольку в русской литературе имеются произведения, заставляющие поджилки трястись, а волосы если не седеть, то подниматься дыбом точно.



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Поэт, писатель и драматург создал произведение с тягучей, монотонной, пугающей атмосферой, преисполненной не оформившейся тоски и невнятной скуки. Многие считают «Беса» подражанием Кафке. А другие уверены, что все наоборот. К слову, у Кафки была  возможность изучить произведение Сологуба, а Федор Кузьмич мог познакомиться с произведениями товарища по перу только ближе к концу, творческому и жизненному.

Мучительная душащая история Ардальона Борисыча Передонова, рассказанная писателем, это истинный провинциальный мрак, рука которого оставляет незаживающие царапины на душе читателей. И не исключено, что аморфная странная Недотыкомка, соскользнув со страниц романа, поселится не только в сознании, но и где-то в дальнем углу комнаты.


Николай Васильевич был известным мистиком. И талант его в этом  направлении не нуждается в доказательстве. Ведь это Гоголь. И этим все сказано. Сожженные рукописи, глубокая набожность, странная смерть, перевернутое в гробу тело – все это определенно делает писателя готическим мастером. Естественно, с классикой он был знаком. И Гофмана, на фольклорные элементы произведений которого опирался, тоже читал. Но пошел дальше, нежели Гофман, щедро плеснув самобытности и фантазии в классическую фольклорную базу. Если «Вий» и сейчас способен заставить понервничать школьников, да и впечатлительных взрослых тоже, то что говорить о народонаселении, читавшем это более века назад?


Простые советские люди неожиданно становятся персонажами мифа, в котором органично переплетены религиозная основа и диалектика советского строя. Человеческие пороки автор рисует так виртуозно, что почти реально ощущается грязь бытия. И оторваться от чтения невозможно даже тогда, когда нечистоты ощущаются уже почти что физически.


Юрий Мамлеев в своем гротескном романе реализовал атмосферу мистической России, которая подобно вязкому сну, одновременно отталкивающему и притягивающему.


Начало истории про упыря Наиля Измайлова вполне себе спокойное и преисполненное тягучей обыденности. Но в один момент все меняется, и привычная жизнь словно искажается, ломается, дает трещины, через которые просачивается нечто странное, темное, обволакивающее, пугающее. Привычный быт меняется, как и родные люди, а древнее холодное зло заключает в свои объятья, чтобы уже не отпустить пленника из хаоса неопознанного.


Еще один признанный мастер странностей – Даниил Хармс просто и обычно рассказал историю о преследующем человека мертвеце. Присутствие чего-то странного, потустороннего гармонично уживается с призраками голода, нищеты, страха. Увы, по ложному доносу Хармс попал в психиатрическую больницу, где и скончался (по другим данным – был расстрелян). Не случись этого, возможно «Старуха» стала бы не единственным ярким образцом жанра ужасов русских писателей.

А какое произведение этого литературного направления вы бы назвали эталонным?

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Метки: Автор   жанр   история   книга   роман   русский   страх   ужас   
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4  комментария
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16k
Наталья 44 минуты назад
Я думаю, что незаслуженно обошли Алексея Толстого.
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night_visitor 7 минут назад
Это вы ещё новости не читали
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345
Алексей Маз 19 минут назад
Ну, ставить в один ряд Сологуба, Гоголя, Хармса и современных беллетристов. Смело)
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4k
Максим 41 минуту назад
Конечно же указанные книги читать не буду, у меня предубеждение к неизвестным авторам.
А вот по поводу Лавкрафта, при всей моей любви к нему, я бы упомянул, что даже Гоголь раньше него написал своего Вия, например. А уж пугать друг друга мы начали еще со времен мифов, некоторые из которых стали основой современных религий.
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