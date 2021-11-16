Действительно жуткие книги русских авторов

Правда, немного окунуться в западную культуру все же придется. Признанный заботливый папаша жанра Говард Лавкрафт написал в 1927 году статью под названием «Сверхъестественный ужас в литературе». Это было своего рода исследование мистического направления от дошедших до нас произведений древности до творений современных авторов. Говард не обошел вниманием средневековые произведения и готические романы. Подробно остановился на таких состоявшихся мастерах как Эдгар Аллан По, Артур Мейчен и прочих. Увы, но наших соотечественников в анализе не было.

И незаслуженно, поскольку в русской литературе имеются произведения, заставляющие поджилки трястись, а волосы если не седеть, то подниматься дыбом точно.