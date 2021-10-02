Франсуа Трюффо — «Хичкок/Трюффо»

Вряд ли в посвященном кино книгоиздании есть формат более популярный, чем интервью с известным режиссером — всегда проще продать читателю возможность погружения в сознание той или иной знаменитости, чем какой-нибудь том киноведческих изысканий. Что ж, даже в этом легком по идее жанре есть свой священный Грааль: «Хичкок/Трюффо» это наглядное доказательство того, что подлинным искусством может быть даже диалог. Но только в том случае, когда этот диалог ведут две таких величины: еще молодой, но уже признанный лидер французской «новой волны» Франсуа Трюффо выступил интервьюером, чтобы записать 50 часов разговоров с Альфредом Хичкоком. Транскрипция этой беседы не только читается на одном дыхании — великие режиссеры не умничают и вовсе не брезгуют анекдотами с площадки или шутками — но и постепенно обретает форму чуть ли не покадрового киноразбора, идеального мастер-класса о том, как снимать кино, как его смотреть и понимать.