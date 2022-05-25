Варя Синичкина – милиционерша с васильковыми глазами: как сложилась жизнь актрисы, которая её сыграла?

«Место встречи изменить нельзя» – это культовый фильм, который смотрят и любят зрители уже нескольких поколений.
Нежная хрупкая Варенька имелась и в литературном первоисточнике – романе братьев Вайнеров «Эра Милосердия», по которому и был снят фильм.
В соответствии с ним, Варвара, как и многие её ровесницы, пошла работать в милицию в суровые годы войны. В романе участь Вари была незавидна: девушка погибала при задержании опасного преступника. Говорухин подумал-подумал и решил, что такой финал зрители не поймут и не простят. Именно по этой причине в финале мы видим Варю, которая держит на руках подкидыша и смотрит на влюблённого в неё Шарапова.
К слову, откровенная сцена между персонажами в сериале тоже должна была быть, но её безжалостно вырезала цензура.
Имя актрисы, сыгравшей роль Вари, не все знают. Несмотря на ангельскую красоту и талант, судьба Натальи Даниловой складывалась совсем непросто.
Девочка появилась на свет 25 сентября 1955 года в Ленинграде. Отцом был известный археолог, доктор исторических наук, академик Юрий Мочанов, но после его ухода из семьи Наташа была так обижена, что взяла девичью фамилию мамы. С юных лет она проявляла себя как творческая натура: участвовала в школьных вечерах самодеятельности, спектаклях, читала стихи классиков, исполняла под гитару песни собственного сочинения.
Дебют Наташи в кино состоялся, когда ей было 13 лет. Девочка сыграла небольшую роль в фильме Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля…».
Это наложило такой отпечаток и так впечатлило Данилову, что она решила посвятить себя актёрской профессии и после получения школьного аттестата поступила в Ленинградский театральный институт. В 70-х уже успела сняться во многих фильмах, среди которых «Старые друзья», «Комедия ошибок», «Маленькие трагедии».
Роль Вари Синичкиной стала для актрисы знаковой. Тогдашняя молодежь увидела в ней образец для подражания, светлый эталон, символ возрождающейся страны.
К слову, на пробах на эту роль с ней конкурировали такие известные актрисы как Лариса Удовиченко и Марина Влади. Последнюю предложил сам Высоцкий. Но здесь вмешалась сама судьба: Удовиченко больше вдохновилась образом Маньки Облигации. А Влади отклонил худсовет, члены которого сошлись во мнении, что роль советской девушки-милиционера должна такая же девушка и играть. Плюс к этому, с безупречной биографией. Да и возраст у Влади был уже не девичий: актриса разменяла пятый десяток.
Впрочем, Наталья некоторое время ещё раздумывала, соглашаться ли ей. Синичкина казалась ей набором каких-то классических штампов. Да ещё и простушкой. Только после долгих уговоров сокурсники убедили её согласиться.
На съёмках случился трогательный и трагический момент: по сценарию ей нужно было перепеленать ребёнка. Данилова незадолго до этого вынуждена была прервать беременность по медицинским показаниям. И вид крохотных вещичек, в которые она могла бы укутывать собственного малыша, раз за разом вызывал у неё слёзы.
Помог находчивый Высоцкий: налил актрисе стакан коньяка. А в финальной сцене Данилова плакала по настоящему, не играла. И, зная предысторию, становится понятно почему.
Кстати, голос Натальи Говорухин забраковал: её переозвучила тёзка – Наталья Рычагова – звезда фильма «Офицеры». Хотя переозвучка – это, в общем, нормальная практика, Данилова сочла такое решение режиссёра личным оскорблением.
К сожалению, других таких же ярких ролей после «Места встречи» у Даниловой не случилось.
Что касается личной жизни, то, несмотря на яркую красоту, она не сложилась. Первым мужем Даниловой стал Асхаб Абакаров. Пара прожила чуть больше двух лет, затем последовал разрыв. Его причиной стала инфантильность мужчины. Хотя муж был на 10 лет старше, он не стоял на ногах и постоянно искал себя, довольствуясь случайными заработками и статусом мужа звезды.
Беременность женщине пришлось прервать, поскольку из-за приёма лекарств ребёнок должен был появиться с множественными патологиями. К сожалению, это было сделано уже на большом сроке, из-за чего актрисе никогда уже не суждено было стать матерью.
Жизнь второго мужа Сергея оборвал инсульт в возрасте всего 45 лет. После свадьбы прошло совсем немного времени… Замуж Данилова больше не выходила.
90-е годы были сложными для всех. Наталья не стала исключением. Театр ей пришлось оставить из-за разногласий с политикой руководства. В кино серьёзных ролей не предлагали. Да ещё и ушла из жизни мать актрисы, которая долго и тяжело болела.
Данилова подрабатывала дубляжём фильмов, продавала ценные вещи и даже собирала стеклянную тару на улицах, чтобы сдать и купить на вырученные копейки обычной еды.
Но времена изменились, стойкая женщина выдержала все испытания. Сейчас актрисе 66 лет, она так и живёт в родном городе Санкт-Петербурге и довольно активно снимается в сериалах. Из последних работ можно выделить «Дорожный патруль», «Татьянин день», «Васильевский остров», «Созвездие стрельца».
Конечно, годы берут своё. В этой седой женщине с печальными глазами трудно узнать нежную Варю Синичкину. Обмануть время нельзя, для этого нет способов. Но кино – это способ сохранить образ, настроение, характер. И благодаря Наталье Даниловой героиня детективного сериала будет жить вечно и радовать другие – новые поколения ценителей хорошего кино.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И поменьше разных там дряг
Это так народ поймет, промеж строк.
Где сомненье там давай акт. А где
собранье там давай рок.
И позы все такие модные, партнёрша сверху, и слова - Милый, у тебя, у нас, будет ребенок. Тьфу! Да не говорили так тогда! Про то, что баба понесла, муж узнавал перед родами, а иногда и после (родила в поле и принесла в подоле). И значения этому факту не придавали, ребенка до лет 5-6 вообще за человека не считали, он мог умереть в любую минуту. У царей свои погремушки, конечно, наследники и все дела. Но все равно, не стоило на сексе акцент делать. Фильмы не смотрела. Мне хватило анонсов. Если захочу что-то историческое посмотреть, гляну старые советские.
Ну да, ну да.
Похищение чародея - Фантастика, телеспектакль СССР 1980