Варя Синичкина – милиционерша с васильковыми глазами: как сложилась жизнь актрисы, которая её сыграла?

К слову, откровенная сцена между персонажами в сериале тоже должна была быть, но её безжалостно вырезала цензура.

Имя актрисы, сыгравшей роль Вари, не все знают. Несмотря на ангельскую красоту и талант, судьба Натальи Даниловой складывалась совсем непросто.