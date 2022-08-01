Милые воры персональных данных: сеть канадских пекарен извинилась за слежку за гостями кофе и выпечкой

Сеть канадских пекарен Tim Hortons была уличена в том, что на протяжении года собирали персональные данные своих покупателей без их согласия.
Естественно, коллективные иски не заставили себя ждать. Казалось бы, бизнес можно закрывать, в лучшем случае хватит на выплату компенсаций. Но владельцы Tim Hortons решили задобрить разъяренных потребителей, предложив им бесплатный горячий напиток и выпечку на сумму меньше 10 канадских долларов.
В социальных сетях пользователи не оценили такую "щедрость": акция с пончиками и кофе не сработала даже вкупе с обещаниями удалить собранную из приложения без "согласия" пользователей, вместе с сетью пекарен информацию удалит сервис Radar Labs.
Местные органы, регулирующие сбор персональных данных, признали компанию виновной. Компания собирала информацию с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года.
Данные компания использовала для более эффективной маркетинговой кампании. Несмотря на признанный факт нарушения, решения по коллективным искам были не в пользу пострадавших. Именно поэтому компания во избежание апелляций предложили урегулировать все "мирным" путем в виде сдобы и горячих напитков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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