Милые воры персональных данных: сеть канадских пекарен извинилась за слежку за гостями кофе и выпечкой

Местные органы, регулирующие сбор персональных данных, признали компанию виновной. Компания собирала информацию с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года.

Данные компания использовала для более эффективной маркетинговой кампании. Несмотря на признанный факт нарушения, решения по коллективным искам были не в пользу пострадавших. Именно поэтому компания во избежание апелляций предложили урегулировать все "мирным" путем в виде сдобы и горячих напитков.