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Милые воры персональных данных: сеть канадских пекарен извинилась за слежку за гостями кофе и выпечкой

Милые воры персональных данных: сеть канадских пекарен извинилась за слежку за гостями кофе и выпечкой

Автор:
01 августа 2022 20:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   интересно   кофе   пекарни   персональные данные   пончик   скандал   
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Сеть канадских пекарен Tim Hortons была уличена в том, что на протяжении года собирали персональные данные своих покупателей без их согласия.

Естественно, коллективные иски не заставили себя ждать. Казалось бы, бизнес можно закрывать, в лучшем случае хватит на выплату компенсаций. Но владельцы Tim Hortons решили задобрить разъяренных потребителей, предложив им бесплатный горячий напиток и выпечку на сумму меньше 10 канадских долларов.

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В социальных сетях пользователи не оценили такую "щедрость": акция с пончиками и кофе не сработала даже вкупе с обещаниями удалить собранную из приложения без "согласия" пользователей, вместе с сетью пекарен информацию удалит сервис Radar Labs.

Местные органы, регулирующие сбор персональных данных, признали компанию виновной. Компания собирала информацию с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года.


Данные компания использовала для более эффективной маркетинговой кампании. Несмотря на признанный факт нарушения, решения по коллективным искам были не в пользу пострадавших. Именно поэтому компания во избежание апелляций предложили урегулировать все "мирным" путем в виде сдобы и горячих напитков.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Канада   интересно   кофе   пекарни   персональные данные   пончик   скандал   
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2  комментария
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11k
Kostick Полчаса назад
а что такого то "украли"? мак-адреса, да поисковые запросы? "халявый вайвай" не может быть просто так.
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7k
au3 11 минут назад
Я вам вообще открою тайну страшную страшную ... Когда вы на улице без маски - ваше лицо могут увидеть нехорошие люди и собрать ваши личные мордоразмеры.
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Александр Невский
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