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Цифровые Остапы Бендеры: как крадут персональные данные с помощью дипфейков

Цифровые Остапы Бендеры: как крадут персональные данные с помощью дипфейков

Автор:
04 июля 2022 23:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: it   воровство   интересно   мошенники   персональные данные   технологии   
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Мы не раз говорили, что современные технологии делают жизнь гораздо проще. Но не все так однозначно и просто. С развитием цифровых новорочек, появляются и новые методы мошенничества.

В США с появлением технологии дипфейка участились случаи кражи данных в крупных IT-компаний.

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Схема предельно простая, но при этом инновационная. В связи с распространением коронавирусной инфекции многие компании нанимают сотрудников, проводя собеседование онлайн. Преступники проходили собеседование. Получали должность в IT-компаниях и соответственно доступ к базам данных. А после крали их и продавали на черном рынке.

Схема идеальная, федералы предостерегают корпорации, чтобы те проводили тщательную проверку соискателей перед тем, как допустить нового сотрудника к конфиденциальной информации.

А ведь история с дипфейками начиналась как шутливая история в интернете.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: it   воровство   интересно   мошенники   персональные данные   технологии   
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Corvus Corax 2 часа назад
Чо за псевдонаучный бред? Рюсски изык нет понимай? Пиши понятно, а то, что сказано - полный бред...
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