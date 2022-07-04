Цифровые Остапы Бендеры: как крадут персональные данные с помощью дипфейков

Мы не раз говорили, что современные технологии делают жизнь гораздо проще. Но не все так однозначно и просто. С развитием цифровых новорочек, появляются и новые методы мошенничества.
В США с появлением технологии дипфейка участились случаи кражи данных в крупных IT-компаний.
Схема предельно простая, но при этом инновационная. В связи с распространением коронавирусной инфекции многие компании нанимают сотрудников, проводя собеседование онлайн. Преступники проходили собеседование. Получали должность в IT-компаниях и соответственно доступ к базам данных. А после крали их и продавали на черном рынке.
Схема идеальная, федералы предостерегают корпорации, чтобы те проводили тщательную проверку соискателей перед тем, как допустить нового сотрудника к конфиденциальной информации.
А ведь история с дипфейками начиналась как шутливая история в интернете.
Источник:
АНТИФИШКИ
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