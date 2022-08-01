Анастасия Луппова: самая красивая бильярдистка России

Бильярд, как говорят, вид спорт для аристократов и воров. Более того, будто бы совсем не любит кий женских рук.
Но вовсе нет! Сильные женщины-бильярдистки тоже вполне себе у нас в России имеются. Еще и невероятно прекрасные. Как например, знаменитая Анастасия Луппова - признанная звезда отечественного бильярда.
Наша героиня появилась на свет в Казани в 1985-м году. Мечтала о карьере пианистки. И даже одно время училась в музыкальной школе. Однако попала именно в большой бильярд, куда ее привел отец, сам любитель "американки" и "пирамидки".
Сама Анастасия предпочла русский бильярд. Стиль игры ее называют защитным. Наша героиня крайне редко пытается забивать сложные шары, зато часто делает большие серии.
- Я сражу невероятно заинтересовалась игрой - по примеру своего папы, - вспоминает Настя. - И быстро начала прогрессировать в бильярде. Уже в шестнадцать свой первый чемпионат выиграла - Татарстана.
В дальнейшем титулы сыпались на голову Анастасии одним за другим. Наша героиня дважды (первый раз в 21 год от роду) стала чемпионкой Европы по бильярду, взяла кубок Кремля. И даже бронзовую медаль чемпионата мира заполучила!
А еще мастер спорта международного класса Анастасия в 2009-м году стала в Ялте "Мисс-Бильярд". Неудивительно!
- Да, бильярд - это не фигурное катание, не художественная гимнастика, - говорит сама Анастасия. - Короче, не самый женский вид спорта. Но тем и интереснее было мне доказать, что и девушка может стать классной бильярдисткой!
Сегодня Настя сама играет в бильярд, попутно тренирует начинающих игроков. А также работает комментатором и журналистом на спортивном телеканале "Матч-ТВ", вела здесь передачу "Спортивный интерес". И нередко снимается для ярких фотосессий в различных журналах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тапками не кидать, ежели чего))