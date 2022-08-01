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Анастасия Луппова: самая красивая бильярдистка России

Анастасия Луппова: самая красивая бильярдистка России

Автор:
01 августа 2022 10:39
Сообщество : Спорт
Метки: Анастасия Луппова   Девушка   Спорт   бильярдистка   красота   фото   
1175
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Бильярд, как говорят, вид спорт для аристократов и воров. Более того, будто бы совсем не любит кий женских рук.

Но вовсе нет! Сильные женщины-бильярдистки тоже вполне себе у нас в России имеются. Еще и невероятно прекрасные. Как например, знаменитая Анастасия Луппова - признанная звезда отечественного бильярда.

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Наша героиня появилась на свет в Казани в 1985-м году. Мечтала о карьере пианистки. И даже одно время училась в музыкальной школе. Однако попала именно в большой бильярд, куда ее привел отец, сам любитель "американки" и "пирамидки".

Сама Анастасия предпочла русский бильярд. Стиль игры ее называют защитным. Наша героиня крайне редко пытается забивать сложные шары, зато часто делает большие серии.

  • Я сражу невероятно заинтересовалась игрой - по примеру своего папы, - вспоминает Настя. - И быстро начала прогрессировать в бильярде. Уже в шестнадцать свой первый чемпионат выиграла - Татарстана.

В дальнейшем титулы сыпались на голову Анастасии одним за другим. Наша героиня дважды (первый раз в 21 год от роду) стала чемпионкой Европы по бильярду, взяла кубок Кремля. И даже бронзовую медаль чемпионата мира заполучила!

А еще мастер спорта международного класса Анастасия в 2009-м году стала в Ялте "Мисс-Бильярд". Неудивительно!

  • Да, бильярд - это не фигурное катание, не художественная гимнастика, - говорит сама Анастасия. - Короче, не самый женский вид спорта. Но тем и интереснее было мне доказать, что и девушка может стать классной бильярдисткой!

Сегодня Настя сама играет в бильярд, попутно тренирует начинающих игроков. А также работает комментатором и журналистом на спортивном телеканале "Матч-ТВ", вела здесь передачу "Спортивный интерес". И нередко снимается для ярких фотосессий в различных журналах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анастасия Луппова   Девушка   Спорт   бильярдистка   красота   фото   
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13  комментариев
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7k
Колорад Час назад
Мастерски гоняет шары! :D
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11
va5iatka 4 минуты назад
А разве не НА бильярде?
Тапками не кидать, ежели чего))
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4k
SR 14 минут назад
Самая красивая каратистка, самая красивая бильярдистка, самая красивая кто там следующая... Кстати вот, тоже так ничё... Кричит только страшно и пукает громко...

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7k
Дети откопали осла 16 минут назад
Голосуем ЗА ЛУППОВУ !
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3k
АБЕЗЬЯН 16 минут назад
У нее фамилия такой, вот и лупит
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11
Artem Rybka 16 минут назад
голосуй за Луппову !
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6k
Shtoppi Полчаса назад
Гибкая))) Так эффектно сливаться с горизонтальными поверхностями да еще и ноги задирать - это уметь надо))))
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722
Arti 56 минут назад
Я всегда болею за Луппову
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