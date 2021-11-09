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Высокие чувства: 2‑метровой спортсменке трудно найти вторую половинку из-за&nbsp;роста

Высокие чувства: 2‑метровой спортсменке трудно найти вторую половинку из-за роста (11 фото)

Автор:
09 ноября 2021 08:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Девушка   Джейд Слэвин   в мире   красавица   рост   спорт   спортсменка   фото   
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Красивая и стройная, она пережила много насмешек и неудачных отношений из-за своего высокого роста.

Казалось, что может помешать известной спортсменке построить личную жизнь? Но только теперь девушка научилась любить и принимать себя такой, какая она есть. Неужели все дело в росте, или есть другие причины одиночества красавицы?

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Бывшая участница Национальной сборной Великобритании по тхэквондо Джейд Слэвин (Jade Slavin) известна всему спортивному миру. Она — золотая медалистка и чемпионка по восточным единоборствам. Девушка родилась в графстве Дарем и с детства страдала от насмешек по поводу своего роста. Только недавно Джейд научилась любить себя такой, какой она есть.


Дети и подростки могут быть невероятно жестокими. Джейд была несчастна из-за своего роста с самого детства из-за насмешек ровесников. Они называли ее «уродиной» и «страшилищем». Эти высмеивания длились до тех пор, пока девушке не исполнилось 16 лет, и она, чтобы повысить самооценку, стала моделью. 


Сейчас мисс Слэвин — известный спортивный представитель и судья на состязаниях по тхэквондо.

Раньше девушка часто слышала шепот за спиной и видела иногда, как ее тайно пытаются сфотографировать, пока она не видит. Это происходило везде: на улице, в магазине, в кафе.


«Я ненавидела свой рост. Я хотела быть такой же, как все девушки вокруг, надевать каблуки и не слышать за спиной эти перешептывания», — делится переживаниями Джейд.


Кроме того, девушке всегда было трудно найти одежду, подходящего размера. Это тоже сыграло немаловажную роль в нелюбви к своему росту.


Спортивные перспективы девушки резко расширились в 21 год, после того, как она вошла в сборную Великобритании по тхэквондо. После этого Джейд начала ценить свой рост за те возможности, которые он дает ей в спорте, и перестала жалеть о нем.

Позже, британская спортсменка победила в двух чемпионатах мирового и европейского уровня, а также в чемпионате Содружества Наций в Глазго в 2014 году.


Спортсменка, умница и просто красавица, а вот личного счастья все не дождется. Надеемся, что все мечты девушки сбудутся, и она наконец найдет свою вторую половинку. Но, разве, только рост является проблемой, или же причина кроется где-то глубже? А вы как думаете?


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Метки: Девушка   Джейд Слэвин   в мире   красавица   рост   спорт   спортсменка   фото   
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58k
Александр Ломовицкий 10 часов назад
напомнила мне анекдот
"Судят мужика за изнасилование. Изнасиловал он бабу в телефонной будке,
причем мужик ростом 1м 50см, а баба – 1 м 90см, глухонемая и
неграмотная: ни рассказать сама, ни написать не может. На месте
происшествия была обнаружена кастрюля. Проводят следственный
эксперимент: ставят бабу, перед ней кастрюлю, ставят на неё мужика – не
достает он до неё. Ставят кастрюлю боком – так мужик падает. Короче,
мудрили и так и сяк – ничего не выходит. Прокурор решает за недостатком
улик освободить мужика из зала суда. Все разошлись, прокурор приглашает
мужика к себе в кабинет:
– Я 25 лет работаю прокурором, тебе все равно уже ничего не будет, а у
меня профессиональный интерес – расскажи мне по секрету, как ты
умудрился этой дылдой овладеть?

Мужик помялся, помялся и говорит:
– Очень просто – кастрюлю ей на голову одел, а за ручки подтягивался."
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2k
cfhfwby 9 минут назад
Мал золотник, да дорог, ну есть и другие, мал клоп, да вонюч, но ведь кусает-то больно.
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5k
Elf_80_lvl Полчаса назад
Можете меня минусить, дело не в росте, а менталитете . В ней сильно просматриваются ближневосточные черты, ее очень легко принять за турчанку, возможно она смесь британки и индуса( или пакистанца). Если она дочь (или внучка) местной чернильницы то очень легко объяснить ее проблемы в отношениях. Патриарх семьи не видит в роли ее мужа никого кроме парней его национальности, а парни его национальности не хотят брать в жены полукровку. Великобритания является монархией и происхождение человека там не пустой звук. Не стоит говорить о том спортсменка (красавицей и комсомолкой ее не назовешь) медалистка не будет встречатся с парнем из рабочего класса. Дело не в ее росте, а тараканах в ее голове и тараканах в головах ее круга общения.
ЗЫ
В странах запада местные женщины рассматривают парня как кандидаты в мужья если он стоит на 2 ступеньки выше ее по социальной лестнице. (Флиртовать на рабочем месте будет не со своим боссом, а с боссом ее босса). По крайней мере так было до #metoo.
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410
demanoff 2 часа назад
Пост похож на рекламу залежалого товара
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8k
Алексей 6 часов назад
не в росте дело...скорее всего просто е.б.а.н.у.т.а.я
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22k
Михаил Сметанкин 6 часов назад
Вот почему
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2k
laptignu 6 часов назад
В большинстве случаев причины хронического одиночества у женщин не в физических особенностях, а в неадекватной (завышенной или заниженной) самооценке.
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134
Снежный Барс laptignu 2 часа назад
Тут скорее всего завышенная
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442
Нестеров Антон 6 часов назад
Ага 2 метровая тейквондистка, может никто не выживает
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5k
Ya 7 часов назад
Похоже что девка сама заморочилась. Наверняка зомбирована ложными установками, типа мужик должен быть выше. А может какие то другие тараканы в голове. А так на вид не страшная, сложена пропорционально. Думаю что если бы не заморачивалась то давно бы нашла мужика с ростом 1,8м(таких много) и жила бы в своё удовольствие.
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7k
Александр 7 часов назад
Двухметровая дзюдоистка? Тут могут справиться только Петров и Боширов.
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8k
Franklin Benjamin 7 часов назад
А может дело не в росте, а в том, что она страшная как смерть водолаза?
Вот единственная не сильно фотошопленая фотка.
Не! Будь она хоть дюймовочкой.
Людей с ростом около 2 метров не так уж и мало. У меня личных знакомых 4. Друг детства 2.05м с ластой 49-го размера.
Но она реально - крокодил. Ещё и вся в татуировках.
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15k
Serafim Shahtersky 7 часов назад
Причина одиночества в том, что после секса она съедает полового партнера.
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50
Михаил Андреев 7 часов назад
Бабье хитрожопые.

Если баба-карлик она находит себе высокого мужика.

Ну а если ты баба-мамонт найди себе карлика, ан нет не хочет...
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11k
Valiko 7 часов назад
И эта изрисовала себя. Даже между сисек
Ну не дура ли?
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932
QQ 7 часов назад
В Ереван пусть съездит, там такое золото точно кто то заберёт )
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2k
Sergius SPb 7 часов назад
Да? По мне, кобылка просто не нашла оригинального повода заявится в соц.сетях.
А тут она такая несчастная....
Не верю, что тетка не может мужичка для секса заиметь, хотя бы разового.
Даже не красивая водки дольет и в койку партнера затащит.
Другой вопрос долговременность отношений, но тогда тут дело не в росте а в голове.
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1k
Гапченко Денис 7 часов назад
Ну на самом деле рост это фигня. Видимо запросы у девушки слишком высокие). А рост - это отговорка). У нас девчонка в спорт зале есть.. 201 см... А муж у нее 180.. И ни чего... Прекрасно смотрятся вместе))
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470
vadimbar 7 часов назад
Пусть заведёт Мейн-куна.
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190
capbutt 8 часов назад
А мне всегда нравились высокие девахи, особенно рыжие. И я со своим средним ростом нисколько в общении с ними не комплексовал. И с этой при случае замутил бы, но слишком старый я для неё, да и когда девчонка расписная как*то мне это не очень...
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314
Вадим В. Новоженов 8 часов назад
Моя бывшая была выше меня на 4 см., играла в волейбол в студенческой спартакиаде, также была резервной в студенческой сборной. Комплексовала она - всё время на фото подгибала одну ногу в колене, чтобы быть ровней со мной. За все 3,5 года житья с ней, сколько бы я не говорил - прекратить это делать, что мне наоборот льстит, что она выше, с отличной фигурой и пропорционально росту, размерами женских прелестей, всё было бесполезно. Задр.чили её в детстве ровесники погонялой "шпала" и .т.д.((.
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9k
Алексей 8 часов назад
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