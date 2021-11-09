Дети и подростки могут быть невероятно жестокими. Джейд была несчастна из-за своего роста с самого детства из-за насмешек ровесников. Они называли ее «уродиной» и «страшилищем». Эти высмеивания длились до тех пор, пока девушке не исполнилось 16 лет, и она, чтобы повысить самооценку, стала моделью.





Сейчас мисс Слэвин — известный спортивный представитель и судья на состязаниях по тхэквондо.

Раньше девушка часто слышала шепот за спиной и видела иногда, как ее тайно пытаются сфотографировать, пока она не видит. Это происходило везде: на улице, в магазине, в кафе.





«Я ненавидела свой рост. Я хотела быть такой же, как все девушки вокруг, надевать каблуки и не слышать за спиной эти перешептывания», — делится переживаниями Джейд.





Кроме того, девушке всегда было трудно найти одежду, подходящего размера. Это тоже сыграло немаловажную роль в нелюбви к своему росту.