Красивая и стройная, она пережила много насмешек и неудачных отношений из-за своего высокого роста.
Казалось, что может помешать известной спортсменке построить личную жизнь? Но только теперь девушка научилась любить и принимать себя такой, какая она есть. Неужели все дело в росте, или есть другие причины одиночества красавицы?
Бывшая участница Национальной сборной Великобритании по тхэквондо Джейд Слэвин (Jade Slavin) известна всему спортивному миру. Она — золотая медалистка и чемпионка по восточным единоборствам. Девушка родилась в графстве Дарем и с детства страдала от насмешек по поводу своего роста. Только недавно Джейд научилась любить себя такой, какой она есть.
Дети и подростки могут быть невероятно жестокими. Джейд была несчастна из-за своего роста с самого детства из-за насмешек ровесников. Они называли ее «уродиной» и «страшилищем». Эти высмеивания длились до тех пор, пока девушке не исполнилось 16 лет, и она, чтобы повысить самооценку, стала моделью.
Сейчас мисс Слэвин — известный спортивный представитель и судья на состязаниях по тхэквондо.
Раньше девушка часто слышала шепот за спиной и видела иногда, как ее тайно пытаются сфотографировать, пока она не видит. Это происходило везде: на улице, в магазине, в кафе.
«Я ненавидела свой рост. Я хотела быть такой же, как все девушки вокруг, надевать каблуки и не слышать за спиной эти перешептывания», — делится переживаниями Джейд.
Кроме того, девушке всегда было трудно найти одежду, подходящего размера. Это тоже сыграло немаловажную роль в нелюбви к своему росту.
Спортивные перспективы девушки резко расширились в 21 год, после того, как она вошла в сборную Великобритании по тхэквондо. После этого Джейд начала ценить свой рост за те возможности, которые он дает ей в спорте, и перестала жалеть о нем.
Позже, британская спортсменка победила в двух чемпионатах мирового и европейского уровня, а также в чемпионате Содружества Наций в Глазго в 2014 году.
Спортсменка, умница и просто красавица, а вот личного счастья все не дождется. Надеемся, что все мечты девушки сбудутся, и она наконец найдет свою вторую половинку. Но, разве, только рост является проблемой, или же причина кроется где-то глубже? А вы как думаете?
Источник:
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"Судят мужика за изнасилование. Изнасиловал он бабу в телефонной будке,
причем мужик ростом 1м 50см, а баба – 1 м 90см, глухонемая и
неграмотная: ни рассказать сама, ни написать не может. На месте
происшествия была обнаружена кастрюля. Проводят следственный
эксперимент: ставят бабу, перед ней кастрюлю, ставят на неё мужика – не
достает он до неё. Ставят кастрюлю боком – так мужик падает. Короче,
мудрили и так и сяк – ничего не выходит. Прокурор решает за недостатком
улик освободить мужика из зала суда. Все разошлись, прокурор приглашает
мужика к себе в кабинет:
– Я 25 лет работаю прокурором, тебе все равно уже ничего не будет, а у
меня профессиональный интерес – расскажи мне по секрету, как ты
умудрился этой дылдой овладеть?
Мужик помялся, помялся и говорит:
– Очень просто – кастрюлю ей на голову одел, а за ручки подтягивался."
ЗЫ
В странах запада местные женщины рассматривают парня как кандидаты в мужья если он стоит на 2 ступеньки выше ее по социальной лестнице. (Флиртовать на рабочем месте будет не со своим боссом, а с боссом ее босса). По крайней мере так было до #metoo.
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у меня рост 1.86
была у меня дама с меня ростом с трудом секс проходил
а я привык, что меньше меня должна быть
Сосед и мой друг вообще дай бог 170 см ростом, уже 7 лет женат на 180 сантиметровой. Детей заделали, ходят радостные.
Так что у вас скорее психологические проблемы были, потому что физических проблем в принципе особо никаких нет.
Вот единственная не сильно фотошопленая фотка.
Не! Будь она хоть дюймовочкой.
Людей с ростом около 2 метров не так уж и мало. У меня личных знакомых 4. Друг детства 2.05м с ластой 49-го размера.
Но она реально - крокодил. Ещё и вся в татуировках.
Если баба-карлик она находит себе высокого мужика.
Ну а если ты баба-мамонт найди себе карлика, ан нет не хочет...
А тут она такая несчастная....
Не верю, что тетка не может мужичка для секса заиметь, хотя бы разового.
Даже не красивая водки дольет и в койку партнера затащит.
Другой вопрос долговременность отношений, но тогда тут дело не в росте а в голове.