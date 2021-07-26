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Синхронистка показала подводные танцы в экстравагантных нарядах

Синхронистка показала подводные танцы в экстравагантных нарядах (7 фото)

Автор:
26 июля 2021 08:29
Сообщество : Спорт
Метки: Синхронистка   видео   красота   под водой   спорт   танцы   фото   
513
7
Чемпионка по синхронному плаванию выкладывает ролики с необычным танцами в бассейне, наряжаясь в разные весьма соблазнительные наряды, в том числе надевая туфли на шпильке и колготки в сеточку.
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Метки: Синхронистка   видео   красота   под водой   спорт   танцы   фото   
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5  комментариев
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22k
SerGProS 38 минут назад
Я инстаграм труба шатал..Нет меня там и не за чем
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22k
SerGProS 24 минуты назад
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2k
V2.Smirnov Полчаса назад
Хрень какая-то. Владение телом феноменально, но вот художественная программа...
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211
Ххх 40 минут назад
Залейте видео, которое можно посмотреть на сайте фишек, а не через Инстаграм, и если нет такой возможности прекратите фишки делать филиалом Инстаграмма!
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666
сеньор Леонсио 42 минуты назад
У Волочковой появилась конкурентка!
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