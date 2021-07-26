Синхронистка показала подводные танцы в экстравагантных нарядах

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Чемпионка по синхронному плаванию выкладывает ролики с необычным танцами в бассейне, наряжаясь в разные весьма соблазнительные наряды, в том числе надевая туфли на шпильке и колготки в сеточку.
26-летняя Кристина Макушенко из Москвы, Российская Федерация, в прошлом выступала на международных соревнованиях по синхронному плаванию и даже выиграла две золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров в 2011 году.
С тех пор она ушла из спорта, но стала популярна в Сети благодаря своим удивительным подводным танцам, набрав в TikTok более одного миллиона подписчиков.
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В одном из своих вирусных видео, которое смогло получить более 5 миллионов просмотров, Кристина продемонстрировала свои впечатляющие телодвижения, станцевав под водой под песню Майкла Бубле (Michael Bublé) «Feeling Good» на высоких каблуках и в колготках в сетку.
Инфлюенсер, проживающая сейчас в Майами, США, демонстрирует невероятную гибкость, садясь на шпагат как стоя, так и вверх ногами, при этом делая это под водой и на каблуках достаточно соблазнительно и грациозно.
Инфлюенсер, проживающая сейчас в Майами, США, демонстрирует невероятную гибкость, садясь на шпагат как стоя, так и вверх ногами, при этом делая это под водой и на каблуках достаточно соблазнительно и грациозно.
Многие пользователи, познакомившиеся с видео, поспешили похвалить девушку за уникальное выступление, отметив его невероятный уровень сложности, с которым она вполне себе легко справилась.
«Моё вам уважение. В старших классах я занималась синхронным плаванием, и то, что вы только что сделали, было сногсшибательно!!», — написала пользовательница, которая в прошлом тоже была синхронисткой.
«Если кто-нибудь когда-нибудь увидит, как я двигаюсь в воде подобным образом, знайте, что я тону и мне нужна помощь», — пошутил другой пользователь.
«Моё вам уважение. В старших классах я занималась синхронным плаванием, и то, что вы только что сделали, было сногсшибательно!!», — написала пользовательница, которая в прошлом тоже была синхронисткой.
«Если кто-нибудь когда-нибудь увидит, как я двигаюсь в воде подобным образом, знайте, что я тону и мне нужна помощь», — пошутил другой пользователь.
Добавим, что Кристина начала заниматься спортивным плаванием в возрасте 9 лет и сейчас живёт во Флориде, где работает тренером по синхронному плаванию, а также является инфлюенсером в социальных сетях.
И еще немного видео:
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