Синхронистка показала подводные танцы в экстравагантных нарядах

Многие пользователи, познакомившиеся с видео, поспешили похвалить девушку за уникальное выступление, отметив его невероятный уровень сложности, с которым она вполне себе легко справилась.



«Моё вам уважение. В старших классах я занималась синхронным плаванием, и то, что вы только что сделали, было сногсшибательно!!», — написала пользовательница, которая в прошлом тоже была синхронисткой.



«Если кто-нибудь когда-нибудь увидит, как я двигаюсь в воде подобным образом, знайте, что я тону и мне нужна помощь», — пошутил другой пользователь.