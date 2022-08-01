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Командир бомбардировщика включил автопилот на планирование и выпрыгнул за борт. Что стало с самолетом

Командир бомбардировщика включил автопилот на планирование и выпрыгнул за борт. Что стало с самолетом

Автор:
01 августа 2022 08:25
Сообщество : СССР
Метки: СССР   авиация   велика отечественная война   
1244
3

Великая Отечественная война знает немало примеров чудесного спасения моряков, красноармейцев и летчиков из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций.

Но вот о том, чтобы самолеты самостоятельно, без экипажа, садились на землю, не получив при этом существенных поломок, слышу впервые.

А между тем, такой случай действительно произошел в ноябре 1941 года во время битвы за Москву.

В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года бомбардировщик ТБ-7 возвращался с боевого задания. Удачно отбомбив военно-промышленные объекты, расположенные в городе Данциг, командир экипажа, будущий герой Советского Союза Эндель Карлович Пусэп, положил самолет на обратный курс.


Казалось, что уже ничто не сможет помешать ему приземлиться на своей территории.

Но в районе Калязина вдруг неожиданно загорелся один из моторов.

Командир отдал приказ применить противопожарные средства защиты. Но охваченный пламенем мотор, не поддавался, и с каждой секундой разгорался все больше и больше.

После того как кабина самолета наполнилась едким дымом и экипаж стал задыхаться, командир отдал приказ – покинуть борт!

×
×

ТБ-7


Выпрыгивая последним, Э. Пусэп принял, прямо скажем, нестандартное решение – он включил автопилот на планирование.

Через какое-то время стало известно, что в районе Кашина на брюхо приземлился бомбардировщик ТБ-7 с красными звездами на борту, но без экипажа.

Как вы уже, наверное, успели догадаться, это был тот самый ТБ-7, который экипаж покинул после пожара.

ТБ-7


Поскольку, как я уже сказал выше, самолет при посадке получил незначительные повреждения, ему заменили двигатель и отдали обратно в часть, после чего на нем было произведено еще немало результативных бомбардировок.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

В мае 1942 года Энделю Пусеп выпала честь доставить советскую делегацию во главе с В.М. Молотовым для переговоров сначала в Великобританию, а затем и в США. После чего ему было присвоено звание Герой Советского Союза.

ЧИТАЙТЕ!

Как товарищ Сталин взял на поруки Героя Советского Союза

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Метки: СССР   авиация   велика отечественная война   
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13  комментариев
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6k
newegg 2 часа назад
"вдруг неожиданно загорелся один из моторов" ???? Вдруг только кошки родятся.

В ночь с 6-го на 7-ое ноября ТБ-7 №42025 экипажа во главе с Пусэпом совершил одиночный налет на Данциг. Цель - электростанция.
При возвращении на базу экипаж из-за навигационной ошибки потерял ориентировку и, пытаясь разобраться на местности, снизился на небольшую высоту и попал под мощный зенитный обстрел. Загорелся четвертый двигатель.
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192
Валерий Кочетков Час назад
Фото конечно интересное. Но следов пожара ни на одном двигателе не видно.
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13k
Голос Вселенной 2 часа назад
Есть несколько вопросов...
1. Автопилот на планирование - это КАК? Может, ошибка в описании?
2. Разве в то время на самолетах уже был автопилот? Или экипаж просто триммировал машину грамотно на планирование?
3. Отключили ли они остальные двигатели? Или оставил включенными, а самолет приземлился после выработки топлива и остановки двигателей? (если бы двигатели работали бы во время приземления, самолет бы еще долго бежал бы по земле из-за их тяги, и обязательно бы на что-то наткнулся и ... ).
Как-то мало информации.
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192
Валерий Кочетков Голос Вселенной Час назад
Сам был удивлен. Но проверил и оказалось, что автопилот на ТБ-7 (Пе-8) был.
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919
Змей Горыныч 2 часа назад
Привычнее его назвать Пе-8
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192
Валерий Кочетков Змей Горыныч Час назад
Тут тоже есть нюансы.
ТБ-7
военное обозначение бомбардировщика в ВВС. Под этим именем он был принят на вооружение, вся техническая документация предназначенная для эксплуатации машин, содержала это название. Это обозначение исторически связывается с самолётами, выпущенными до первой половины 1941 года.
Пе-8
за создание и внедрение в серийное производство Пе-2 В. М. Петляков был реабилитирован и выпущен из заключения с полным восстановлением в правах и званиях, но в 1942 году погиб в авиакатастрофе. В честь погибшего конструктора ТБ-7 был переименован в Пе-8. Этим обозначением принято наименовать все выпущенные самолёты, включая два прототипа, но в узком научном контексте, так принято обозначать только самолёты с АЧ-30Б и М-82.
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