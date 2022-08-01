Командир бомбардировщика включил автопилот на планирование и выпрыгнул за борт. Что стало с самолетом

Великая Отечественная война знает немало примеров чудесного спасения моряков, красноармейцев и летчиков из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций.
Но вот о том, чтобы самолеты самостоятельно, без экипажа, садились на землю, не получив при этом существенных поломок, слышу впервые.
А между тем, такой случай действительно произошел в ноябре 1941 года во время битвы за Москву.
В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года бомбардировщик ТБ-7 возвращался с боевого задания. Удачно отбомбив военно-промышленные объекты, расположенные в городе Данциг, командир экипажа, будущий герой Советского Союза Эндель Карлович Пусэп, положил самолет на обратный курс.
Казалось, что уже ничто не сможет помешать ему приземлиться на своей территории.
Но в районе Калязина вдруг неожиданно загорелся один из моторов.
Командир отдал приказ применить противопожарные средства защиты. Но охваченный пламенем мотор, не поддавался, и с каждой секундой разгорался все больше и больше.
После того как кабина самолета наполнилась едким дымом и экипаж стал задыхаться, командир отдал приказ – покинуть борт!
ТБ-7
Выпрыгивая последним, Э. Пусэп принял, прямо скажем, нестандартное решение – он включил автопилот на планирование.
Через какое-то время стало известно, что в районе Кашина на брюхо приземлился бомбардировщик ТБ-7 с красными звездами на борту, но без экипажа.
Как вы уже, наверное, успели догадаться, это был тот самый ТБ-7, который экипаж покинул после пожара.
ТБ-7
Поскольку, как я уже сказал выше, самолет при посадке получил незначительные повреждения, ему заменили двигатель и отдали обратно в часть, после чего на нем было произведено еще немало результативных бомбардировок.
👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
В мае 1942 года Энделю Пусеп выпала честь доставить советскую делегацию во главе с В.М. Молотовым для переговоров сначала в Великобританию, а затем и в США. После чего ему было присвоено звание Герой Советского Союза.
ЧИТАЙТЕ!
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В ночь с 6-го на 7-ое ноября ТБ-7 №42025 экипажа во главе с Пусэпом совершил одиночный налет на Данциг. Цель - электростанция.
При возвращении на базу экипаж из-за навигационной ошибки потерял ориентировку и, пытаясь разобраться на местности, снизился на небольшую высоту и попал под мощный зенитный обстрел. Загорелся четвертый двигатель.
1. Автопилот на планирование - это КАК? Может, ошибка в описании?
2. Разве в то время на самолетах уже был автопилот? Или экипаж просто триммировал машину грамотно на планирование?
3. Отключили ли они остальные двигатели? Или оставил включенными, а самолет приземлился после выработки топлива и остановки двигателей? (если бы двигатели работали бы во время приземления, самолет бы еще долго бежал бы по земле из-за их тяги, и обязательно бы на что-то наткнулся и ... ).
Как-то мало информации.
Думаю что автопилота там не было, во всяком случае такого который-бы смог безопасно снизить самолёт. Я уж не говорю о посадке.
Самое логичное что мог сделать экипаж, это выключить двигатели, и оттримировать.
Как уж там было сделано - не известно, однако итог известен. Будем считать что и экипажу, и самолёту, очень повезло.
Короче, нужно больше инфо для анализа.
2. Разве в то время на самолетах уже был автопилот? - ДА. Правда достаточно примитивный, по нынешним меркам. Он (Автопилот) просто стабилизировал машину в заданном положении.
3. Отключили ли они остальные двигатели? - Скорее всего да. Этого обычно требует РЛЭ (В те воремена - "Инструкция летчику")
Хотя, если бы они отключили двигатели и уже потом настроили автопилот, скажем, на снижение с такой скоростью, чтобы машина не свалилась, то тот автопилот должен был бы обладать способностью анализировать вариометр и удерживать определенную вертикальную скорость.
А если еще учесть разную плотность атмосферы на разных высотах, то машина в любом случае должна была бы свалиться...
Загадка, так сказать ))))
ТБ-7
военное обозначение бомбардировщика в ВВС. Под этим именем он был принят на вооружение, вся техническая документация предназначенная для эксплуатации машин, содержала это название. Это обозначение исторически связывается с самолётами, выпущенными до первой половины 1941 года.
Пе-8
за создание и внедрение в серийное производство Пе-2 В. М. Петляков был реабилитирован и выпущен из заключения с полным восстановлением в правах и званиях, но в 1942 году погиб в авиакатастрофе. В честь погибшего конструктора ТБ-7 был переименован в Пе-8. Этим обозначением принято наименовать все выпущенные самолёты, включая два прототипа, но в узком научном контексте, так принято обозначать только самолёты с АЧ-30Б и М-82.