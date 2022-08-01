Командир бомбардировщика включил автопилот на планирование и выпрыгнул за борт. Что стало с самолетом

В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года бомбардировщик ТБ-7 возвращался с боевого задания. Удачно отбомбив военно-промышленные объекты, расположенные в городе Данциг, командир экипажа, будущий герой Советского Союза Эндель Карлович Пусэп, положил самолет на обратный курс.





Казалось, что уже ничто не сможет помешать ему приземлиться на своей территории.

Но в районе Калязина вдруг неожиданно загорелся один из моторов.

Командир отдал приказ применить противопожарные средства защиты. Но охваченный пламенем мотор, не поддавался, и с каждой секундой разгорался все больше и больше.

После того как кабина самолета наполнилась едким дымом и экипаж стал задыхаться, командир отдал приказ – покинуть борт!