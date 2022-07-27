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Самые известные эпизоды советских фильмов, где актёры пили по-настоящему

Самые известные эпизоды советских фильмов, где актёры пили по-настоящему

Автор:
27 июля 2022 02:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Мимино   СССР   Ширли-мырли   актёры   ирония судьбы   кинематограф   сцена   эпизод   
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Некоторые были под лёгким хмельком, а другие напивались всерьёз. Но главное - эти сцены получились отлично.

“Ирония судьбы, или с лёгким паром!” прочно вошла в золотой фонд советской классики кинематографа.

В фильме есть сцена в бане, где герои выпивают после парной. Позже актёр Георгий Бурков “заложил” всю компанию - он рассказал, что и до съёмок, и во время них, они пили настоящий алкоголь. Кстати, режиссёр Эльдар Рязанов это не подтвердил, но и не опровергнул.

В “Рабе любви” Радион Нахапетов никак не мог вжиться в роль подвыпившего персонажа и вконец измучил съёмочную группу.

Тогда Никита Михалков приказал раздобыть бутылку водки и чуть не силой влил её в актёра. Так что его мутный взгляд и шатающаяся походка - вовсе не импровизация.

Когда снимали “Мимино”, Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян любили покутить и как следует выпить.

Как-то они прогуляли всю ночь и явились на площадку явно не в кондиции. Тогда нужно было снимать сцену с танцем и Данелия решил сделать несколько дублей с нетрезвыми актёрами. Но им хватило одного - он и вошёл в фильм.

На съёмках фильма “Плохой хороший человек” Хейфица расстроил Анатолий Папанов.

Актёр откровенно загулял и всю ночь веселился с друзьями. Когда пришёл на площадку - еле стоял на ногах и не мог связать и двух слов. Тогда режиссёр изменил сцену: вместо монолога уставшего доктора, Папанов “сыграл” спящего от усталости человека. В фильме видно, как он дремет на заднем плане. Забавно, что критики потом восхищались этим моментом и говорили, что настоящий мастер может показать сцену буквально парой штрихов.

Про “Ширли-Мырли” и Олега Ефремова тоже ходит немало слухов.

В основном о том, что в этой сцене он на самом деле пьян.

Хотя сыграно всё равно хорошо.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мимино   СССР   Ширли-мырли   актёры   ирония судьбы   кинематограф   сцена   эпизод   
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58k
Похабыч 3 часа назад
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Igor 2 минуты назад
Про сцену в бане верю. Ибо потом Мягков играл пьяного на квартире - вот тут не верю!
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58k
Александр 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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7k
hairov 2 часа назад
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10k
a_komolow 4 часа назад
Всё правильно!
Трезвый пьяного никогда не сыграет красиво!
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258
Миха 7 часов назад
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