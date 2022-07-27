Самые известные эпизоды советских фильмов, где актёры пили по-настоящему

Тогда Никита Михалков приказал раздобыть бутылку водки и чуть не силой влил её в актёра. Так что его мутный взгляд и шатающаяся походка - вовсе не импровизация.

Когда снимали “Мимино”, Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян любили покутить и как следует выпить.