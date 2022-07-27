Самые известные эпизоды советских фильмов, где актёры пили по-настоящему

Некоторые были под лёгким хмельком, а другие напивались всерьёз. Но главное - эти сцены получились отлично.
“Ирония судьбы, или с лёгким паром!” прочно вошла в золотой фонд советской классики кинематографа.
В фильме есть сцена в бане, где герои выпивают после парной. Позже актёр Георгий Бурков “заложил” всю компанию - он рассказал, что и до съёмок, и во время них, они пили настоящий алкоголь. Кстати, режиссёр Эльдар Рязанов это не подтвердил, но и не опровергнул.
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В “Рабе любви” Радион Нахапетов никак не мог вжиться в роль подвыпившего персонажа и вконец измучил съёмочную группу.
Тогда Никита Михалков приказал раздобыть бутылку водки и чуть не силой влил её в актёра. Так что его мутный взгляд и шатающаяся походка - вовсе не импровизация.
Когда снимали “Мимино”, Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян любили покутить и как следует выпить.
Как-то они прогуляли всю ночь и явились на площадку явно не в кондиции. Тогда нужно было снимать сцену с танцем и Данелия решил сделать несколько дублей с нетрезвыми актёрами. Но им хватило одного - он и вошёл в фильм.
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На съёмках фильма “Плохой хороший человек” Хейфица расстроил Анатолий Папанов.
Актёр откровенно загулял и всю ночь веселился с друзьями. Когда пришёл на площадку - еле стоял на ногах и не мог связать и двух слов. Тогда режиссёр изменил сцену: вместо монолога уставшего доктора, Папанов “сыграл” спящего от усталости человека. В фильме видно, как он дремет на заднем плане. Забавно, что критики потом восхищались этим моментом и говорили, что настоящий мастер может показать сцену буквально парой штрихов.
Про “Ширли-Мырли” и Олега Ефремова тоже ходит немало слухов.
В основном о том, что в этой сцене он на самом деле пьян.
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Хотя сыграно всё равно хорошо.
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АНТИФИШКИ
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Трезвый пьяного никогда не сыграет красиво!