Дома-коммуны, которые стали провалом: почему в СССР хотели сделать все общим

Один из таких проектов принадлежит К. Мельникову, он создал его еще в 1922 году. Его идея была следующая: нужно построить несколько домов, соединенных между собой одним коридором. В многоэтажках архитектор расположил квартиры разных размеров, а рядом — корпус для общих нужд: тут могла быть столовая, детский сад, читальня и прочие общественные помещения.

Утопическая идея, неприспособленная к реальности

Сегодня подобные проекты выглядят ужасно, но у них были свои цели, весьма амбициозные. Например, разрушить патриархальное представление о семье и отказаться от вещей, которые накопили предыдущие поколения, сделать частную жизнь более открытой, а быт общим. Ну и конечно, взрослых людей объединить близкими по духу идеями и ценностями, а детей воспитывать коллективно.

Однако на деле подобные дома-коммуны не прижились: оказалось, не так просто объединить людей под одной крышей и разделить весь быт друг с другом. К тому же на практике жилплощади не хватало: в квартирах, предназначенных для холостых и незамужних людей, часто жили семьи, да и многие общественные пространства пришлось переделать в квартиры.