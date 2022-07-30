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Дома-коммуны, которые стали провалом: почему в СССР хотели сделать все общим

Дома-коммуны, которые стали провалом: почему в СССР хотели сделать все общим

Автор:
30 июля 2022 09:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дома-коммуны   СССР   архитектура   дома   недвижимость   факты   фото   
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Эти дома считали идеальными для советского гражданина, ведь в них он мог освободиться от быта и найти единомышленников. Так отчего эта идея оказалась провальной?

На заре Советского Союза идеи были еще более утопические, иногда полны наивности и даже абсурда. В частности, коммунисты мечтали избавиться от всего, что им усложняет жизнь, оптимизировать бытовые заботы, готовку, а также освободиться от семьи, которую многие считали пережитком прошлого. Именно поэтому появилась идея домов-коммун, которая на практике оказалась полным провалом.


Что такое дома-коммуны

После революции обычные люди переселились в особняки и доходные дома богатых людей дореволюционной России, превратив их комнаты в небольшие квартиры. Именно тогда и зародилась идея домов-коммун, в целом очень позитивная: нужно было жилье, где люди могли бы освободиться от домашних хлопот, объединяться в группы по интересам, читать и строить новое общество. Так в 1920-х годах и появились проекты архитекторов, которые позже станут ярчайшими примерами советского авангарда.

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Архитекторы, вдохновленные идеями обобществления быта, а также отрицания патриархальных устоев, создавали удивительные по современным меркам проекты. Это были дома с квартирами разных размеров, в маленьких помещениях должны были жить одинокие люди, а в больших — семьи. При этом быт жильцов предлагали упростить до максимума: в квартирах даже не было кухонь, ведь так можно было освободить людей от готовки. Личные кухни тут заменяли помещения общего пользования, где располагались столовая, а еще читальный зал, актовый зал для собраний и даже ясли. Некоторые проекты предполагали общественные душевые, физкультурный зал, а также зону для принятий солнечных ванн: в качестве последней часто выступали крыши.

Один из таких проектов принадлежит К. Мельникову, он создал его еще в 1922 году. Его идея была следующая: нужно построить несколько домов, соединенных между собой одним коридором. В многоэтажках архитектор расположил квартиры разных размеров, а рядом — корпус для общих нужд: тут могла быть столовая, детский сад, читальня и прочие общественные помещения.


Утопическая идея, неприспособленная к реальности

Сегодня подобные проекты выглядят ужасно, но у них были свои цели, весьма амбициозные. Например, разрушить патриархальное представление о семье и отказаться от вещей, которые накопили предыдущие поколения, сделать частную жизнь более открытой, а быт общим. Ну и конечно, взрослых людей объединить близкими по духу идеями и ценностями, а детей воспитывать коллективно.

Однако на деле подобные дома-коммуны не прижились: оказалось, не так просто объединить людей под одной крышей и разделить весь быт друг с другом. К тому же на практике жилплощади не хватало: в квартирах, предназначенных для холостых и незамужних людей, часто жили семьи, да и многие общественные пространства пришлось переделать в квартиры.

Общежитие современного МИСиС, которое задумывалось как дом-коммуна. Фото: wikipedia.org

Более-менее приспособить подобный уклад жизни удалось при учебных заведениях. Например, в Москве на улице Орджоникидзе есть общежитие университета «МИСиС», построенное в 1930 году по проекту И. Николаева. Оно задумывалось как дом-коммуна, и даже по своему внешнему виду здание напоминает какую-то фабрику. Так, комнаты в общежитиях рассчитаны были на два человека: это были помещения по 6 квадратов, в них стояли только кровати и тумбочки. Предполагалось, что студенты тут будут только спать, а всеми остальными делами заниматься за пределами комнаты. Именно поэтому тут был спроектирован санитарный корпус, где можно было принять душ, умыться и почистить зубы, большая столовая и гардероб для хранения всех вещей. Также проект подразумевал актовый зал, клуб по интересам и комнаты для индивидуальных занятий. Крыша была тоже функциональной: на ней по утрам учащиеся делали бы зарядку.

В целом студенты здесь заняли особую роль «винтиков» института, которые обеспечивают его жизнь. Частично эта идея удалась, ведь фактически здание в подобном режиме функционировало до 1960-х годов. Но конечно, не так, как задумывал его Николаев: вещи студенты предпочитали хранить в комнатах, поэтому тут появлялись дополнительные шкафы, полки и прочая мебель. Да и использовать комнаты исключительно для сна тоже не получалось, и студенты неизменно возвращались в них днем. В итоге здание реконструировали несколько раз, в том числе и в 2000-х годах: теперь тут все приспособлено для современной жизни.


От домов-коммун до абсурда

В попытке объединить людей под одной крышей, освободив их от частной жизни, появлялись и по-настоящему абсурдные идеи. Например, в 1929 году архитекторы В. Владимиров и М. Барщ предлагали создать комплекс зданий с помещениями трех типов. В одном бы жили взрослые люди, во втором — школьники, а в третьем — дошкольники. При этом детям и родителям предлагали встречаться в специально созданных для этого комнатах.

Другой абсурдный проект принадлежал Н. Кузьмину: он предлагал объединить даже спальни, поместив в каждую шесть человек. Кроме этого, он планировал создать еще и «двуспальни», где могли бы уединяться супруги. К счастью, на практике все дома-коммуны оказались слишком оторваны от реальности, и коммунисты оказались неправы: нам все-таки требуется личное пространство и семья.

Источник:

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Метки: Дома-коммуны   СССР   архитектура   дома   недвижимость   факты   фото   
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7  комментариев
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4k
satra 49 минут назад
Сделать пост, без "патриарха" советского конструктивизма "Дом Наркомфина", вошедшего во все учебники архитектуры, отца современного городского пейзажа и "дедушки" 90% современных городских зданий.
Без описания инженерных решений, безусловно новаторских и применяющихся до сих пор: монолитное литьё, пустотелые блоки, железобетонный каркас, ленточные окна и куча еще всего.
Без исторического контекста.
Ну вы поняли.
П.С. Успел побывать на лекции в еще старом, до реконструкции, здании. Очень впечатлился. Кажется на Ютубе что-то подобное есть.
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249
Ame onna 11 минут назад
Нет, очень мило ТАК жить, когда тебе от шестнадцати до двадцати пяти лет. А потом,когда начинаешь уставать только от осознания присутствия какого-то другого человека рядом,да ещё понимая что таких людей тысяча-о каком сосуществовании может идти речь?... Сразу нет. Я бы так не смогла. Я в обычной -то квартире уже около девяти вечера запираюсь в спальне и жалобно дрюкаю своего чихуна за уши и хвост. Минут пятнадцать. Он терпит.После чего он вздыхает и интеллигентно высвобождается и уползает ныкаться ещё куда-нибудь. Это просто дома. А если в коммуне так жить?... Ой,нет!!...(((
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4k
V2.Smirnov 40 минут назад
На самом деле - подобные идеи периодически в том или ином виде стреляют до сих пор. Например, в СССР были дома улучшенной планировки (на горе у Чертаново в Москве), где длинный коридор объединял все квартиры огромного здания, периодически переходя в залы, где, например, были столы с настольным теннисом или ещё какая общественная активность. Ну а если говорить за весь Мир, то сейчас на Западе - идеи коливинга цветут во всю.
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85k
Taras Kozalupko Час назад
В принципе в этой идее есть и разумные вещи.
В виде общего спортзала, прачечной, той же комнаты для детей, ларёк с бухлишком и булочками..
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29k
Volga_34 Час назад
Сегодня это называется - хостелы. Только НАМНОГО хуже..
Хватит нифилить СССР. Чтоб вы сдохли, "дочки пиндосянских офицеров"!

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