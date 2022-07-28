“Сладкая и страшная парочка”: первые серийные убийцы в СССР

В Первую мировую они отсиделись в Поволжье, а после Октябрьской революции Петров вступил в ряды Красной Армии. Успел повоевать в Гражданскую, по отзывам сослуживцев, уже тогда проявлял жестокость к пленным и командирам нужно было его периодически одёргивать. После войны он вместе с семьёй перебрался в Москву и устроился извозчиком. Видимо, за ним уже тянулись какие-то тёмные дела, потому что как только оказался на новом месте - сменил фамилию и отчество. И стал Василием Ивановичем Комаровым.

Заработка извозчика ни на что не хватало и Комаров быстро перешёл к криминалу. Под видом продажи лошади он заманивал покупателей к себе домой, угощал водкой, а потом душил и обчищал карманы. О его “бизнесе” вскоре узнала и Софья, но ни капли не смутилась и даже помогала прятать тела - их прятали в мешки и топили в Москва-реке, или вывозили подальше и закапывали.

Так они промышляли почти год и жизнь пошла в гору: в семейке появились деньги, они смогли приодеться и купить обновки детям. Вскоре у них появился и общий ребёнок. А лишь недавно созданная милиция обнаружила первый труп лишь в 1923 году, к тому времени “сладкая парочка” отправила на тот свет три десятка людей.

Следом за первой страшной находкой, силовики нашли второе тело, третье… и поняли - в городе орудует серийный убийца и грабитель. Все жертвы так или иначе были связаны с извозчиками, других зацепок не было. До тех пор, пока в одном из мешков не нашли детскую пелёнку - Софья положила её, чтобы она впитала кровь и забыла вытащить. По пелёнке их и вычислили.