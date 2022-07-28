“Сладкая и страшная парочка”: первые серийные убийцы в СССР

Почему-то все криминальные любовные пары принято сравнивать с Бонни и Клайдом. Они “ураганили” в США в начале 1930-х. Но в СССР была своя преступная семейка, и действовала она на десять лет раньше.
Его звали Василий Терентьевич Петров. Родился в Витебской губернии, в многодетной и небогатой семье, отец был железнодорожным рабочим и пил по-чёрному, мать только рожала детей и боялась сказать хоть одно лишнее слово мужу. Старшие братья тоже “квасили”, неудивительно, что Василий уже к 15 годам крепко налегал на алкоголь.
Четыре года Василий отслужил в армии, затем вернулся в родную губернию. Там у него не получалось толком заработать, поэтому отправился на Дальний Восток. Там как раз бушевала русско-японская война. Там он стал крутить схемы с поставками продовольствия. Правда, есть те, кто утверждает, что там он просто занимался грабежом. Тем не менее, Василий вскоре стал довольно обеспеченным человеком.
Вскоре он вернулся под Витебск и женился. Распоряжаться деньгами не умел, поэтому быстро промотал все “нажитое непосильным трудом” и устроился работать на склад. Там он сдуру украл два ящика сушёных яблок и на два года загремел в тюрьму. Когда вышел - жена уже умерла от холеры.
Дома его ничего уже не держало и Василий поехал в Ригу. Там и произошла судьбоносная встреча.
Её звали Софья. По происхождению - полячка, уже вдова с двумя детьми на руках. Так что она не сильно привередничать при выборе кавалера и вскоре после знакомства с Василием они уже жили вместе.
В Первую мировую они отсиделись в Поволжье, а после Октябрьской революции Петров вступил в ряды Красной Армии. Успел повоевать в Гражданскую, по отзывам сослуживцев, уже тогда проявлял жестокость к пленным и командирам нужно было его периодически одёргивать. После войны он вместе с семьёй перебрался в Москву и устроился извозчиком. Видимо, за ним уже тянулись какие-то тёмные дела, потому что как только оказался на новом месте - сменил фамилию и отчество. И стал Василием Ивановичем Комаровым.
Заработка извозчика ни на что не хватало и Комаров быстро перешёл к криминалу. Под видом продажи лошади он заманивал покупателей к себе домой, угощал водкой, а потом душил и обчищал карманы. О его “бизнесе” вскоре узнала и Софья, но ни капли не смутилась и даже помогала прятать тела - их прятали в мешки и топили в Москва-реке, или вывозили подальше и закапывали.
Так они промышляли почти год и жизнь пошла в гору: в семейке появились деньги, они смогли приодеться и купить обновки детям. Вскоре у них появился и общий ребёнок. А лишь недавно созданная милиция обнаружила первый труп лишь в 1923 году, к тому времени “сладкая парочка” отправила на тот свет три десятка людей.
Следом за первой страшной находкой, силовики нашли второе тело, третье… и поняли - в городе орудует серийный убийца и грабитель. Все жертвы так или иначе были связаны с извозчиками, других зацепок не было. До тех пор, пока в одном из мешков не нашли детскую пелёнку - Софья положила её, чтобы она впитала кровь и забыла вытащить. По пелёнке их и вычислили.
На суде Комаров пытался доказать, что он убивал только спекулянтов, обманывающих простых крестьян и работяг, но враньё ему не помогло. Экспертиза признала обоих супругов вменяемыми и им вынесли смертный приговор. В том же 1923 году их расстреляли, а детей отправили в приют.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а текста то всего ничего