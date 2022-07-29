Детские коврики из советских квартир

И те, и другие коврики выпускали нескольких размеров: от небольших (40х90 или 55х35) до средних (90х60 или 105х60) до довольно длинных - 125х80 и 160х105 см. Тканные изделия почему-то обычно были довольно блеклыми, но при этом к ним предъявлялись строгие требования: краска не должна выходить за границы рисунка, потеки, неровности и наличие следов краски на обороте коврика считались браком, а ткань должна была сохранять мягкость и эластичность даже с довольно толстым слоем краски.

К тканным детским коврикам предъявлялись не менее строгие требования: равномерная плотность по всей поверхности изделия, одинаковой яркости прокраска пряжи, ровная подшивка каймы - без петель и узлов, устойчивость коврика к выгоранию, влажности, чистке, стирке и глажке.