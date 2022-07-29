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Детские коврики из советских квартир

Детские коврики из советских квартир

Автор:
29 июля 2022 08:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ковер   СССР   детские коврики   дизайн   интереьер   советская квартира   факты   фото   
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Редкая советская квартира обходилась без такого предмета интерьера как ковер. Коврам отводилась серьезная роль: во-первых, они являлись символом определенного материального благополучия, а во-вторых, использовались как звукоизолирующий и утепляющий полы/стены материал.

Группа ковровых изделий была многочисленной: сюда входили как сами ковры (ворсовые и безворсовые, ручной и машинной выработки), так и некоторые виды наволочек для диванных подушек/валиков, попоны для лошадей, наседельники для велосипедов и мотоциклов, некоторые виды скатертей и покрывал, в южных республиках - занавеси, заменяющие дверь в жилище, хозяйственные и губчатые коврики, и, конечно же, коврики для детей.

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Детские коврики, хоть и не так уж редко встречались в продаже, почему-то в интерьере советских квартир встречались нечасто. Большинство предпочитало украшать стены детских комнат сразу "взрослыми" коврами, что, впрочем, ребенка ничуть не огорчало: многим из нас приходилось в детстве водить пальцем по замысловато сплетенным линиям узора ковра, и было это занятие таким увлекательным, что подолгу не надоедало ))

Классические детские коврики советских времен подразделялись всего на две категории: с набивным рисунком и тканные. Наиболее распространенными были набивные: обычно их делали из льняных/полульняных или х/б тканей, на которые трафаретным способом наносили цветной рисунок - сюжет его обычно был позаимствован из какой-нибудь сказки или мультфильма.

Иногда такие коврики по нижнему краю украшали бахромой из синтетических нитей, и наверное, не было ни одного ребенка, который хотя бы раз не заплел их в многочисленные косички...

Тканные коврики делали из х/б или шерстяной пряжи, оформляя преимущественно геометрическими узорами яркой расцветки: сказочные сюжеты долгое время не использовались в этом виде ковров, и лишь где-то в 70-е годы геометрию стали активно заменять изображениями сказочных персонажей.

И те, и другие коврики выпускали нескольких размеров: от небольших (40х90 или 55х35) до средних (90х60 или 105х60) до довольно длинных - 125х80 и 160х105 см. Тканные изделия почему-то обычно были довольно блеклыми, но при этом к ним предъявлялись строгие требования: краска не должна выходить за границы рисунка, потеки, неровности и наличие следов краски на обороте коврика считались браком, а ткань должна была сохранять мягкость и эластичность даже с довольно толстым слоем краски.

К тканным детским коврикам предъявлялись не менее строгие требования: равномерная плотность по всей поверхности изделия, одинаковой яркости прокраска пряжи, ровная подшивка каймы - без петель и узлов, устойчивость коврика к выгоранию, влажности, чистке, стирке и глажке.

У кого в детстве стены украшали такие коврики? Какие они были: тканные или набивные, и с каким рисунком/узором?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ковер   СССР   детские коврики   дизайн   интереьер   советская квартира   факты   фото   
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2  комментария
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HalloFreeSpace Час назад
Слава Богу этой хрени никогда дома не было ...
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Ваня Полчаса назад
не было у таких ковриков, а у бабушек моих были с лебедями, так сказать классика...
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