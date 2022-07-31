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Дарья Тулякова: как выглядит самая красивая каратистка России

Дарья Тулякова: как выглядит самая красивая каратистка России

Автор:
31 июля 2022 09:58
Сообщество : Спорт
Метки: Дарья Тулякова   Девушка   Спорт   история   каратистка   красота   фото   
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Если вы зайдете в соцсети юной Дарьи Туляковой из подмосковного города Клин, то наверняка подумаете, что попали в гости к какой-нибудь актрисе или супермодели с кукольной внешностью.

Но вовсе нет. Наша Даша, несмотря на всю ее кажущуюся хрупкость, вполне себе профессиональная каратистка. Пусть в это с первого взгляда и трудно поверить.

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Спортсменка, комсомолка и просто красавица!

К своим двадцати с небольшим годам Дарья уже успела не просто стать мастером спорта по карате. Но еще и добиться звания чемпиона России среди женщин, а также в составе сборной нашей страны - бронзы мирового первенства.

  • На этом я останавливаться не собираюсь, впереди еще множество великих побед, - говорит прекрасная русская чемпионка.

Кстати, в мир большого карате Дашу совсем еще ребенком привела мама, сама увлекавшаяся в юности боевыми искусствами. Ибо Дарья росла ребенком непоседливым, нужно было срочно девать куда-то ее энергию, прущую через край.

  • В общем, я - каратистка уже потомственная, - делится Дарья. - В школе про уроки почти забыла, только карате занималась без отдыху, так меня увлекло боевое искусство... И надеюсь, вы понимаете, что меня в классе ни один мальчик обидеть не смел. В школе меня боялись...

По словам Дарьи, впрочем, карате свою роль в самодисциплине сыграло. В старших классах Даша взялась за ум и взяла золотую школьную медаль.

Дарья демонстрирует великолепную растяжку

Кстати, кумир Дарьи и ее мужской идеал - тоже из боевых искусств. Это сам великий Лука Вальдези, в мире карате давно уже не нуждающийся в особых представлениях.

Впрочем, нашей Даше постоянно приходится быть на пудрах и тональнике - скрывать характерные синяки, которые любой девушке не особо идут. Постоянно требуется заботиться о руках и ногах, на которых остается после поединков немало ссадин.

Дарья Тулякова не боится хулиганов в темных подворотнях. Это хулиганы ее боятся!

Кстати, в составе российской сборной Даша выступает в группе ката - это имитация боя с воображаемым противником. Знатоки карате говорят, что подобное выступление может быть намного сложнее схватки с реальным оппонентом.

Вот это пресс!

А иногда Дарье доводится и применять силу вне спортивного зала.

  • Пару раз случалось, во время возвращения поздно ночью с тренировки, - признается Дарья. - Приставали на улице некие молодые люди, пришлось срочно их обезвредить. Но, к счастью, я отлично знаю, как действовать, чтоб не причинить никому лишних травм. Потому все обошлось.

Карате недавно попало в список Олимпийских видов спорта. Ныне главная мечта Дарьи - однажды выступить на Олимпийских играх и взять там золотую медаль. Причем Даша там никого не боится - нашей барби-каратистке уже не раз приходилось одолевать противниц куда более рослых и сильных, чем она сама.

В том то и заключается весь великий смысл карате - использовать силу превосходящего врага против него же!

- Впрочем, не исключаю, что однажды уйду и спорта и стану фотомоделью, - признается Даша. - Говорят, с моей внешностью все шансы есть на то.

Дарья несколько раз участвовала в фотосессиях для мужских журналов. Хорошо, хоть не придушила назойливых фотографов своим черным поясом. :)

Дарья пока не замужем. И постоянного бойфренда не имеет. Но мечтает о мужчине непременно из мира боевых искусств, сильном душой и телом.

Помимо спорта наша героиня учится еще и в университете - получает специальность технического переводчика.

  • Перед каждым соревнованием весьма нервничаю, - честно говорит Дарья. - Но как же без того? Любой спортсмен перед выступлением волнуется. Ведь нужно на всю катушку по полной выложиться!

В общем, неудивительно, что эту белокурую спортсменку называют самой прекрасной каратисткой России. Несомненно с такими красотками российскую команду ждет новый большой успех на ОИ. И кто только посмеет сказать, что карате - не женских рук дело?

  • Приятно слышать, что меня называют самой красивой каратисткой России, - скромно полагает Дарья. - Но все же не считаю себя таковой. Ибо в нашей сборной еще очень много прекрасных девушек.

Ох, и скромничает наша Даша!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дарья Тулякова   Девушка   Спорт   история   каратистка   красота   фото   
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15  комментариев
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54k
alertol 23 минуты назад
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10k
Oleg Минуту назад
А чё, без фотошопа без слёз не взглянуть на её морду-лица?
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7k
Mowgley Z ⚔ 5 минут назад
Вот каратистка, а не эти ваши инстаграмные.

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31k
Fat Lynx 15 минут назад
А кто сказал, что она "самая красивая"? По моему - личинка муклы.
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54k
alertol Полчаса назад
- Даша выступает в группе ката - это имитация боя с воображаемым противником
- Дарья пока не замужем. И постоянного бойфренда не имеет.

Ну я так понял отсутствие парня для неё не проблема )))
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454
Просто чувак в интернете Полчаса назад
Жабой не назову, но мне не нравится.
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20k
Will2006 Полчаса назад
"о руках и ногах, на которых остается после поединков немало ссадин"
и тут же:
"Даша выступает в группе ката - это имитация боя"
Я чет не совсем понимаю, как после "имитации боя" могут оставаться ссадины
Да и по ненабитым костяшкам (кентусам) видно (см. фото 3 и 4), что она никогда не участвовала ни в кумите, ни в тамесивари
Очередной пиар вижу здесь я (С) Йода
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2k
Kom9ipa Полчаса назад
А вообще-то:
Жена с чёрным поясом по каратэ это: крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж…
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16k
Вася 40 минут назад
ну и где каратэ ? инстамукла очередная с понтами против "воображаемых противников"
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1k
Мурчелло Час назад
Х.з.,я бы тоже ее красивой не назвал.
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