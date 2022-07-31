Дарья Тулякова: как выглядит самая красивая каратистка России

Если вы зайдете в соцсети юной Дарьи Туляковой из подмосковного города Клин, то наверняка подумаете, что попали в гости к какой-нибудь актрисе или супермодели с кукольной внешностью.
Но вовсе нет. Наша Даша, несмотря на всю ее кажущуюся хрупкость, вполне себе профессиональная каратистка. Пусть в это с первого взгляда и трудно поверить.
Спортсменка, комсомолка и просто красавица!
К своим двадцати с небольшим годам Дарья уже успела не просто стать мастером спорта по карате. Но еще и добиться звания чемпиона России среди женщин, а также в составе сборной нашей страны - бронзы мирового первенства.
- На этом я останавливаться не собираюсь, впереди еще множество великих побед, - говорит прекрасная русская чемпионка.
Кстати, в мир большого карате Дашу совсем еще ребенком привела мама, сама увлекавшаяся в юности боевыми искусствами. Ибо Дарья росла ребенком непоседливым, нужно было срочно девать куда-то ее энергию, прущую через край.
- В общем, я - каратистка уже потомственная, - делится Дарья. - В школе про уроки почти забыла, только карате занималась без отдыху, так меня увлекло боевое искусство... И надеюсь, вы понимаете, что меня в классе ни один мальчик обидеть не смел. В школе меня боялись...
По словам Дарьи, впрочем, карате свою роль в самодисциплине сыграло. В старших классах Даша взялась за ум и взяла золотую школьную медаль.
Дарья демонстрирует великолепную растяжку
Кстати, кумир Дарьи и ее мужской идеал - тоже из боевых искусств. Это сам великий Лука Вальдези, в мире карате давно уже не нуждающийся в особых представлениях.
Впрочем, нашей Даше постоянно приходится быть на пудрах и тональнике - скрывать характерные синяки, которые любой девушке не особо идут. Постоянно требуется заботиться о руках и ногах, на которых остается после поединков немало ссадин.
Дарья Тулякова не боится хулиганов в темных подворотнях. Это хулиганы ее боятся!
Кстати, в составе российской сборной Даша выступает в группе ката - это имитация боя с воображаемым противником. Знатоки карате говорят, что подобное выступление может быть намного сложнее схватки с реальным оппонентом.
Вот это пресс!
А иногда Дарье доводится и применять силу вне спортивного зала.
- Пару раз случалось, во время возвращения поздно ночью с тренировки, - признается Дарья. - Приставали на улице некие молодые люди, пришлось срочно их обезвредить. Но, к счастью, я отлично знаю, как действовать, чтоб не причинить никому лишних травм. Потому все обошлось.
Карате недавно попало в список Олимпийских видов спорта. Ныне главная мечта Дарьи - однажды выступить на Олимпийских играх и взять там золотую медаль. Причем Даша там никого не боится - нашей барби-каратистке уже не раз приходилось одолевать противниц куда более рослых и сильных, чем она сама.
В том то и заключается весь великий смысл карате - использовать силу превосходящего врага против него же!
- Впрочем, не исключаю, что однажды уйду и спорта и стану фотомоделью, - признается Даша. - Говорят, с моей внешностью все шансы есть на то.
Дарья несколько раз участвовала в фотосессиях для мужских журналов. Хорошо, хоть не придушила назойливых фотографов своим черным поясом. :)
Дарья пока не замужем. И постоянного бойфренда не имеет. Но мечтает о мужчине непременно из мира боевых искусств, сильном душой и телом.
Помимо спорта наша героиня учится еще и в университете - получает специальность технического переводчика.
- Перед каждым соревнованием весьма нервничаю, - честно говорит Дарья. - Но как же без того? Любой спортсмен перед выступлением волнуется. Ведь нужно на всю катушку по полной выложиться!
В общем, неудивительно, что эту белокурую спортсменку называют самой прекрасной каратисткой России. Несомненно с такими красотками российскую команду ждет новый большой успех на ОИ. И кто только посмеет сказать, что карате - не женских рук дело?
- Приятно слышать, что меня называют самой красивой каратисткой России, - скромно полагает Дарья. - Но все же не считаю себя таковой. Ибо в нашей сборной еще очень много прекрасных девушек.
Ох, и скромничает наша Даша!
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Дарья пока не замужем. И постоянного бойфренда не имеет.
Ну я так понял отсутствие парня для неё не проблема )))
и тут же:
"Даша выступает в группе ката - это имитация боя"
Я чет не совсем понимаю, как после "имитации боя" могут оставаться ссадины Да и по ненабитым костяшкам (кентусам) видно (см. фото 3 и 4), что она никогда не участвовала ни в кумите, ни в тамесивари
Очередной пиар вижу здесь я (С) Йода
Жена с чёрным поясом по каратэ это: крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж…