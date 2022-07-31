Дарья Тулякова: как выглядит самая красивая каратистка России

Кстати, в мир большого карате Дашу совсем еще ребенком привела мама, сама увлекавшаяся в юности боевыми искусствами. Ибо Дарья росла ребенком непоседливым, нужно было срочно девать куда-то ее энергию, прущую через край.

В общем, я - каратистка уже потомственная, - делится Дарья. - В школе про уроки почти забыла, только карате занималась без отдыху, так меня увлекло боевое искусство... И надеюсь, вы понимаете, что меня в классе ни один мальчик обидеть не смел. В школе меня боялись...

По словам Дарьи, впрочем, карате свою роль в самодисциплине сыграло. В старших классах Даша взялась за ум и взяла золотую школьную медаль.