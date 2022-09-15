Фото из прошлого. "Все на стадион!"

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Фотографии со стадионов Советского союза.
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Встреча футбольных команд "Локомотив" (Оренбург) и "Ганц-Мавач" (Будапешт) на стадионе "Динамо" г. Оренбурга. 7 июля 1966 г.
11.
Шествие делегатов на стадионе в Лужниках. Идет делегация ГДР. XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1985 г.
14.
Юные хоккеисты на открытии ледового стадиона «Льдинка» в 305 микрорайоне на улице Беринга Мурманск 1984 г.
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