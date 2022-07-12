Девушка зарабатывает в путешествиях, работая нянечкой котов

За эти несколько лет Мадоллин нянчилась примерно с 50 кошками. Все они были разных пород и с разными характерами, но она находила с каждой общий язык. "Я была удивлена, что большинство кошек, за которыми я присматривала, хозяева взяли из приютов или спасли с улицы. Очень здорово, что так много людей спасают кошек, а не покупают у заводчиков," - говорит девушка.