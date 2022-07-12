Девушка зарабатывает в путешествиях, работая нянечкой котов

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Писательница из Австралии по имени Мадоллин Гурли (Madolline Gourley) путешествует по миру и зарабатывает деньги, работая сиделкой для кошек. Девушка занимается заботой о котиках с 2017 года, и благодаря этому она уже посетила много стран.
Австралийская писательница и путешественница Мадоллин Гурли (Madolline Gourley) объездила уже много стран - и помимо писательства, она зарабатывает как "сиделка" кошек. Девушка с 2017 года ездит по миру и берёт к себе под опеку котов, которых хозяевам не с кем оставить на время отпуска или поездок. Приехав в новый город, Мадоллин арендует квартиру, публикует объявление, что может позаботиться о питомце на время - и находит клиентов.
Хозяева доверяют Мадоллин своих пушистиков - она с 2017 года работает на сайте TrustedHousesitters, где хозяева как раз ищут "нянь" для своих котов. По словам Мадоллин, иногда она останавливается в домах самих хозяев, и ухаживает за котами, пока их нет - а иногда забирает кота к себе в арендованную квартиру.
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По словам девушки, благодаря занятости опекуншей она заработала около 30 тысяч долларов (1,7 млн рублей). "Сначала я присматривала за кошками только путешествуя по США. Но в июле поехала в Канаду. Сейчас забочусь о двух котах в Монреале, а через две недели поеду сидеть с другим подопечным в Оттаве. В будущем мечтаю присматривать за кошками в Сингапуре, Гонконге, Японии и Новой Зеландии," - говорит девушка.
За эти несколько лет Мадоллин нянчилась примерно с 50 кошками. Все они были разных пород и с разными характерами, но она находила с каждой общий язык. "Я была удивлена, что большинство кошек, за которыми я присматривала, хозяева взяли из приютов или спасли с улицы. Очень здорово, что так много людей спасают кошек, а не покупают у заводчиков," - говорит девушка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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