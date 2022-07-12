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Девушка зарабатывает в путешествиях, работая нянечкой котов

Девушка зарабатывает в путешествиях, работая нянечкой котов

Автор:
12 июля 2022 21:03
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   животные   истории   история   кот   коты   кошки   путешествия   фото   фотографии   
1962
15
Писательница из Австралии по имени Мадоллин Гурли (Madolline Gourley) путешествует по миру и зарабатывает деньги, работая сиделкой для кошек. Девушка занимается заботой о котиках с 2017 года, и благодаря этому она уже посетила много стран.
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Источник:

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Метки: Девушка   животные   истории   история   кот   коты   кошки   путешествия   фото   фотографии   
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6  комментариев
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7k
Артём Час назад
Побывала в США и Канаде = Путешествовала по миру. Блин, среднестатистический россиянин побывавший в Турции, Египте и Абхазии, на её фоне просто Магеллан!
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108
Михаил 52 минуты назад
Судя по кафелю в ванной на 7-м фото сверху, тут она сидела с котами в России.
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1k
Fiverknot 2 часа назад
Любая одинокая бабушка из России могла бы справиться не хуже)
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