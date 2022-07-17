Военно-исторические диорамы

Подборка военно-исторических миниатюр.
"Находка" - диорама от Дениса Позднякова.
Нацисты Азова сдаются в плен.
"Варяг"
БРК Рубеж
(с) Fabio Marini
Морская диорама "Линкор "Гото Предестинация" в Черном море"
Модель самолета МиГ-17Ф, из 1-й эскадрильи, на котором в 1967 году на авиационном параде в Домодедово в составе "девятки" летал капитан Курганов Г. И.
(с) Young Won (Us1Diorama)
"Game over"
автор: Won-hui Lee
масштаб: 1/700
В полевых условиях.
(с) Максим Ведмедовский
Где-то в САР.
(с) Денис Кочурин
Сберегая моторесурс и асфальт.
(с) Йенс Дангер
Крылатый огнеборец.
(с) Саливанчук Александр
С приветом от Катюши.
(с) Бьорн Якобсен
Там, где пехота не пройдет.
(с) Владимир Ульянов
На КП.
(с) Руслан Исаев
Охотники за караванами.
(с) Олег Панченко
Нашли.
(с) RadleighBushell
Зёма, может помочь?
(с) Олег Панченко
Максим Максимыч и Катя.
(с) Айрат Айратов
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох
- Тайны Древнего Египта, удивившие светлые умы
- Без интернета и очень романтично: пользователи поделились, как их родители встретили друг друга
- Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох (часть 2)
- Однажды в деревне: события которые не могли произойти в городе