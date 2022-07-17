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Военно-исторические диорамы

Военно-исторические диорамы

Автор:
17 июля 2022 09:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: Миниатюра   диорама   история   красота   талант   фото   
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Подборка военно-исторических миниатюр.

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"Находка" - диорама от Дениса Позднякова.




Нацисты Азова сдаются в плен.




"Варяг"




БРК Рубеж




(с) Fabio Marini




Морская диорама "Линкор "Гото Предестинация" в Черном море"




Модель самолета МиГ-17Ф, из 1-й эскадрильи, на котором в 1967 году на авиационном параде в Домодедово в составе "девятки" летал капитан Курганов Г. И.




(с) Young Won (Us1Diorama)




"Game over"

автор: Won-hui Lee
масштаб: 1/700




В полевых условиях.

(с) Максим Ведмедовский




Где-то в САР.

(с) Денис Кочурин




Сберегая моторесурс и асфальт.

(с) Йенс Дангер




Крылатый огнеборец.

(с) Саливанчук Александр




С приветом от Катюши.

(с) Бьорн Якобсен




Там, где пехота не пройдет.

(с) Владимир Ульянов




На КП.

(с) Руслан Исаев




Охотники за караванами.

(с) Олег Панченко




Нашли.

(с) RadleighBushell




Зёма, может помочь?

(с) Олег Панченко




Максим Максимыч и Катя.

(с) Айрат Айратов

Источник:

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Метки: Миниатюра   диорама   история   красота   талант   фото   
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2  комментария
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10k
a_komolow Час назад
Круто!!!
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3k
Сергей Час назад
У Варяга хоть бы орудия развернули в сторону противника...
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