Голые и несмешные: кто такие стрикеры и зачем они выбегают на поле во время матча

В спортивном мире существует такое весьма интересное явление как стрикеры (от английского streak - пробежать, пронестись). Те самые бесстрашные ребята да девчата, что в трусах, купальниках, а то и вовсе в чем мать родила, выбегают на центр стадиона.
Прямо во время крупных официальных матчей. После чего имеют дело с полицией и охраной спортивных мероприятий, уносящих их прочь в полотенцах в подтрибунные помещения.
Зато меня теперь весь мир по телику видел!
Но кто же такие эти стрикеры и чего они вообще таким своим хулиганским поведением добиться хотят?
На самом деле, стрикеры довольно организованное движение. Зародилось оно еще в 1960-е годы в США, где местные студенты пытались таким образом протестовать. Например, против войны во Вьетнаме. Правда, тогда юноши и девушки голышом чаще выбегали на всякие там митинги политические.
Иногда стрикеров сами игроки унимают
На большой спорт стрикеры переключились уже в тучные 1970-е, когда протестовать против вьетнамской войны оказалось просто неактуально. И первым на стадион в костюме Адама выбежал австралиец Майкл О'Брайн в 1974-м году. Прямо во время матча по регби между командами Англии и Франции. Ох и шуму тогда наделал парень - о нем написали буквально все газеты Европы и США.
...И понеслось!
И сегодня, как я уже говорил, стрикеры это весьма организованное движение. Со своими особыми закрытыми страницами в соцсетях, где ребята хвастают успехами, обсуждают грядущие "забеги", делятся фото и видео.
Кто-то из стрикеров выбегает на стадионы чисто для собственного удовольствия или ради минутной славы. Кто-то на спор - чтоб выиграть неплохое пари. Например, испанский стрикер Жауме Маркет как-то поспорил, что первым после победы "Реала" прикоснется к кубку Лиги Чемпионов - раньше остальных футболистов. И таки пари выиграл!
Такой вот цыпочка!
А кто-то просто на стрикинге отлично зарабатывает - таким смельчакам платят большие (до десятков тысяч баксов) деньги крупные компании, заказывающие их эпичные "пробежки". С единственными условием - бежать нужно к определенной рекламе определенной корпорации, чтоб та внимания поболее привлекла.
Один из самых известных стрикеров в мире ныне это - американец Марк Робертс, за плечами которого более 300 забегов ню по стадионам. За крупные бабки, разумеется. Марк, кстати, хотел попасть и в Россию на ЧМ-2018, но возникли проблемы с нашей визой у известного нарушителя спортивного спокойствия.
Девушки-стрикеры
Это - особая категория стрикеров. Хотя б потому что барышни голышом более внимания привлекают толпы. И, соответственно, более денег зарабатывают.
Дамочка, постойте! Можно познакомиться?
Первая известная спортивной истории стрикерша - англичанка Эрика Ро. В 1982-м году в одеянии Евы пробежала по стадиону во время матча по регби. На котором сама Королева присутствовала. После чего невероятно изменила свою жизнь - из простой продавщицы овощной лавки стала известной на весь мир фотомоделью.
Кричали женщины: "Ура!"
Самая известная на данное время стрикерша - разумеется испанка Элена. Дама обожает выбегать на поле перед началом футбольных матчей. И бить по мячу. А однажды умудрилась во время матча "Барселона"-"Депортиво" вкатить мяч в ворота...
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АНТИФИШКИ
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