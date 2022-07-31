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Голые и несмешные: кто такие стрикеры и зачем они выбегают на поле во время матча

Голые и несмешные: кто такие стрикеры и зачем они выбегают на поле во время матча

Автор:
31 июля 2022 09:54
Сообщество : Факты
Метки: в мире   голые   люди   матч   поле   стрикеры   факты   фото   
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В спортивном мире существует такое весьма интересное явление как стрикеры (от английского streak - пробежать, пронестись). Те самые бесстрашные ребята да девчата, что в трусах, купальниках, а то и вовсе в чем мать родила, выбегают на центр стадиона.

Прямо во время крупных официальных матчей. После чего имеют дело с полицией и охраной спортивных мероприятий, уносящих их прочь в полотенцах в подтрибунные помещения.

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Зато меня теперь весь мир по телику видел!

Но кто же такие эти стрикеры и чего они вообще таким своим хулиганским поведением добиться хотят?

На самом деле, стрикеры довольно организованное движение. Зародилось оно еще в 1960-е годы в США, где местные студенты пытались таким образом протестовать. Например, против войны во Вьетнаме. Правда, тогда юноши и девушки голышом чаще выбегали на всякие там митинги политические.

Иногда стрикеров сами игроки унимают

На большой спорт стрикеры переключились уже в тучные 1970-е, когда протестовать против вьетнамской войны оказалось просто неактуально. И первым на стадион в костюме Адама выбежал австралиец Майкл О'Брайн в 1974-м году. Прямо во время матча по регби между командами Англии и Франции. Ох и шуму тогда наделал парень - о нем написали буквально все газеты Европы и США.

...И понеслось!

И сегодня, как я уже говорил, стрикеры это весьма организованное движение. Со своими особыми закрытыми страницами в соцсетях, где ребята хвастают успехами, обсуждают грядущие "забеги", делятся фото и видео.

Кто-то из стрикеров выбегает на стадионы чисто для собственного удовольствия или ради минутной славы. Кто-то на спор - чтоб выиграть неплохое пари. Например, испанский стрикер Жауме Маркет как-то поспорил, что первым после победы "Реала" прикоснется к кубку Лиги Чемпионов - раньше остальных футболистов. И таки пари выиграл!

Такой вот цыпочка!

А кто-то просто на стрикинге отлично зарабатывает - таким смельчакам платят большие (до десятков тысяч баксов) деньги крупные компании, заказывающие их эпичные "пробежки". С единственными условием - бежать нужно к определенной рекламе определенной корпорации, чтоб та внимания поболее привлекла.

Один из самых известных стрикеров в мире ныне это - американец Марк Робертс, за плечами которого более 300 забегов ню по стадионам. За крупные бабки, разумеется. Марк, кстати, хотел попасть и в Россию на ЧМ-2018, но возникли проблемы с нашей визой у известного нарушителя спортивного спокойствия.


Девушки-стрикеры

Это - особая категория стрикеров. Хотя б потому что барышни голышом более внимания привлекают толпы. И, соответственно, более денег зарабатывают.

Дамочка, постойте! Можно познакомиться?

Первая известная спортивной истории стрикерша - англичанка Эрика Ро. В 1982-м году в одеянии Евы пробежала по стадиону во время матча по регби. На котором сама Королева присутствовала. После чего невероятно изменила свою жизнь - из простой продавщицы овощной лавки стала известной на весь мир фотомоделью.

Кричали женщины: "Ура!"

Самая известная на данное время стрикерша - разумеется испанка Элена. Дама обожает выбегать на поле перед началом футбольных матчей. И бить по мячу. А однажды умудрилась во время матча "Барселона"-"Депортиво" вкатить мяч в ворота...

 Прошу не размещать в комментариях фотографии эротического содержания. Если такое произойдет, то коммент будет удален, а автор отправится в бан.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   голые   люди   матч   поле   стрикеры   факты   фото   
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3  комментария
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Егор Час назад
Одной фразой в конце все комменты зарубил...
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Alex Час назад
Тема не раскрыта.....
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