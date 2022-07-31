Голые и несмешные: кто такие стрикеры и зачем они выбегают на поле во время матча

Зато меня теперь весь мир по телику видел!

Но кто же такие эти стрикеры и чего они вообще таким своим хулиганским поведением добиться хотят?

На самом деле, стрикеры довольно организованное движение. Зародилось оно еще в 1960-е годы в США, где местные студенты пытались таким образом протестовать. Например, против войны во Вьетнаме. Правда, тогда юноши и девушки голышом чаще выбегали на всякие там митинги политические.