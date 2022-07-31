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Город у моря. Прогулка по городу.Музеи"Домик Чехова",Музей А.А.Дурова

Город у моря. Прогулка по городу.Музеи"Домик Чехова",Музей А.А.Дурова

Автор:
31 июля 2022 08:23
Сообщество : Авторские посты
Метки: достопримечательности   музеи   таганрог   
118
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Таганрог.Достопримечательности города. Фото мои. Время посещения- Июль 2022г. Хорошего настроения!

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Метки: достопримечательности   музеи   таганрог   
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1  комментарий
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Алексей 2 часа назад
Если говорить о жителях города, можно заметить что люди очень доброжелательные, спокойные. Культура вождения восхищает
. Никто не сигналит по поводу и без, не подрезает
, не ездит по трамвайным путям и обочине. Люди степенные
, относятся спокойно с уважением к себе
в первую очередь и к окружающим. Спокойное тихое место...Серьезно???

Город запущен..на набережную выйти стыдно и гостей привести, бакинский мост постоянно в дырках,воды нет постоянно ,только новый асфальт кладут,водоканал сразу его долбит,потому что весь водопровод сгнил, Петровскую всю изуродовали, от парка останутся скоро одни кафе
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Енот Полиграфович
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