Если говорить о жителях города, можно заметить что люди очень доброжелательные, спокойные. Культура вождения восхищает. Никто не сигналит по поводу и без, не подрезает, не ездит по трамвайным путям и обочине. Люди степенные, относятся спокойно с уважением к себе в первую очередь и к окружающим. Спокойное тихое место.