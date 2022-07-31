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Таганрог.Достопримечательности города. Фото мои. Время посещения- Июль 2022г. Хорошего настроения!
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Если говорить о жителях города, можно заметить что люди очень доброжелательные, спокойные. Культура вождения восхищает. Никто не сигналит по поводу и без, не подрезает, не ездит по трамвайным путям и обочине. Люди степенные, относятся спокойно с уважением к себе в первую очередь и к окружающим. Спокойное тихое место.
В фойе выставленные на продажу кованные изделия- подковы, мангалы, скамейки и т.д. Видны частично -за стеклом.
Центральный парк многолюден и в будние дни. В связи со снятием ковидных мер, ожили аттракционы и летние кафе.
Скамейки регулярно приводят в надлежащий вид...но юные художники подрастают каждый год-противостояние вечно.
Поговаривают, что во время крымской войны, отряд солдат британского десанта пытался подняться по этой лестнице в город, но отряд казаков засев на верху с матюками и неприличными богохульными жестами не дал им этого сделать. После продолжительной перестрелки, обиженные таким приемом "томми" ушли.
Как и везде есть свои модные тенденции. Тут брачный ритуал. Заключил брак -скрепил узы замком. Развод-снимай замок. Не нашел ключ- терпи и живи дальше.
Во всем многообразии кафе и ресторанов, мое личное мнение- один из лучших "Альбатрос"(были до этого в "Чехов сад","Сицилии" и т.д.) Брали-окрошка(на айране), пельмени с щукой. Приготовление идеально. Стиль здания и отделка внутри - скорее прибалтийский советского периода. Искали через 2гис(отзывы читать полезно- например, заведение уже по каким то причинам не работает а страница в инете приглашает посетить его)
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Метки: достопримечательности музеи таганрог
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Город запущен..на набережную выйти стыдно и гостей привести, бакинский мост постоянно в дырках,воды нет постоянно ,только новый асфальт кладут,водоканал сразу его долбит,потому что весь водопровод сгнил, Петровскую всю изуродовали, от парка останутся скоро одни кафе