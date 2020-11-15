"Веселое кладбище" в румынской деревне Сапанта

Одна из главных достопримечательностей Румынии находится в 600 км от Бухареста, в небольшой деревушке Сапанта. Это кладбище, которое называют "веселым", - и вот почему.
Создателем Веселого кладбище считается местный скульптор по дереву Стэн Иоан Патрас, который в 1935 году начал вырезать на деревянных крестах эпитафии и рисунки, рассказывая простые, забавные и юмористические истории о людях. Это были описания жизни тех, кто там похоронен. Кресты яркие, разноцветные, с картинками в детском стиле, - все это больше похоже на музей под открытым небом, чем на место скорби.
И это привлекает. По крайней мере, на этом кладбище смерть не выглядит такой трагичной.
И это привлекает. По крайней мере, на этом кладбище смерть не выглядит такой трагичной.
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Название кладбище вовсе не означает того, что там люди не скорбят по умершим родственникам
Просто это дань мрачному юмору и прозаичному подходу, уходящему корнями в традиционную крестьянскую культуру региона
"Это не просто кладбище. Это место, где можно посмеяться над самой смертью, и люди это поняли", - говорит 62-летний скульптор Думитру Поп Тынку, продолживший дело создателя Веселого кладбища после его смерти в 1977 году.
Какие бы недостатки ни были у кого-то при жизни, после смерти они превращаются в "могильное искусство"
На кресте у входа изображена смерть. Текст гласит: "Посмотри внимательно, христианин, я сильнее тебя, я уродливая смерть, я унесу тебя одного за другим"
Некоторые кресты напоминают современные сказки о морали. Например, эпитафия для водителя грузовика предупреждает живых об опасности слишком тяжелого труда. "Раньше я работал, чтобы быть богатым, и мне пришлось все бросить. Я хочу, чтобы люди остановились и прочитали это на моем кресте, - говорится в ней. - Вот что произошло: грузовик перевернулся, и грязь задушила меня. Я умер в Барселоне в 2002 году, когда мне было 42 года".
На одном из крестов изображен молодой человек и вагон метро - парня сбил поезд. Эпитафия гласит: "Я так наслаждался жизнью, я уехал в Западную Европу; будь она проклята вместе с парижским метро. Я был игроком и умер в 2001 году, в 16 лет".
Сделать такой крест стоит от 2000 до 5000 леев (от 520 до 1300 долларов), и на его создание могут уйти недели.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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