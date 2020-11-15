"Веселое кладбище" в румынской деревне Сапанта

Некоторые кресты напоминают современные сказки о морали. Например, эпитафия для водителя грузовика предупреждает живых об опасности слишком тяжелого труда. "Раньше я работал, чтобы быть богатым, и мне пришлось все бросить. Я хочу, чтобы люди остановились и прочитали это на моем кресте, - говорится в ней. - Вот что произошло: грузовик перевернулся, и грязь задушила меня. Я умер в Барселоне в 2002 году, когда мне было 42 года".