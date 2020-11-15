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"Веселое кладбище" в румынской деревне Сапанта

"Веселое кладбище" в румынской деревне Сапанта (13 фото)

Автор:
15 ноября 2020 14:07
Сообщество : Искусство
Метки: достопримечательности   кладбище   музей   необычное место   румыния   туристу на заметку   эпитафии   
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Одна из главных достопримечательностей Румынии находится в 600 км от Бухареста, в небольшой деревушке Сапанта. Это кладбище, которое называют "веселым", - и вот почему.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: достопримечательности   кладбище   музей   необычное место   румыния   туристу на заметку   эпитафии   
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Viktor 39 минут назад
Вааще-то было и не так довно!

https://old.fishki.net/2198014-samoe-veseloe-kladbiwe-v-mire.htmlhttps://old.fishki.net/2198014-samoe-veseloe-kladbiwe-v-mire.html
https://old.fishki.net/2935832-chernyj-jumor-na-rumynskom-kladbiwe.htmlhttps://old.fishki.net/2935832-chernyj-jumor-na-rumynskom-kladbiwe.html
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