Даже атомная бомба не сразу уничтожила этот линкор. «Нагато» и эксперимент «Перекресток»

Аэрофотосъёмка места проведения испытания «Тринити» на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико), 16 июля 1945 года. Снимок сделан спустя 28 часов после детонации. В центре снимка, посреди чёрного пятна, эпицентр ядерного взрыва. В правой нижней части снимка можно разглядеть кратер от испытательного взрыва 108 тонн тротила

Флотское командование настаивало на проведении морских испытаний, чтобы выяснить степень воздействия атомного оружия на корабли. Командование ВМФ считало, что, по сравнению с сухопутными объектами, корабли имели более высокую устойчивость к ядерному взрыву. Таким образом моряки планировали сохранить для флота достаточный уровень финансирования в свете сокращения военного бюджета.

После долгих дебатов и споров между армией и флотом о том, кто, собственно, будет проводить эксперимент, 11 января 1946 года было сформировано соединение различных родов войск JTF-1 под командованием адмирала У. Блэнди. Датой начала подготовки испытаний было назначено 24 января 1946 года, а местом выбрали атолл Бикини, входивший в состав архипелага Маршалловых островов.

Подготовка к эксперименту

В рамках эксперимента, получившего кодовое имя «Перекрёсток», изначально планировалось провести три ядерных взрыва: один воздушный и два подводных. Но впоследствии третий взрыв решили не проводить. Военные заранее эвакуировали с атолла всех местных жителей, а также углубили фарватер, чтобы в лагуну могли зайти крупные корабли с большой осадкой.