Даже атомная бомба не сразу уничтожила этот линкор. «Нагато» и эксперимент «Перекресток»

После невероятной эффективности, которую показала ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, вопрос о дальнейшем развитии ядерного оружия не вызывал сомнений. Но физика ядерных взрывов на тот момент была не до конца изучена: пока в США испытали только наземный (испытание «Тринити») и воздушные (бомбардировка Хиросимы и Нагасаки) взрывы.
Аэрофотосъёмка места проведения испытания «Тринити» на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико), 16 июля 1945 года. Снимок сделан спустя 28 часов после детонации. В центре снимка, посреди чёрного пятна, эпицентр ядерного взрыва. В правой нижней части снимка можно разглядеть кратер от испытательного взрыва 108 тонн тротила
Флотское командование настаивало на проведении морских испытаний, чтобы выяснить степень воздействия атомного оружия на корабли. Командование ВМФ считало, что, по сравнению с сухопутными объектами, корабли имели более высокую устойчивость к ядерному взрыву. Таким образом моряки планировали сохранить для флота достаточный уровень финансирования в свете сокращения военного бюджета.
После долгих дебатов и споров между армией и флотом о том, кто, собственно, будет проводить эксперимент, 11 января 1946 года было сформировано соединение различных родов войск JTF-1 под командованием адмирала У. Блэнди. Датой начала подготовки испытаний было назначено 24 января 1946 года, а местом выбрали атолл Бикини, входивший в состав архипелага Маршалловых островов.
Подготовка к эксперименту
В рамках эксперимента, получившего кодовое имя «Перекрёсток», изначально планировалось провести три ядерных взрыва: один воздушный и два подводных. Но впоследствии третий взрыв решили не проводить. Военные заранее эвакуировали с атолла всех местных жителей, а также углубили фарватер, чтобы в лагуну могли зайти крупные корабли с большой осадкой.
Будущие корабли-мишени и вспомогательные суда для операции «Перекрёсток», Пёрл-Харбор, 27 февраля 1946 года
Всего для участия в эксперименте использовали более 90 различных плавсредств. По большей части это были отслужившие свой срок различные десантные и вспомогательные суда. Кроме них, флот дополнительно выделил для «Перекрёстка» два авианосца, четыре устаревших линкора, несколько крейсеров, эсминцев и субмарин. Также в эксперимент включили три трофейных корабля, полученных США после раздела флотов Японии и Германии. Одним из них и стал японский линкор «Нагато» (Nagato).
Японский лёгкий крейсер IJN Sakawa, один из трёх трофейных кораблей США, со снятым вооружением и демонтированным оборудованием во время подготовки для отправки на испытания ядерного оружия. На заднем плане (справа от крана) видна пагодообразная надстройка линкора IJN Nagato, также подготавливаемого к отправке
Из всех кораблей, принимавших участие в эксперименте, «Нагато» являлся наиболее защищённым. При нормальном водоизмещении в 39000 тонн он нёс 305-мм главный и 229-мм верхний броневой пояс. Под водой корпус защищал бронепояс толщиной 152 мм, а также имелась хорошо продуманная система подводной защиты.
При этом для самого американского флота линкор не представлял никакого интереса. Во-первых, он был принят на вооружение Японией ещё в 1920 году и к 1946 году безнадёжно устарел. Во-вторых, после сражения в заливе Лейте «Нагато» получил очень серьёзные повреждения. Его перевели в Бруней на ремонт, но там линкор снова подвергся атаке американских самолетов.
Поэтому командование после ремонта приняло решение перевести «Нагато» в состав флота береговой обороны. Но в июле 1945 года линкор опять попал под удар американской авиации, в ходе которого снова получил очень тяжёлые повреждения. В частности, его винты были практически выведены из строя.
Линкор IJN Nagato на стоянке, незадолго до отправки на атолл Бикини для испытаний. Можно заметить, что с корабля демонтировано вооружение среднего калибра, одна из мачт и многое другое
6 февраля 1946 года на корабль, находившийся на рейде в Токийском заливе, прибыла группа американских и японских специалистов, задачей которых являлось подготовить старый линкор к переходу. Из гавани «Нагато» вышел только на двух работающих винтах, поэтому его скорость не превышала 10 узлов.
Специалисты заделали все пробоины, однако некоторые из них были слишком обширными. Уже через неделю пришлось затопить часть кормовых отсеков, чтобы выровнять дифферент на нос. Линкор набрал через течи более 150 тонн воды — насосы просто не справлялись с таким напором.
На десятый день плавания «Нагато» попытался взять на буксир крейсер «Сакава», у которого отказали машины. Но мощности изношенной и повреждённой энергетической установки оказалось недостаточно, в результате чего один из котлов взорвался, и линкор полностью потерял ход. При помощи двух буксиров «Нагато», имевший к тому времени крен в 7 градусов на правый борт, удалось дотащить до Эниветока. Там корабль поставили на трёхнедельный ремонт. В противном случае он бы просто не дошёл до атолла Бикини.
Во время ремонта «Нагато» удалось восстановить ход, устранить течи и наладить работу насосов. Поэтому расстояние от Эниветока до атолла Бикини, составлявшее 200 миль, «Нагато» прошел без приключений со скоростью в 13 узлов.
Линкор IJN Nagato перед ядерными испытаниями у атолла Бикини, Маршалловы острова, США. Фотограф — Луис Строзер
Взрыв «Эйбл» (Able)
Первым этапом операции «Перекрёсток» являлся «Эйбл» — воздушный ядерный взрыв, который выполнили 30 июня 1946 года. В эпицентре планируемого подрыва разместили линкоры «Нагато» и «Невада». Предполагалось взорвать атомную бомбу мощностью 23 килотонн на высоте 158 метров над линкорами. Но из-за ошибки пилотов бомба была сброшена не над линкорами, а над лёгким авианосцем, расположенном на расстоянии полукилометра от планируемого места эпицентра взрыва.
Ядерный взрыв «Эйбл» на атолле Бикини, Маршалловы острова. Слева на горизонте можно заметить тяжёлый авианосец USS Saratoga (CV-3). Вероятно, на его борту уже начался пожар, как и на многих других судах-мишенях
Прибывшая после взрыва аварийная команда обнаружила, что у «Нагато» оказались повреждены некоторые инженерные коммуникации, главный дальномер и орудийные башни противоминного калибра. Внутренние отсеки остались без повреждений. Также американцы отметили удачную конструкцию и высокую живучесть силовой установки «Нагато», которая тоже осталась невредимой. А вот у расположенного рядом линкора «Невада» после взрыва все котлы оказались разрушены.
Изуродованная надстройка IJN Nagato после взрыва «Эйбл»
Взрыв «Бейкер» (Baker)
24 июля был проведён подводный взрыв «Бейкер». Аналогичное использованному в «Эйбле» взрывное устройство было размещено под днищем одного из кораблей-мишеней на глубине 27 метров. «Нагато» находился на расстоянии 704 метра от эпицентра взрыва. Ближе всех к эпицентру находился линкор «Арканзас» водоизмещением 27000 тонн. В результате взрыва огромный корабль сначала подбросило в воздух. Затем он воткнулся носом в дно, после чего свалился в воду, потеряв часть корпуса, все орудия и надстройки.
Рисунок-схема расположения кораблей при взрыве «Бейкер»
Линкор «Нагато» лучше всех пережил взрыв и не получил никаких серьёзных повреждений корпуса. Но в результате гидродинамического удара часть отсеков всё же дала течь, поэтому корабль получил крен в 2 градуса на правый борт. Была предпринята попытка отправить на борт линкора экспертную комиссию, но от этой идеи отказались. Счётчики Гейгера зашкаливали, так как огромное количество загрязнённой радиацией воды просто пропитало все уголки корабля.
К вечеру крен увеличился, и с расстояния 1 км (ближе подплыть было невозможно из-за высокого радиационного фона) его удалось зафиксировать в 5 градусов. Отбуксировать корабль и затопить его также не представлялось возможным, поэтому было принято решение дождаться, когда он затонет сам. Но затопление происходило гораздо медленнее, чем ожидали эксперты. К 28 июля крен увеличился только до 8 градусов — казалось, что «Нагато» собирается бороться до конца.
Колоризованная фотография ядерного взрыва «Бейкер» на атолле Бикини. Атомная бомба мощностью 40 килотонн была взорвана в 5,6 км от атолла. Тёмное пятно справа внизу водяного столба — взлетевший в воздух линкор USS Arkansas
Но уже утром следующего дня стало ясно, что конец линкора, с которого отдавался приказ атаковать Перл-Харбор, уже близок. Крен увеличился до 10 градусов, «Нагато» сильно осел, и вода начала переливаться через палубу в районе правого борта. К вечеру были подтоплены внутренние отсеки с левого борта, и крен выровнялся.
30 июля, спустя пять дней после подрыва «Бейкер», вода проложила себе путь в кормовую часть многострадального линкора. Нос «Нагато» начал задираться. Через некоторое время корпус полностью опрокинулся, после чего корабль быстро затонул кормой вниз. История бывшего флагмана японского Императорского флота подошла к концу.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs
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