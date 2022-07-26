История появления мультфильма "Приключения капитана Врунгеля"

1117
7
5
В январе 1980 года прошёл показ мультфильма про капитана Врунгеля - первого в СССР рисованного мультсериала с единым сквозным сюжетом. Его сразу полюбили все - и мальчишки и взрослые. Песня "Мы - Бандито, Гангстерито" стала невероятно популярной.
Мультфильм был снят по заказу московского творческого объединения "Экран", но съёмки проходили на "Киевнаучфильме", а режиссёром выступил Давид Черкасский, у которого не было ни художественного, ни профильного образования. Он окончил инженерно-строительный институт и рисовать учился самостоятельно. Он работал на "Киевнаучфильме" и в 1978 году, когда стартовали съёмки Врунгеля, у него уже был большой опыт и необычный стиль.
Сериал Черкасского был не первой экранизацией повести Некрасова. В 1978 году вышел художественный фильм "Новые приключения капитана Врунгеля", где в главной роли выступил Михаил Пуговкин. Трактовка была такая же вольная, но фильм, в отличие от мультфильма, не стал каким-то выдающимся событием.
Новому заказу Черкасский обрадовался, так как он читал повесть ещё в детстве и любил её. Но когда Иван Воробьёв (псевдоним Ефима Череповецкого) показал ему сценарий "Врунгеля", то режиссёр решил кардинально его изменить.
"…не хватало конфликта. И я придумал кражу статуи Венеры, поэтому возник Шеф. Потом — гангстеры и агент Ноль Ноль Икс". В повести Некрасова были свои злодеи, но японские милитаристы и солдаты Муссолини в 70-е уже не были актуальными. А вот мафиози как раз стали набирать популярность. Также в мультфильме была пародия и на Джеймса Бонда тоже - агента Ноль Ноль Икс.
А вот главной сюжетной линией стала кругосветная парусная регата, которую Шеф организовал случайно, чтобы вывести похищенную статую Венеры.
"…не хватало конфликта. И я придумал кражу статуи Венеры, поэтому возник Шеф. Потом — гангстеры и агент Ноль Ноль Икс". В повести Некрасова были свои злодеи, но японские милитаристы и солдаты Муссолини в 70-е уже не были актуальными. А вот мафиози как раз стали набирать популярность. Также в мультфильме была пародия и на Джеймса Бонда тоже - агента Ноль Ноль Икс.
А вот главной сюжетной линией стала кругосветная парусная регата, которую Шеф организовал случайно, чтобы вывести похищенную статую Венеры.
Технически сериал был очень оригинально решён. Особенностью стало плавное изменение ракурса и перспективы, которое создавало иллюзию, что вокруг персонажа кружит летающая камера. Также Черкасский смог совместить три разных приёма - рисованную анимацию, плоских марионеток и настоящие "кинокадры".
А похищение Венеры под песню "Маны-маны" вообще показали в виде комикса.
Давид Черкасский:
"На самом деле нашей группе просто нужно было облегчить работу: десятиминутный мультфильм делается два года. А нам заказали 13 и в срок - 4 года. Вот мы и использовали видео моря, чтобы не рисовать его. Там еще мы использовали куклы-перекладки - прорисованные на картоне персонажи, которые использовались много раз". Колоссальный вклад внёс художник-постановщик Радна Сахалтуев, который нарисовал большинство персонажей. Его стиль бы очень узнаваем, причём не только в книгах, но и в украинских книгах, которые он иллюстрировал.
"На самом деле нашей группе просто нужно было облегчить работу: десятиминутный мультфильм делается два года. А нам заказали 13 и в срок - 4 года. Вот мы и использовали видео моря, чтобы не рисовать его. Там еще мы использовали куклы-перекладки - прорисованные на картоне персонажи, которые использовались много раз". Колоссальный вклад внёс художник-постановщик Радна Сахалтуев, который нарисовал большинство персонажей. Его стиль бы очень узнаваем, причём не только в книгах, но и в украинских книгах, которые он иллюстрировал.
Отдельно стоит выделить песни мультсериала. Музыку писал Георгий Фиртич, а стихотворения - сценарист Воробьёв-Череповецкий. Песни были самые разные - от игровых, пародийных, до лирических. Строчки тут же уходили в народ: "порой не верится друзья, но всё-таки бывает", "как вы яхту назовёте, так она и поплывёт", "я там и тут - куда пошлют, а посылают часто".
Шикарные "Гавайские частушки", построенные на недосказанных словах.
Шикарные "Гавайские частушки", построенные на недосказанных словах.
- Фукс, давайте, подпевайте,
Только, чур, не сгоряча.
- А про что же подпевать-то?
Я ж не знаю оконча…
- Помню, как на фестивале
Мы в былые времена
С Фуксом приз завоевали.
- Что-то не припомина…
- От частушки, право-слово,
Веселее на душе.
Вам не нравится?
- Ну, что вы,
Я смеюсь как сумасше…
Только, чур, не сгоряча.
- А про что же подпевать-то?
Я ж не знаю оконча…
- Помню, как на фестивале
Мы в былые времена
С Фуксом приз завоевали.
- Что-то не припомина…
- От частушки, право-слово,
Веселее на душе.
Вам не нравится?
- Ну, что вы,
Я смеюсь как сумасше…
Но самая известная песня - это ария двух итальянских мафиози - Джулико Бандитто и де ля Воро Гангстерито. Их песня стала эдаким "псевдоитальянским" кинохитом и это ещё до выхода рыбниковского "Аморе" и "Уно моменто" Геннадия Гладкова.
Интересный ролик, где песню обсуждают настоящие итальянцы.
Также не пропала и даже "проходная" композиция "Танго "Чёрная каракатица" из восьмой серии "Врунгеля" Она стала неким вдохновением для одноимённой песни "Пикника" (2014 год).
Эдмунд Шклярский, лидер группы "Пикник":
"Само название песни "Танго «Черная каракатица" — это же из мультфильма "Приключения капитана Врунгеля". Там она подается как некая ироничная история. Можно сказать, что эта фраза явилась неким толчком к написанию песни".
Эдмунд Шклярский, лидер группы "Пикник":
"Само название песни "Танго «Черная каракатица" — это же из мультфильма "Приключения капитана Врунгеля". Там она подается как некая ироничная история. Можно сказать, что эта фраза явилась неким толчком к написанию песни".
Когда в 1985 году "Мелодия" выпустит пластинку с аудиосказкой по мультсериал, то песни перезапишут заново. Аранжировка станет богаче, тексты более расширенными, но старые песни были живее и даже естественнее.
Вот такой был дополнительный куплет к "Бандито Ганстерито"
"Мы пирато, гастролеро, мы сеньоро де ля воро,
И гражданто убеганто в рассыпанто престо скоро,
О-ля бенто дель бамбино стея гранто гангстерино,
Умма мано, сав монето и стрелянто пистолето."
Вот такой был дополнительный куплет к "Бандито Ганстерито"
"Мы пирато, гастролеро, мы сеньоро де ля воро,
И гражданто убеганто в рассыпанто престо скоро,
О-ля бенто дель бамбино стея гранто гангстерино,
Умма мано, сав монето и стрелянто пистолето."
Дольше всего создатели мультсериала искали голос для Врунгеля. И вот когда они нашли актёра Григория Гая выяснилось, что он совершенно не умеет и после того как на запись одной-единственной песни пришлось потратить целый день, Черкасский понял, что выхода нет - надо искать замену.
"И вдруг моя ассистентка Рита сказала: "Давайте попробуем на эту роль Гердта". Он приехал, и через несколько минут стало ясно: то, что нужно! Зиновий Ефимович так украсил собой картину, что она засверкала. Гердт за день записал девять песен!" - рассказывал режиссёр.
Из интервью с Д. Черкасским:
"- Вы пересекались с Зиновием Гердтом?
- Я тут с ним познакомился. Сменами стоял с ним у микрофона. Это минимум восемь часов, иной раз по двенадцать. А он же хромой, одна нога короче сантиметров на десять. Он коленом короткой ноги упирался в стул, а на здоровой стоял. Нелегко ему было.
- А почему нельзя было присесть?
- Потому что надо двигаться, чтобы тело работало в процессе озвучки. Пластика влияет на интонацию".
"И вдруг моя ассистентка Рита сказала: "Давайте попробуем на эту роль Гердта". Он приехал, и через несколько минут стало ясно: то, что нужно! Зиновий Ефимович так украсил собой картину, что она засверкала. Гердт за день записал девять песен!" - рассказывал режиссёр.
Из интервью с Д. Черкасским:
"- Вы пересекались с Зиновием Гердтом?
- Я тут с ним познакомился. Сменами стоял с ним у микрофона. Это минимум восемь часов, иной раз по двенадцать. А он же хромой, одна нога короче сантиметров на десять. Он коленом короткой ноги упирался в стул, а на здоровой стоял. Нелегко ему было.
- А почему нельзя было присесть?
- Потому что надо двигаться, чтобы тело работало в процессе озвучки. Пластика влияет на интонацию".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Котяра, похожий на Зорро, стал популярным в сети
- Удивительные истории в картинках
- Истории, из которых с неизбежностью следует, что нарушение техники безопасности - это не смешно
Новости партнёров