История появления мультфильма "Приключения капитана Врунгеля"

Дольше всего создатели мультсериала искали голос для Врунгеля. И вот когда они нашли актёра Григория Гая выяснилось, что он совершенно не умеет и после того как на запись одной-единственной песни пришлось потратить целый день, Черкасский понял, что выхода нет - надо искать замену.

"И вдруг моя ассистентка Рита сказала: "Давайте попробуем на эту роль Гердта". Он приехал, и через несколько минут стало ясно: то, что нужно! Зиновий Ефимович так украсил собой картину, что она засверкала. Гердт за день записал девять песен!" - рассказывал режиссёр.

Из интервью с Д. Черкасским:

"- Вы пересекались с Зиновием Гердтом?

- Я тут с ним познакомился. Сменами стоял с ним у микрофона. Это минимум восемь часов, иной раз по двенадцать. А он же хромой, одна нога короче сантиметров на десять. Он коленом короткой ноги упирался в стул, а на здоровой стоял. Нелегко ему было.

- А почему нельзя было присесть?

- Потому что надо двигаться, чтобы тело работало в процессе озвучки. Пластика влияет на интонацию".