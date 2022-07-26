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История появления мультфильма "Приключения капитана Врунгеля"

История появления мультфильма "Приключения капитана Врунгеля"

Автор:
26 июля 2022 16:41
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   актёры   интересное   история   режиссеры   советские мультфильмы   создание   факты   
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В январе 1980 года прошёл показ мультфильма про капитана Врунгеля - первого в СССР рисованного мультсериала с единым сквозным сюжетом. Его сразу полюбили все - и мальчишки и взрослые. Песня "Мы - Бандито, Гангстерито" стала невероятно популярной.
- Фукс, давайте, подпевайте,
Только, чур, не сгоряча.
- А про что же подпевать-то?
Я ж не знаю оконча…
- Помню, как на фестивале
Мы в былые времена
С Фуксом приз завоевали.
- Что-то не припомина…
- От частушки, право-слово,
Веселее на душе.
Вам не нравится?
- Ну, что вы,
Я смеюсь как сумасше…

Источник:

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Метки: Прошлое   актёры   интересное   история   режиссеры   советские мультфильмы   создание   факты   
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6  комментариев
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11k
Kostick 2 часа назад
а как же пародия на джеймса бонда? агент ноль ноль икс?
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16k
Вася 43 минуты назад
Ссылка coub.com
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16k
Вася 50 минут назад
пауауауа пауауауа дзенььь
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58k
Александр 51 минуту назад
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598
Nik-kolla 58 минут назад
В детстве никогда не нравился этот мульт. Смена рисованных и картонных кадров просто бесила.
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10k
a_komolow Час назад
Хороший мультик!
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