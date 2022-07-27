Удивительная жизнь Уны Чаплин

Уна писала своей подруге в последнюю свою зиму: "Самое страшное время суток – это утро. И не только потому, что его нет рядом. Утром ощущаю себя отяжелевшей от горя. Не получается убедить себя в том, что жизнь продолжается, и я встану, выйду из комнаты, а новый день принесет какое-то открытие. Не получается у меня ничего".

Она была рождена быть женой Чарли Чаплина и без него её жизнь была совершенно бессмысленной. Уна умерла от рака в 66 лет.

"Она всегда была в тени, – говорил Майкл. – А выйдя на свет, жить не смогла. К счастью, умерла она быстро, не успела узнать свой диагноз и испугаться".

А Уна не боялась смерти, ведь она надеялась, что там она снова сможет быть со своим любимым мужем. Похоронили её рядом с Чарли, на кладбище Меруз в Корсье-Сюр-Веве.