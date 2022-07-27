Удивительная жизнь Уны Чаплин

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Актриса, которая всегда была в тени своего великого мужа, мама восьмерых детей, верная спутница Чарли на протяжении последних 35 лет.
В тот момент, когда они встретились Чаплин уже снял свои величайшие картины - "Цирк", "Диктатор", "Малыш", "Огни большого города". Он жил в США, был признанной кинозвездой первой величины. Любовные его пристрастия отличались тем, за что сейчас можно было бы угодить под статью: первые его отношения в 19 лет были с 14-летней девочкой, первая жена была шестнадцатилетняя, когда ему самому было 29 лет. С 17-летней Уной его разделяли 36 лет.
Во время их встречи у Чаплина был тяжёлый период развода с третьей женой, он разочаровался в любви, с головой ушёл в новый проект, корректируя сценарий, выезжая на натуру и отбирая актёров. Ему посоветовали дочку О’Нила и она прошла пробы.
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Это была любовь с первого взгляда, та самая, которая как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поражает сразу обоих. "Так поражает молния, так поражает финский нож". В этом взрослом цинике Уна могла разжечь заново нежные чувства и его надежду начать жизнь сначала. Они говорили, говорили, говорили и не могли расстаться. Он читал ей стихи, играл на пианино, показывал свои старые фильмы на домашнем кинотеатре, показывал фокусы. Уна была в этих отношениях не только любимой, Чаплин стал для нее образом потерянного отца. В отличие от предыдущих жён, что требовали денег, протекций и ролей, Уна наоборот всю себя посвятила мужу. Она дала ему ту самую, бескорыстную и безусловную любовь, которая была ему нужна.
Они поженились 16 июня 1943 года.
"Если бы только встретил Уну в юности! Скольких бы драм избежал. Я так сильно люблю жену… без нее погиб бы. Она не только моя любовь, моя жена и мать моих детей. Она мое убежище."
7 марта 1944 года у них родился первенец. Майкл. Это был первый из восьми детей, а последний появился на свет, когда Чаплину было 73 года. Годами Уна писала своему отцу, но даже не открывал её письма, просто складывая их в коробку. О его смерти она узнала из газет, а вдова не рассказала родственникам о времени и дате похорон. Никто не смог с ним проститься, а по завещанию драматург О’Нил ничего своим детям не оставил.
"Если бы только встретил Уну в юности! Скольких бы драм избежал. Я так сильно люблю жену… без нее погиб бы. Она не только моя любовь, моя жена и мать моих детей. Она мое убежище."
7 марта 1944 года у них родился первенец. Майкл. Это был первый из восьми детей, а последний появился на свет, когда Чаплину было 73 года. Годами Уна писала своему отцу, но даже не открывал её письма, просто складывая их в коробку. О его смерти она узнала из газет, а вдова не рассказала родственникам о времени и дате похорон. Никто не смог с ним проститься, а по завещанию драматург О’Нил ничего своим детям не оставил.
Девушка не расставалась с мужем даже на съёмках. Пока Чарли работал она сидела в сторонке и вязала, а муж подходил к ней после каждого дубля и спрашивал мнение о только что сыгранной сцене. Каждое утро Уна, поднимаясь раньше слуг, готовила завтрак для них двоих.
Пока они жили свою счастливую жизнь, мир полыхал. Журналисты абсолютно не верили в такой неравный брак и без устали искали компромат. Но вот беда - Уна своему мужу не изменяла и никаких любовников в шкафу у неё не было.
Пока они жили свою счастливую жизнь, мир полыхал. Журналисты абсолютно не верили в такой неравный брак и без устали искали компромат. Но вот беда - Уна своему мужу не изменяла и никаких любовников в шкафу у неё не было.
Майкл вспоминал: "Постарел папа резко, в один день. Ещё вчера был таким бодрым и вдруг подряхлел, замолчал, остановился, сник. Случилось это, когда ему исполнилось семьдесят пять лет. Он сдал разом. Для мамы это стало ударом, ведь она была в расцвете сил. Ей было всего сорок. Папа замкнулся в себе, подолгу сидел, ничего не говоря, насупившись, в дальнем углу гостиной. Будто погрузился в мир, куда никому не было доступа. Обидчивым стал. Все прятали от него глаза, старались не акцентировать на нем внимание. Жалели маму, а она всем весело отвечала: "Когда я была молодая, Чарли заботился обо мне. Теперь настал мой час опекать его".
Чарли Чаплин скончался во сне, рождественской ночью 1977 года. Всё своё состояние он оставил любимой жене.
Чарли Чаплин скончался во сне, рождественской ночью 1977 года. Всё своё состояние он оставил любимой жене.
Дети уже были взрослыми, разъехались и Уна была совершенно одна. Вдова начала пить. Алкоголь примирял с действительностью, успокаивал, ведь она понимала, что больше никому не нужна, у неё не было профессии, да и дел тоже не находилось.
Её миром был Чарли Чаплин и когда он умер, мир умер тоже. Как-то раз сын Юджин решил познакомить маму со своим коллегой по работе - Дэвидом Боуи, который недавно развёлся и переживал тяжёлый депрессивный эпизод, уединившись в своём доме, расположенном неподалёку от дома Чаплина. Дэвид, как только увидел Уну тут же влюбился в неё, хотя она была старше музыканта на 20 лет.
Её миром был Чарли Чаплин и когда он умер, мир умер тоже. Как-то раз сын Юджин решил познакомить маму со своим коллегой по работе - Дэвидом Боуи, который недавно развёлся и переживал тяжёлый депрессивный эпизод, уединившись в своём доме, расположенном неподалёку от дома Чаплина. Дэвид, как только увидел Уну тут же влюбился в неё, хотя она была старше музыканта на 20 лет.
Они стали любовниками и близкие Уны были рады, что у неё появилась отдушина и мужское плечо рядом. Да ещё и яркий и талантливый Боуи.
Однако Дэвида не оставляло ощущение, что призрак Чаплина с ними всегда. Уна дёргалась от малейшего шума, часто всматривалась в темноту, будто бы где-то там притаился Чарли. Боуи старался почаще выбираться в гости, подальше от невидимого ока Чаплина. Они ездили в шале художника Балтуса в Россиньере, а Боуи планировал оставаться в Швейцарии навсегда - купил дом в Совабелене и шато в Ле-Виньяле 1900 года постройки. Он подозревал, что Уна не просто выпивает, что она уже страдает от алкоголизма и умолял её начать лечение и вернуться к мечте быть актрисой. С его помощью Уну утвердили на роль в фильме "Ломаный английский", который должны были снимать в Сенегале и Франции.
Однако Дэвида не оставляло ощущение, что призрак Чаплина с ними всегда. Уна дёргалась от малейшего шума, часто всматривалась в темноту, будто бы где-то там притаился Чарли. Боуи старался почаще выбираться в гости, подальше от невидимого ока Чаплина. Они ездили в шале художника Балтуса в Россиньере, а Боуи планировал оставаться в Швейцарии навсегда - купил дом в Совабелене и шато в Ле-Виньяле 1900 года постройки. Он подозревал, что Уна не просто выпивает, что она уже страдает от алкоголизма и умолял её начать лечение и вернуться к мечте быть актрисой. С его помощью Уну утвердили на роль в фильме "Ломаный английский", который должны были снимать в Сенегале и Франции.
В начале 1982 года Боуи закатывает вечеринку в честь своего 35-летия в Нью-Йорке и планирует там представить всем Уну как свою невесту. Но та не приехала и Боуи может быть в отместку начинает крутить интрижку с Бьянкой Джаггер. Отношения начинают развиваться и Боуи уже не очень-то хочет возвращаться в Швейцарию.
Дэвид просто не понимал, что Уна и не искала новую любовь, ей просто нужно было отвлечься от боли потери, залечить свои душевные раны.
Дэвид просто не понимал, что Уна и не искала новую любовь, ей просто нужно было отвлечься от боли потери, залечить свои душевные раны.
Уна решает пожить в США. Покупает квартиру в Нью-Йорке, дом в Калифорнии. Когда Уне было 56, в её жизнь вошёл известный актёр Райан О’Нил, чья 15-летняя дочь довольно резко высказывалась об отцовском увлечении: "Этой тете просто захотелось вернуть назад свою девичью фамилию, опять стать О’Нил, и все!" Они так и не поженились, однако даже после расставания Райан сохранял хорошие дружеские отношения с Уной.
Потом Уна начинает дружить с писателем Труменом Капоте. Они вместе зависают в кафе, ходят в кино, выпивают, а Труман ещё и плотно сидел на кокаине. Они катались на его красном "мустанге", на бешеной скорости разъезжая по шоссе. Уна тоже могла сесть за руль, выпив до этого. Они даже жили какое-то время вдвоём в квартире Капоте и были вместе до самой смерти писателя 25 августа 1984 года.
Уна продолжала пить... Скрывать зависимость было всё труднее: обмороки, провалы в памяти. От клиники Уна отказывалась наотрез, а тем временем начала миксовать алкоголь с антидепрессантами. Как-то раз она перепугала детей, которые пришли к ней в гости, скатившись кубарем с домашней лестницы. Они были уверены, что мама разбила себе голову, но всё обошлось.
Уна просто сидела дома и слушала, как с её знакомыми происходят ужасные вещи: смерть бывшей жены Чаплина, смерть последней жены отца, в одиночестве, от тяжёлой болезни, в окружении своих котов, самоубийство брата Уны, который тоже спился и бросился из окна в свои 54 года. Уна понимала, что судьбы этих одиночек могут быть и её судьбой.
Уна просто сидела дома и слушала, как с её знакомыми происходят ужасные вещи: смерть бывшей жены Чаплина, смерть последней жены отца, в одиночестве, от тяжёлой болезни, в окружении своих котов, самоубийство брата Уны, который тоже спился и бросился из окна в свои 54 года. Уна понимала, что судьбы этих одиночек могут быть и её судьбой.
Уна раздала всю свою дорогую одежду благотворительным организациям, когда в её дом пробрались грабители и вынесли драгоценности она отказалась открывать следствие, прислуга видела, как Уна по ночам выходит в сад и подолгу смотрит на луну.
"В жизни случается такое – сумасшедшую историю любви обрывает смерть, и того, кто остался, накрывает полный мрак. Кому-то удается найти выход. Кому-то нет. Мама не нашла, хотя у нее были возможности начать жизнь с другими мужчинами. Впрочем, она никогда не рассматривала для себя такой выход. И знаете почему? Просто не хотела. Не хотела больше никого любить. Это было ее решение. Лишь сейчас, сам став пожилым человеком, я понял её", – говорит Майкл.
"В жизни случается такое – сумасшедшую историю любви обрывает смерть, и того, кто остался, накрывает полный мрак. Кому-то удается найти выход. Кому-то нет. Мама не нашла, хотя у нее были возможности начать жизнь с другими мужчинами. Впрочем, она никогда не рассматривала для себя такой выход. И знаете почему? Просто не хотела. Не хотела больше никого любить. Это было ее решение. Лишь сейчас, сам став пожилым человеком, я понял её", – говорит Майкл.
Уна писала своей подруге в последнюю свою зиму: "Самое страшное время суток – это утро. И не только потому, что его нет рядом. Утром ощущаю себя отяжелевшей от горя. Не получается убедить себя в том, что жизнь продолжается, и я встану, выйду из комнаты, а новый день принесет какое-то открытие. Не получается у меня ничего".
Она была рождена быть женой Чарли Чаплина и без него её жизнь была совершенно бессмысленной. Уна умерла от рака в 66 лет.
"Она всегда была в тени, – говорил Майкл. – А выйдя на свет, жить не смогла. К счастью, умерла она быстро, не успела узнать свой диагноз и испугаться".
А Уна не боялась смерти, ведь она надеялась, что там она снова сможет быть со своим любимым мужем. Похоронили её рядом с Чарли, на кладбище Меруз в Корсье-Сюр-Веве.
Она была рождена быть женой Чарли Чаплина и без него её жизнь была совершенно бессмысленной. Уна умерла от рака в 66 лет.
"Она всегда была в тени, – говорил Майкл. – А выйдя на свет, жить не смогла. К счастью, умерла она быстро, не успела узнать свой диагноз и испугаться".
А Уна не боялась смерти, ведь она надеялась, что там она снова сможет быть со своим любимым мужем. Похоронили её рядом с Чарли, на кладбище Меруз в Корсье-Сюр-Веве.
Источник:
АНТИФИШКИ
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