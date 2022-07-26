Кошка, предсказавшая катастрофу "Титаника"

Особенно она была очень привязана к Джиму Малхолланду, который работал кочегаром во время ходовых испытаний корабля на маршруте из Ирландского моря в Саутгемптон, и постоянно добивалась от него внимания. Истории о том, что случилось с Дженни и ее котятами, сильно различаются в разных источниках. Говорили, что они утонули вместе с кораблем, но у Малхолланда была другая версия событий. Он утверждал, что, когда "Титаник" пришвартовался в Саутгемптоне, откуда он должен был отправиться в свое трансатлантическое путешествие, он увидел, как Дженни убносит своих котят с корабля. Он подумал, что это плохой знак, и тоже решил покинуть корабль. Как оказалось, инстинкты кошки были на высоте. По словам Малхолланда, Дженни спасла ему жизнь.