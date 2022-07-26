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Кошка, предсказавшая катастрофу "Титаника"

Кошка, предсказавшая катастрофу "Титаника"

Автор:
26 июля 2022 13:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Дженни   животные   история   катастрофа   кошка   предсказание   титаник   факты   
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Исследователи утверждают, что, Дженни, кошка, которая была полноправным членом экипажа "Титаника", предсказала крушение корабля.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дженни   животные   история   катастрофа   кошка   предсказание   титаник   факты   
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