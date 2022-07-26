Кошка, предсказавшая катастрофу "Титаника"

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Исследователи утверждают, что, Дженни, кошка, которая была полноправным членом экипажа "Титаника", предсказала крушение корабля.
Несмотря на свою известную нелюбовь к воде, кошки часто путешествовали с моряками на кораблях, защищая припасы от мышей и крыс. Эта практика восходит еще к Древнему Египту. Позднее британские и ирландские моряки считали черных кошек источником удачи в путешествии.
Хотя кошек брали на борт с конкретной целью, экипаж, как правило, любил их и баловал, так как они были отличным источником развлечения в дальних плаваниях. Несколько корабельных кошек даже прославились, например, Дженни, которая была членом команды "Титаника" и, как говорят, предсказала крушение корабля.
Дженни перевели на "Титаник" с "Олимпика", корабля-близнеца печально известного дайнера. Она была одним из мышеловов на корабле, при этом далеко не единственной кошкой на борту. Прежде чем корабль отправился в Нью-Йорк, Дженни родила котят. Она поселила свою семью у корабельной кухни, где персонал кормил их объедками.
Хотя кошек брали на борт с конкретной целью, экипаж, как правило, любил их и баловал, так как они были отличным источником развлечения в дальних плаваниях. Несколько корабельных кошек даже прославились, например, Дженни, которая была членом команды "Титаника" и, как говорят, предсказала крушение корабля.
Дженни перевели на "Титаник" с "Олимпика", корабля-близнеца печально известного дайнера. Она была одним из мышеловов на корабле, при этом далеко не единственной кошкой на борту. Прежде чем корабль отправился в Нью-Йорк, Дженни родила котят. Она поселила свою семью у корабельной кухни, где персонал кормил их объедками.
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Особенно она была очень привязана к Джиму Малхолланду, который работал кочегаром во время ходовых испытаний корабля на маршруте из Ирландского моря в Саутгемптон, и постоянно добивалась от него внимания. Истории о том, что случилось с Дженни и ее котятами, сильно различаются в разных источниках. Говорили, что они утонули вместе с кораблем, но у Малхолланда была другая версия событий. Он утверждал, что, когда "Титаник" пришвартовался в Саутгемптоне, откуда он должен был отправиться в свое трансатлантическое путешествие, он увидел, как Дженни убносит своих котят с корабля. Он подумал, что это плохой знак, и тоже решил покинуть корабль. Как оказалось, инстинкты кошки были на высоте. По словам Малхолланда, Дженни спасла ему жизнь.
Сегодня исследователи судеб пассажиров "Титаника" считают, что эта история правдива, и что Дженни и ее котята пережили крушение корабля. Есть, однако подтвержденные факты того, что некоторые животные выжили, хотя и находились на борту судна во время крушения. Пассажирам первого класса разрешили взять на борт собак. Когда корабль вышел в море, на борту было не менее 12 собак, трое из которых выжили. Все выжившие были маленькими собаками - два шпица и один пекинес, так что их было легко спрятать в одеяла или пальто их владельцев и контрабандой доставить на спасательные шлюпки.
Многим другим животным не так повезло, особенно крупным. Энн Элизабет Ишем, которая взяла с собой в путешествие немецкого дога, была одной из пяти женщин-пассажиров первого класса, погибших на "Титанике". Она отказалась оставить своего любимого пса, а он явно был слишком большим, чтобы поместиться на любой из спасательных шлюпок или спрятаться под пальто. Вместо этого она осталась с ним, и источники говорят, что, когда ее тело было найдено спасательным кораблем, она по-прежнему обнимала собаку.
На борту "Титаника", помимо собак, были куры и другие птицы, а также кошки, принадлежавшие пассажирам. Так, пассажирка по имени Элла Холмс Уайт, везла в США домашнюю птицу из Франции, а Элизабет Рамел Най путешествовала со своей желтой канарейкой. Большинство животных, увы, не смогли пережить катастрофу, включая птиц.
На борту "Титаника", помимо собак, были куры и другие птицы, а также кошки, принадлежавшие пассажирам. Так, пассажирка по имени Элла Холмс Уайт, везла в США домашнюю птицу из Франции, а Элизабет Рамел Най путешествовала со своей желтой канарейкой. Большинство животных, увы, не смогли пережить катастрофу, включая птиц.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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