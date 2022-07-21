"Семья" Чарльза Мэнсона: безумие секты и её главаря

Через три года Мэнсон вышел из тюрьмы и решил податься в сутенерство. Не брезговал он и мелкими кражами и в 1959 году попался, когда пытался обналичить ворованный чек на 37,50 долларов. Суд назначил ему десять лет испытательного срока, а ещё через год Мэнсон снова женился - на проститутке по имени Кэнди Стивенс. И ещё через год снова его поймали на пересечении границ штата и арестовали. За кражу чека Мэнсона осудили на десять лет. Пока он был в заключении Кэнди родила ему сына Чарльза Лютера Мэнсона и также подала на развод.