"Семья" Чарльза Мэнсона: безумие секты и её главаря

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Лос-Анджелес. 8 августа 1969 года. Убийство, которое случилось в тот день стало известным на всю Америку, а позже и на весь мир. 16 ударов ножом были нанесены жене Романа Полански Шэрон Тейт, которая была на девятом месяце беременности.
Начнём сначала. Жизнь будущего серийного убийцы с самого детства не задалась. Мэнсон родился 12 ноября 1934 года в штате Огайо, а его матерью была 16-летняя Кэтлин Мэддокс. Девушка много пила, занималась проституцией, причём беременность ей в этом совершенно не мешала. Первую неделю жизни мальчика звали "безымянный Мэддокс", но потом мать всё-таки назвала его Чарльз Майлз, а вскоре Кэтлин вышла замуж за человека по имени Уильям Мэнсон, который подарил мальчику свою фамилию. Кто был биологическим отцом Чарльза неизвестно, а отчим в семье надолго не задержался.
Когда Чарльзу было шесть лет Кэтлин и её брата посадили на пять лет за ограбление станции техобслуживания. Пока мама мотала срок мальчик жил в Западной Вирджинии с родственниками. В 1942 году Кэтлин освободили досрочно и она отправила сына в интернат для мальчиков, откуда тот регулярно сбегал, воруя автомобили и велосипеды. Позже Мэнсон вспоминал, что встреча с матерью после ее освобождения из тюрьмы, был самым счастливым моментом детства.
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Впервые Чарльз оказался в тюрьме в 16 лет - он угнал автомобиль в Небраске. Четыре года он провёл в исправительном учреждении для подростков. В 1955 году Мэнсон женился на семнадцатилетней Розали Уиллис и пара отправилась в Калифорнию. Там он также угонял автомобили, за что был арестован в Лос-Анджелесе, когда пытался пересечь границу штата. Когда родился Чарльз Майлз Мэнсон-младший Розали подала на развод и покинула Калифорнию.
Через три года Мэнсон вышел из тюрьмы и решил податься в сутенерство. Не брезговал он и мелкими кражами и в 1959 году попался, когда пытался обналичить ворованный чек на 37,50 долларов. Суд назначил ему десять лет испытательного срока, а ещё через год Мэнсон снова женился - на проститутке по имени Кэнди Стивенс. И ещё через год снова его поймали на пересечении границ штата и арестовали. За кражу чека Мэнсона осудили на десять лет. Пока он был в заключении Кэнди родила ему сына Чарльза Лютера Мэнсона и также подала на развод.
В 1967 году, после освобождения, в Сан-Франциско Мэнсон познакомился с Мэри Браннер и она также родила ему сына Валентина Майкла Мэнсона. Мэри стала первой в секте "Семья". В неё вступали отвергнутые обществом люди, они считали себя семьёй и называли друг друга сёстрами и братьями.
И в том же 1969 году "Семья" с Мэнсоном во главе совершали свои самые громкие преступления.
В конце июля члены группировки во главе со своим "Иисусом" требовали деньги у наркодилера Гари Хинмана, обвинив его в том, что он продал им некачественный мескалин. Сначала Мэнсон отрезал Хинману ухо, а когда тот через два дня всё равно отказался платить, один из участников секты дважды ударил его ножом, пока две девушки душили наркодилера подушкой. Перед уходом убийца написал на стене кровью Хинмана "POLITICAL PIGGY" и нарисовал силуэт большой кошачьей лапы, чтобы власти искали преступников среди радикальной организации "Чёрные пантеры". Но это не помогло и молодой человек был арестован. "Семья" была испугана.
В конце июля члены группировки во главе со своим "Иисусом" требовали деньги у наркодилера Гари Хинмана, обвинив его в том, что он продал им некачественный мескалин. Сначала Мэнсон отрезал Хинману ухо, а когда тот через два дня всё равно отказался платить, один из участников секты дважды ударил его ножом, пока две девушки душили наркодилера подушкой. Перед уходом убийца написал на стене кровью Хинмана "POLITICAL PIGGY" и нарисовал силуэт большой кошачьей лапы, чтобы власти искали преступников среди радикальной организации "Чёрные пантеры". Но это не помогло и молодой человек был арестован. "Семья" была испугана.
8 августа Мэнсон направил своих последователей в дом продюсера Терри Мэлчера. Чарльз Уотсон и ещё три девушки должны были убить в доме всех, кого найдут, а потом забрать все деньги.
Они убили молодого человека, который сидел в машине у дома, двух мужчин и двух женщин, одна из которых была на последнем месяце беременности. Уходя, убийцы написали на двери дома "PIG". И только на следующий день, из новостей, они узнали, что убили жену Полански актрису Шэрон Тейт, друга режиссёра Войцеха Фриковски, голливудского стилиста Джея Сэбринга, подругу семьи Эбигейл Фолгер и приятеля садовника в доме Мэлчера.
Они убили молодого человека, который сидел в машине у дома, двух мужчин и двух женщин, одна из которых была на последнем месяце беременности. Уходя, убийцы написали на двери дома "PIG". И только на следующий день, из новостей, они узнали, что убили жену Полански актрису Шэрон Тейт, друга режиссёра Войцеха Фриковски, голливудского стилиста Джея Сэбринга, подругу семьи Эбигейл Фолгер и приятеля садовника в доме Мэлчера.
Уже на следующий день Мэнсон с шестью своими "братьями и сёстрами" пошли искать новый дом для грабежа. В доме владельца сети небольших магазинов Лено Ла-Бьянка и его жены Розмари "Семья" устроила бойню, написав кровью жертв на стенах RISE, DEATH TO PIGS, HEALTER SKELTER и WAR.
Через неделю после убийства четы Ла-Бьянка Чарльз и "Семья" были арестованы на своем ранчо за кражу двух автомобилей, но их освободили через два дня, так как был неправильно оформлен ордер. Но полиция уже тогда конфисковала всё оружие и всю технику группировки. В октябре всех участников "Семьи" арестовали вновь, уже по подозрению в убийстве Шэрон Тейт и Ла-Бьянка.
Когда шло судебное разбирательство Мэнсон и другие члены "Семьи" вырезали на своих лбах свастику. Кто-то из участников секты в знак протеста отказывались от дачи показаний, а кто-то наоборот, активно свидетельствовал против Мэнсона. Суд приговорил Чарльза Мэнсона и шесть членов секты "Семья" к смертной казни в газовой камере, но в 1972 году Верховный суд изменил наказание на пожизненное заключение.
Мэнсону 12 раз отказывали в досрочном освобождении и он умер в возрасте 83 лет в больнице города Бейкерсфилда (штат Калифорния).
В больницу его перевели из тюрьмы "Коркоран", в которой убийца отбывал девять пожизненных заключений.
Мэнсону 12 раз отказывали в досрочном освобождении и он умер в возрасте 83 лет в больнице города Бейкерсфилда (штат Калифорния).
В больницу его перевели из тюрьмы "Коркоран", в которой убийца отбывал девять пожизненных заключений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: интересное история криминал преступления секта факты
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браво браво вот это "страна номер" один и её кривое правосудие
то что если захотят просто так посадить могут и за деньги отпустить это другой разговор это корумпированность
а я говорю о то что у них так закон работает вот есть такой недочет и всё тут, этот бред даже нашел отражение в одном эпизоде сериала сопранос
Арестован был не Мэнсон... Ненавязчиво так обвинили его в том, что он не делал...
Не в оправдание ему... просто в тексте дофига ошибок.. лень перечислять..
Дело изобилует именами и чтобы не перегружать текст, я решила не упоминать Бобби Босолея, который как раз убил Хинмана, заменив его на "убийца".