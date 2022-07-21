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"Семья" Чарльза Мэнсона: безумие секты и её главаря

"Семья" Чарльза Мэнсона: безумие секты и её главаря

Автор:
21 июля 2022 16:33
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   история   криминал   преступления   секта   факты   
720
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Лос-Анджелес. 8 августа 1969 года. Убийство, которое случилось в тот день стало известным на всю Америку, а позже и на весь мир. 16 ударов ножом были нанесены жене Романа Полански Шэрон Тейт, которая была на девятом месяце беременности.
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Источник:

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Метки: интересное   история   криминал   преступления   секта   факты   
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12  комментариев
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1k
Tapapax 11 часов назад
Ярчайший пример того, почему аборты запрещать нельзя.
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28k
Григорий 5 часов назад
В общем это не ярый неприемник оказался, а всго лишь кинутый наркоман, что хотел отомстить дилеру. Фи, какая банальность. И приехали идиоты, и убили не тех, и смысл был в ином, и надпись Свиньи только для запутывания расследования. Торчки ёб-тель.
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1k
shingotln 10 часов назад
вот тут просто титаническая работа по гражданину Мэнсону и его "семье", и по расследованию преступлений.
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3k
Copycat 10 часов назад
БЛеееа у них реально можно отпустить преступника который например совершил изнасилование просто по тому что при аресте не правильно оформили бумаги или типа того

браво браво вот это "страна номер" один и её кривое правосудие
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18k
Corvus Corax 11 часов назад
" Мэнсон отрезал Хинману ухо, а когда тот через два дня всё равно отказался платить, один из участников секты дважды ударил его ножом, пока две девушки душили наркодилера подушкой. Перед уходом убийца написал на стене кровью Хинмана "POLITICAL PIGGY" и нарисовал силуэт большой кошачьей лапы, чтобы власти искали преступников среди радикальной организации "Чёрные пантеры". Но это не помогло и молодой человек был арестован. "Семья" была испугана"
Арестован был не Мэнсон... Ненавязчиво так обвинили его в том, что он не делал...
Не в оправдание ему... просто в тексте дофига ошибок.. лень перечислять..
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