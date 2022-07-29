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В Китае начались посадки чиновников и бизнесменов, ответственных за развитие отечественной микроэлектроники

В Китае начались посадки чиновников и бизнесменов, ответственных за развитие отечественной микроэлектроники

Автор:
29 июля 2022 20:33
Метки: Китай   министры   технологии   
326
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По меньшей мере в отношении четырех человек, связанных с усилиями Китая по развитию отечественной индустрии микросхем, были возбуждены расследования.

Министр промышленности и информационных технологий Сяо Яцин подозревается в нарушении партийной дисциплины и законов. Его уже вычеркнули их списка делегатов на 20-й съезд партии.

Министерство промышленности и информационных технологий является основным ведомством, стоящим за стремлением Китая к самостоятельной индустрии микросхем.

Также под следствием находится Дин Вэньву, бывший президент Китайского инвестиционного фонда чипов, который занимается финансированием проектов в Китае связанных с созданием конкурентоспособной полупроводниковой промышленности.

Лу Цзюнь, бывший глава Sino IC Capital - управляющей компании Китайского инвестиционного фонда также арестован.

Бывший председатель Tsinghua Unigroup Чжао Вэйго находится под следствием по обвинению в коррупции. Tsinghua Unigroup, одна из крупнейших компаний в Китае по производству микросхем.

На фоне обострения напряженности в отношениях между США и Китаем, Пекин удвоил усилия по развитию своей внутренней полупроводниковой промышленности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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7  комментариев
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Babangdida 8 часов назад
Чубаис о чём-то догадывался...
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Григорий 8 часов назад
ждём
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sos1960sos 8 часов назад
Нам это не грозит. За то, что отсутствует напрочь - посадить нельзя...
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