В Китае начались посадки чиновников и бизнесменов, ответственных за развитие отечественной микроэлектроники

По меньшей мере в отношении четырех человек, связанных с усилиями Китая по развитию отечественной индустрии микросхем, были возбуждены расследования.
Министр промышленности и информационных технологий Сяо Яцин подозревается в нарушении партийной дисциплины и законов. Его уже вычеркнули их списка делегатов на 20-й съезд партии.
Министерство промышленности и информационных технологий является основным ведомством, стоящим за стремлением Китая к самостоятельной индустрии микросхем.
Также под следствием находится Дин Вэньву, бывший президент Китайского инвестиционного фонда чипов, который занимается финансированием проектов в Китае связанных с созданием конкурентоспособной полупроводниковой промышленности.
Лу Цзюнь, бывший глава Sino IC Capital - управляющей компании Китайского инвестиционного фонда также арестован.
Бывший председатель Tsinghua Unigroup Чжао Вэйго находится под следствием по обвинению в коррупции. Tsinghua Unigroup, одна из крупнейших компаний в Китае по производству микросхем.
На фоне обострения напряженности в отношениях между США и Китаем, Пекин удвоил усилия по развитию своей внутренней полупроводниковой промышленности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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