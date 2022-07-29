В Китае начались посадки чиновников и бизнесменов, ответственных за развитие отечественной микроэлектроники

Министр промышленности и информационных технологий Сяо Яцин подозревается в нарушении партийной дисциплины и законов. Его уже вычеркнули их списка делегатов на 20-й съезд партии.



Министерство промышленности и информационных технологий является основным ведомством, стоящим за стремлением Китая к самостоятельной индустрии микросхем.



Также под следствием находится Дин Вэньву, бывший президент Китайского инвестиционного фонда чипов, который занимается финансированием проектов в Китае связанных с созданием конкурентоспособной полупроводниковой промышленности.



Лу Цзюнь, бывший глава Sino IC Capital - управляющей компании Китайского инвестиционного фонда также арестован.



Бывший председатель Tsinghua Unigroup Чжао Вэйго находится под следствием по обвинению в коррупции. Tsinghua Unigroup, одна из крупнейших компаний в Китае по производству микросхем.



На фоне обострения напряженности в отношениях между США и Китаем, Пекин удвоил усилия по развитию своей внутренней полупроводниковой промышленности.