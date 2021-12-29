В Китае включили цифрового прокурора

Как утверждают китайцы, вскоре электронный прокурор будет дополнительно доработан, после чего он сможет распознавать больше видов преступлений и выдвигать несколько обвинений против одного подозреваемого.

Ряд технологий с использованием искусственного интеллекта уже используются в правоохранительных органах, но это первый случай, когда они будут задействованы в выдвижении обвинений. Так, в Германии распознавание изображений и цифровая криминалистика используются для помощи при рассмотрении дел, в то время как в Китае используется инструмент, известный как Система 206, для оценки доказательств, потенциальной опасности подозреваемого и определения условий ареста. Однако во всех этих случаях электронные системы не задействованы в процессе принятия решений.

Некоторые юристы недовольны включением электронного прокурора в процесс. Так, анонимный прокурор в Гуанчжоу утверждает что он обеспокоен новой технологией. «Точность 97 процентов может быть высокой с технологической точки зрения, но все равно всегда будет шанс на ошибку, - говорит он. - Кто возьмет на себя ответственность, когда она произойдет? Прокурор, машина или разработчик алгоритма?» По его словам, многие прокуроры не захотят, чтобы компьютеры вмешивались в их работу. «Искусственный интеллект может помочь обнаружить ошибку, но он не может заменить человека при принятии решения», - сказал прокурор.

Китайское правительство все больше полагается на искусственный интеллект для увеличения эффективности работы государственной машины. Так, в стране уже есть программы, используемые для борьбы с коррупцией и усиления государственного контроля.