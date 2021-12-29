В Китае включили цифрового прокурора

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Власти Китая разработали "электронного прокурора" - программу, принимающую участие в судебном процессе со стороны обвинения. Система может выдвигать обвинения в восьми наиболее распространенных преступлениях, работает на стандартном компьютере и может принимать участие в процессе принятия решений. Однако у некоторых юристов она вызывает опасения в возможных злоупотреблениях - в том числе, со стороны государства.
По сведениям из информированных источников, в Китае разработана электронная программа-прокурор. Вооруженный искусственным интеллектом, компьютерный мозг может обвинять людей в преступлениях с точностью более 97 процентов. Машина из антиутопии может выявлять инакомыслие и замыслы, направленные против государства, и предлагать приговоры предполагаемым преступникам, исключив таким образом живого прокурора из процесса. Некоторые юристы опасаются, что система может быть использована Коммунистической партией Китая как оружие против инакомыслия, а реальные прокуроры обеспокоены тем, кто возьмет на себя ответственность за решения компьютера.
Программа может выдвигать обвинения на основе устного описания дела. Электронный прокурор был создан и протестирован Народной прокуратурой района Шанхай-Пудун, крупнейшей и самой загруженной районной прокуратурой Китая. По словам ведущего разработчика проекта профессора Ши Юна, искусственный интеллект поможет облегчить рабочую нагрузку прокурорам и и позволит им сосредоточиться только на более сложных делах.
Система может работать на стандартном настольном компьютере и будет выдвигать обвинения на основе 1000 референсных слов и признаков из текстового описания дела, созданного людьми, сообщает газета South China Morning Post. В период с 2015 по 2020 год искусственный прокурор прошел обучение на основе 17000 реальных случаев, и теперь способен выявлять и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным в районе Шанхай-Пудун преступлениям. К ним относятся «провоцирование трудностей» - термин, используемый для подавления инакомыслия в Китае, а также мошенничества с кредитными картами, преступления, связанные с азартными играми, опасное вождение, кража, мошенничество, умышленные травмы и воспрепятствование выполнению служебных обязанностей.
Система может работать на стандартном настольном компьютере и будет выдвигать обвинения на основе 1000 референсных слов и признаков из текстового описания дела, созданного людьми, сообщает газета South China Morning Post. В период с 2015 по 2020 год искусственный прокурор прошел обучение на основе 17000 реальных случаев, и теперь способен выявлять и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным в районе Шанхай-Пудун преступлениям. К ним относятся «провоцирование трудностей» - термин, используемый для подавления инакомыслия в Китае, а также мошенничества с кредитными картами, преступления, связанные с азартными играми, опасное вождение, кража, мошенничество, умышленные травмы и воспрепятствование выполнению служебных обязанностей.
Как утверждают китайцы, вскоре электронный прокурор будет дополнительно доработан, после чего он сможет распознавать больше видов преступлений и выдвигать несколько обвинений против одного подозреваемого.
Ряд технологий с использованием искусственного интеллекта уже используются в правоохранительных органах, но это первый случай, когда они будут задействованы в выдвижении обвинений. Так, в Германии распознавание изображений и цифровая криминалистика используются для помощи при рассмотрении дел, в то время как в Китае используется инструмент, известный как Система 206, для оценки доказательств, потенциальной опасности подозреваемого и определения условий ареста. Однако во всех этих случаях электронные системы не задействованы в процессе принятия решений.
Некоторые юристы недовольны включением электронного прокурора в процесс. Так, анонимный прокурор в Гуанчжоу утверждает что он обеспокоен новой технологией. «Точность 97 процентов может быть высокой с технологической точки зрения, но все равно всегда будет шанс на ошибку, - говорит он. - Кто возьмет на себя ответственность, когда она произойдет? Прокурор, машина или разработчик алгоритма?» По его словам, многие прокуроры не захотят, чтобы компьютеры вмешивались в их работу. «Искусственный интеллект может помочь обнаружить ошибку, но он не может заменить человека при принятии решения», - сказал прокурор.
Китайское правительство все больше полагается на искусственный интеллект для увеличения эффективности работы государственной машины. Так, в стране уже есть программы, используемые для борьбы с коррупцией и усиления государственного контроля.
Ряд технологий с использованием искусственного интеллекта уже используются в правоохранительных органах, но это первый случай, когда они будут задействованы в выдвижении обвинений. Так, в Германии распознавание изображений и цифровая криминалистика используются для помощи при рассмотрении дел, в то время как в Китае используется инструмент, известный как Система 206, для оценки доказательств, потенциальной опасности подозреваемого и определения условий ареста. Однако во всех этих случаях электронные системы не задействованы в процессе принятия решений.
Некоторые юристы недовольны включением электронного прокурора в процесс. Так, анонимный прокурор в Гуанчжоу утверждает что он обеспокоен новой технологией. «Точность 97 процентов может быть высокой с технологической точки зрения, но все равно всегда будет шанс на ошибку, - говорит он. - Кто возьмет на себя ответственность, когда она произойдет? Прокурор, машина или разработчик алгоритма?» По его словам, многие прокуроры не захотят, чтобы компьютеры вмешивались в их работу. «Искусственный интеллект может помочь обнаружить ошибку, но он не может заменить человека при принятии решения», - сказал прокурор.
Китайское правительство все больше полагается на искусственный интеллект для увеличения эффективности работы государственной машины. Так, в стране уже есть программы, используемые для борьбы с коррупцией и усиления государственного контроля.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Будущее наступило Китай новости обвинитель из компьютера программа технологии электронный прокурор
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