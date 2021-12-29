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В Китае включили цифрового прокурора

В Китае включили цифрового прокурора (4 фото)

Автор:
29 декабря 2021 08:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Будущее наступило   Китай   новости   обвинитель из компьютера   программа   технологии   электронный прокурор   
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Власти Китая разработали "электронного прокурора" - программу, принимающую участие в судебном процессе со стороны обвинения. Система может выдвигать обвинения в восьми наиболее распространенных преступлениях, работает на стандартном компьютере и может принимать участие в процессе принятия решений. Однако у некоторых юристов она вызывает опасения в возможных злоупотреблениях - в том числе, со стороны государства.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Будущее наступило   Китай   новости   обвинитель из компьютера   программа   технологии   электронный прокурор   
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Цифровые расстрелы не заставят себя ждать.
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2k
Frank Borman Час назад
Цифрулизация - вот будущее правосудия. Теперь чиновников-взяточников ждет цифрульное обвинение, цифрульный суд, потом его заочно посадят в тюрьму, а когда он заочно отсидит, то с чистой совестью сможет вернуться из заграницы на родину.
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67k
Viktor 2 часа назад
Да мы уже в курсе!

https://old.fishki.net/4039591-v-kitae-v-roli-karajuwego-mecha-femidy-tepery-budet-vystupaty-iskusstvennyj-intellekt.htmlhttps://old.fishki.net/4039591-v-kitae-v-roli-karajuwego-mecha-femidy-tepery-budet-vystupaty-iskusstvennyj-intellekt.html
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