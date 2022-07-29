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Пейрассол и сроковыжималка: новая подборка каламбуров и лингвошуток

Пейрассол и сроковыжималка: новая подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
29 июля 2022 13:33
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   подборка   русский язык   язык   
3706
20

Как запятые меняют смысл предложения, что получится, если скрестить крабовые палочки, как стоит переименовать "Макавто" и кое-что ещё в новом сборнике каламбуров.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   подборка   русский язык   язык   
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8  комментариев
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1k
Тупняк 43 минуты назад
Комментарий к фото
Можно я буду соответствовать своему нику и поинтересуюсь? ЧЁ ЕТО ТАКОЕ???
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3k
Pechenegiatakuyt 8 минут назад
Британские ученые как всегда на высоте!
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391
Легендарный В-ий 44 минуты назад
а кто такие дикпики? мне жена велела узнать
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7k
Bely 57 минут назад
про всё включено не смешно
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