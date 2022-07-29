Пейрассол и сроковыжималка: новая подборка каламбуров и лингвошуток

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Как запятые меняют смысл предложения, что получится, если скрестить крабовые палочки, как стоит переименовать "Макавто" и кое-что ещё в новом сборнике каламбуров.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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