Приключения дяди/тёти Фёдора в Воронеже: подростков, глумившихся над могилой ветерана задержали

Нечто (то ли девочка, то ли мальчик), прыгавшее вчера по могилам ветеранов на местном кладбище и его друг оператор, снимавший всю эту вакханалию на видео задержаны. Возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения (до 5 лет колонии)....Тиктокер: "Хочу славы и много просмотров". Судьба: "Держи!"
Сначала было весело, был кайф и драйв: Я-королева-мне-всё-можно", "Я - царица египетская" и "Слава Украине", потом стало страшно.
ЛГБТ-подростка сначала нашли местные «блюстители порядка», после чего в канале трансгендера появилась куча самых разных абсурдных сообщений и, конечно, извинения: «Зеленский помоги байден спаси я не хочу здесь жить, девочки я молю все адекват люди (КВИРЫ) прошу распостраните в своих кругах я вас молю помогите просто даша друже кто угодно я сейчас вены вскрою я пишу и трясусь прошу вас».
Воронежский тиктокер, осквернявший могилы ветеранов внезапно не справился с неожиданной популярностью и начал делать то, что он умеет лучше всего: записывать видосики. На этот раз с извинениями.
На этом, размазывая сопли и слёзы подростки (одному 15, другому 16 лет) просят прощения за то, что глумились над костями умерших людей. Малолетнее чудовище объясняет свой поступок тем, что просто хотел побольше просмотров в соцсетях и не замышлял ничего плохого:
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А на этом оно вспомнило как зовут президента страны, в которой он находится: "Владимир Владимирович, простите меня, я больше так не буду".
Внезапно всплыли и подробности о личности главного героя роликов и новоявленной звезды Тиктока. Как пишет Readovka, персонажа зовут Федя Ризек (со слов друзей) и приехал он на лето к бабушке аж из Египта.
"Папа и мама живут в Египте, бабушка — в Воронеже, к ним египетское «чудо света» приезжает каждое лето", - пишет телеграм-канал..
Readovka пообщалась с друзьями и знакомыми Феди. Вот что они думают о нем: «Мы дружили. То, что он сделал — это очень аморально». Семья у Федора благополучная, в египетской школе он(а) — «что-то между хорошистом и троечником», из основных увлечений — TikTok. По словам друзей, то, что Федя — девушка, он понял еще в детстве, и уже в сознательном возрасте выбрал себе женское имя — Тиффани. За последний год он(а) экстремально похудел(а) на 40 кг.
Так ли это установит следствие, да и мы скоро узнаем.
А промежуточные итоги "бала сатаны на воронежском кладбище" такие: нечто по имени Федя (слева в белом платье) — отправлен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, его оператор Саша (справа) — в психушку.
Возбуждена уголовка об осквернении захоронений — это до 5 лет колонии. Об этом сообщает SHOT.
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АНТИФИШКИ
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Вот что значит без идеологии 30 лет под Западным развратом и содомией.
Надо опять поправки в Конституцию России вносить. Национализировать ЦБ и идеологию государства внедрять на разных уровнях общества.
Вот только какую именно идеологию сейчас надо для молодёжи? Пионерия ведь ушла вместе с социализмом. А какая идеология может быть в капиталистическом государстве? Об этом много споров...