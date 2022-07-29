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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 116 постов • 13 подписчиков подписаться
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Приключения дяди/тёти Фёдора в Воронеже: подростков, глумившихся над могилой ветерана задержали

Приключения дяди/тёти Фёдора в Воронеже: подростков, глумившихся над могилой ветерана задержали

Автор:
29 июля 2022 13:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: transgender   Тиффани   вандалы   воронеж   египет   кладбище   подростки   федя   
1971
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Нечто (то ли девочка, то ли мальчик), прыгавшее вчера по могилам ветеранов на местном кладбище и его друг оператор, снимавший всю эту вакханалию на видео задержаны. Возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения (до 5 лет колонии)....Тиктокер: "Хочу славы и много просмотров". Судьба: "Держи!"

Сначала было весело, был кайф и драйв: Я-королева-мне-всё-можно", "Я - царица египетская" и "Слава Украине", потом стало страшно.

ЛГБТ-подростка сначала нашли местные «блюстители порядка», после чего в канале трансгендера появилась куча самых разных абсурдных сообщений и, конечно, извинения: «Зеленский помоги байден спаси я не хочу здесь жить, девочки я молю все адекват люди (КВИРЫ) прошу распостраните в своих кругах я вас молю помогите просто даша друже кто угодно я сейчас вены вскрою я пишу и трясусь прошу вас».

Воронежский тиктокер, осквернявший могилы ветеранов внезапно не справился с неожиданной популярностью и начал делать то, что он умеет лучше всего: записывать видосики. На этот раз с извинениями.

На этом, размазывая сопли и слёзы подростки (одному 15, другому 16 лет) просят прощения за то, что глумились над костями умерших людей. Малолетнее чудовище объясняет свой поступок тем, что просто хотел побольше просмотров в соцсетях и не замышлял ничего плохого:

А на этом оно вспомнило как зовут президента страны, в которой он находится: "Владимир Владимирович, простите меня, я больше так не буду".

Внезапно всплыли и подробности о личности главного героя роликов и новоявленной звезды Тиктока. Как пишет Readovka, персонажа зовут Федя Ризек (со слов друзей) и приехал он на лето к бабушке аж из Египта.

"Папа и мама живут в Египте, бабушка — в Воронеже, к ним египетское «чудо света» приезжает каждое лето", - пишет телеграм-канал..

Readovka пообщалась с друзьями и знакомыми Феди. Вот что они думают о нем: «Мы дружили. То, что он сделал — это очень аморально». Семья у Федора благополучная, в египетской школе он(а) — «что-то между хорошистом и троечником», из основных увлечений — TikTok. По словам друзей, то, что Федя — девушка, он понял еще в детстве, и уже в сознательном возрасте выбрал себе женское имя — Тиффани. За последний год он(а) экстремально похудел(а) на 40 кг.

Так ли это установит следствие, да и мы скоро узнаем.

А промежуточные итоги "бала сатаны на воронежском кладбище" такие: нечто по имени Федя (слева в белом платье) — отправлен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, его оператор Саша (справа) — в психушку.

Возбуждена уголовка об осквернении захоронений — это до 5 лет колонии. Об этом сообщает SHOT.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: transgender   Тиффани   вандалы   воронеж   египет   кладбище   подростки   федя   
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34  комментария
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Трям Минуту назад
"За последний год он(а) экстремально похудел(а) на 40 кг. Так ли это установит следствие, да и мы скоро узнаем."
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6k
Zhora 5 минут назад
Они ещё и п.и.д.а.р.а.с.ы ! Тьфу
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32k
Notan Blaine 11 минут назад
Почему им на ум не приходит сделать, что-то хорошее ради просмотров. Собрать вещи и поехать в детский дом, убрать мусор в парке, вымыть подъезд, купить еды бездомному или ещё что-то, придумать можно много чего. Но нет, они хотят казаться плохими или борцами с системой, а по факту получаются обычные уголовники.
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133
Максим Макашев 12 минут назад
Вот в "центре содержания" этому у6людку и провести химическую кастрацию, чтобы себе подобных не плодило
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−42
Alexandr Fisher Полчаса назад
солевые дебилы
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283
дмитрий Полчаса назад
Это что б...дь оно вообще такое!!!?
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6k
Психологическая поддержка 36 минут назад
"я посмотрел на её контент и решил так же сделать" - ну че где вы оппозиционные дауны, которые орут что цензура в интернете - это плохо? Давно пора по паспортам в интернет впускать.
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27k
Vazari 38 минут назад
а почему оно о себе в мужском роде рассказывает?
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378
Себастьян Перейра 54 минуты назад
Такую х@ету надо на границе разворачивать обратно к родителям долб@ебам.
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−37
Атынбай Учербектдиной 54 минуты назад
Я считаю, что наказание должно быть адекватным. За надругательство над могилой ветерана их самих надо закопать в ту самую могилу, над которой они надругались.
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2k
Артур 58 минут назад
Ну вот почему: как осквернитель могил героев войны, так педрило?
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27k
Ashabad Час назад
Нельзя прощать. Чтобы другим неповадно было.
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10k
Sasa Час назад
Бедные родители... Обоих чуд. Имено чуд, а не чад!
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415
HalloFreeSpace Час назад
Каждый раз таких ловят и все равно снимают и выкладывают ...
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42k
Per aspĕra ad astra Час назад
Нашему поколению, воспитанному патриотически в Советском Союзе, это чуждо было и неведомо.
Вот что значит без идеологии 30 лет под Западным развратом и содомией.
Надо опять поправки в Конституцию России вносить. Национализировать ЦБ и идеологию государства внедрять на разных уровнях общества.
Вот только какую именно идеологию сейчас надо для молодёжи? Пионерия ведь ушла вместе с социализмом. А какая идеология может быть в капиталистическом государстве? Об этом много споров...
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33
Nik Per aspĕra ad astra 23 минуты назад
Уничтожали идеологию, историю, мораль, нравственность. И теперь много таких "инвалидов" выросло. Не смотря на то, что я с женой от момента рождения дочери уже 22 года, и не было у неё друзей ипанутых, красные дипломы и в средней школе и теперь еще в вышке, но она считает, что половая ориентация дело личного выбора. И внуков нам, скорее всего, не видать.
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678
Alex Час назад
Б**лять, убил бы уродов.
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18k
ЦСКА Час назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Бляяяястяще! 2 часа назад
Это овощи.
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Замечательно, если это "египетское чудо света" упакуют на весь срок! Мне вот интересно - а бабушка не видела, что внучок с огромной бУсарью? Просто я сама бабушка, и не дай бог чтоб иметь во внуках вот такого петуха...
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1k
emporio_ss 2 часа назад
даже по рожам видно что =Олигофрены=
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