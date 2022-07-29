Приключения дяди/тёти Фёдора в Воронеже: подростков, глумившихся над могилой ветерана задержали

Внезапно всплыли и подробности о личности главного героя роликов и новоявленной звезды Тиктока. Как пишет Readovka, персонажа зовут Федя Ризек (со слов друзей) и приехал он на лето к бабушке аж из Египта.

"Папа и мама живут в Египте, бабушка — в Воронеже, к ним египетское «чудо света» приезжает каждое лето", - пишет телеграм-канал..

Readovka пообщалась с друзьями и знакомыми Феди. Вот что они думают о нем: «Мы дружили. То, что он сделал — это очень аморально». Семья у Федора благополучная, в египетской школе он(а) — «что-то между хорошистом и троечником», из основных увлечений — TikTok. По словам друзей, то, что Федя — девушка, он понял еще в детстве, и уже в сознательном возрасте выбрал себе женское имя — Тиффани. За последний год он(а) экстремально похудел(а) на 40 кг.

Так ли это установит следствие, да и мы скоро узнаем.

А промежуточные итоги "бала сатаны на воронежском кладбище" такие: нечто по имени Федя (слева в белом платье) — отправлен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, его оператор Саша (справа) — в психушку.

Возбуждена уголовка об осквернении захоронений — это до 5 лет колонии. Об этом сообщает SHOT.