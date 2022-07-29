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Все гениальное просто: зонт, который не нужно держать в руках

Все гениальное просто: зонт, который не нужно держать в руках

Автор:
29 июля 2022 12:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аксессуар   Китай   Технология   зонт   интересно   ноу-хау   
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Летающие зонты мы уже видели, но у многих, в том числе и у автора возник ряд вопросов, в первую очередь связанных с практичностью зонтов дронов.

Все они доказывают, что несмотря на красивый эффект, в реальности такие гаджеты мало чем помогут от сильного ливня или не застрахованы от того, что программа даст сбой и пользователи останутся мокрыми и без самого летающего зонта.

Именно поэтому для тех, кто устал от того, что зонт нужно постоянно держать в руках и тех, кому не подходят дождевики, китайские сайты товаров могут предложить элегантное решение.

Зонт, который можно надеть на себя, но не дождевик. Это же гениально!

Конструкция проста и не обременена современной техникой. Вместо классической ручки, в данном аксессуаре предусмотрен ремень и крепление к спине. Ножка зонтика прилегает к позвоночнику, а для того, чтобы это все не упало, зонт крепится ремнём вокруг грудной клетки человека.

В итоге получается так, что и руки свободны и человек не попал под дождь. В отличие от летающего дрона-зонтика это приспособление точно никуда не денется и будет защищать владельца от капель дождя.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аксессуар   Китай   Технология   зонт   интересно   ноу-хау   
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5  комментариев
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8k
Б.Касторский 42 минуты назад
Думаю, что дождевик окажется практичней для свободных рук. И явно будет удобней. А эта "конструкция" явно не для дождей, которые уже несколько недель терзают Москву.
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SandMANn Полминуты назад
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9k
Taxi007 18 минут назад
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SandMANn 36 минут назад
Тоже мне... изобретатели велосипеда.

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Александр Невский
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