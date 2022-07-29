Все гениальное просто: зонт, который не нужно держать в руках

Летающие зонты мы уже видели, но у многих, в том числе и у автора возник ряд вопросов, в первую очередь связанных с практичностью зонтов дронов.
Все они доказывают, что несмотря на красивый эффект, в реальности такие гаджеты мало чем помогут от сильного ливня или не застрахованы от того, что программа даст сбой и пользователи останутся мокрыми и без самого летающего зонта.
Именно поэтому для тех, кто устал от того, что зонт нужно постоянно держать в руках и тех, кому не подходят дождевики, китайские сайты товаров могут предложить элегантное решение.
Зонт, который можно надеть на себя, но не дождевик. Это же гениально!
Конструкция проста и не обременена современной техникой. Вместо классической ручки, в данном аксессуаре предусмотрен ремень и крепление к спине. Ножка зонтика прилегает к позвоночнику, а для того, чтобы это все не упало, зонт крепится ремнём вокруг грудной клетки человека.
В итоге получается так, что и руки свободны и человек не попал под дождь. В отличие от летающего дрона-зонтика это приспособление точно никуда не денется и будет защищать владельца от капель дождя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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