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Китайцы придумали мороженое, которое не тает

Китайцы придумали мороженое, которое не тает

Автор:
14 июля 2022 21:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   жара   интересно   лето   мороженое   тает   химия   
1764
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Китайцы как всегда впереди планеты всей. Народ, который совершил прыжок в развитии от сельскохозяйственной развивающейся страны до одного из мировых центров передовых технологий, решил, наверное, самую главную проблему жаркого лета.

Китайцы придумали пломбир, который не тает. Компания Chicecream разработала мороженое, из-за которого не нужно рисковать получить обморожение лобной доли мозга при быстром поедании в летний зной.

Мороженое действительно не тает. Более того, разработчики решили настолько перестраховаться, что их пломбир даже не горит.

Останавливает любителей мороженого теперь лишь мысль о составе этой сладости. Если его нельзя спалить даже при помощи зажигалки, не опасно ли оно для человеческого организма?

Решились бы съесть такое мороженое или все-таки выбрали бы обычный пломбир?

Источник:

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Метки: Китай   жара   интересно   лето   мороженое   тает   химия   
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10  комментариев
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516
На_ник Час назад
Пора вспомнить печенье из 90-х, которое горело, как спички.
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2k
Трям 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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32k
a.fey 19 минут назад
Более того, съев это мороженное, на следующий день его можно съесть еще раз.
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356
Карл 44 минуты назад
Китайцы уже давно подделывают продукты питания.
Вот рис из пластика и крахмала.
Ссылка youtu.be


Искусственные продукты из Китая.

Ссылка youtu.be
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689
Arti 55 минут назад
Выглядит вкусно (нет)
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11k
Кыся Час назад
Так эта хрень к мороженому никакого отношения и не имеет, кроме внешнего вида.
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9k
MakDag 2 часа назад
Ну его нах... может оно и не переваривается.
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19
Before_was_better 2 часа назад
В России такое мороженное уже давно придумано. Я как-то вафельный стаканчик и лакомку купил, детство решил вспомнить, но на вкус это вообще не было съедобно. Я на блюдце оставил, чтоб с утра выбросить что осталось, а утром только под стаканчиком какой-то жёлтой жижи натекло примерно с чайную ложку, а само мороженное даже не собиралось растекаться.
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