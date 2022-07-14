Китайцы придумали мороженое, которое не тает

Китайцы как всегда впереди планеты всей. Народ, который совершил прыжок в развитии от сельскохозяйственной развивающейся страны до одного из мировых центров передовых технологий, решил, наверное, самую главную проблему жаркого лета.
Китайцы придумали пломбир, который не тает. Компания Chicecream разработала мороженое, из-за которого не нужно рисковать получить обморожение лобной доли мозга при быстром поедании в летний зной.
Мороженое действительно не тает. Более того, разработчики решили настолько перестраховаться, что их пломбир даже не горит.
Останавливает любителей мороженого теперь лишь мысль о составе этой сладости. Если его нельзя спалить даже при помощи зажигалки, не опасно ли оно для человеческого организма?
Решились бы съесть такое мороженое или все-таки выбрали бы обычный пломбир?
Источник:
АНТИФИШКИ
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