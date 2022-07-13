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Восстание роботов или нарушение техники безопасности?

Восстание роботов или нарушение техники безопасности?

Автор:
13 июля 2022 20:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Робо-рука   ЧП   интересно   происшествия   роботы   терминатор   
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Мысль о том, что в обозримом будущем машины могут восстать против человечества не покидает умы многих фантастов и любителей теорий заговоров.

На многих повлияла кинофраншиза про "терминатора" в главной роли с Арнольдом Шварценеггером. Но в действительности риски восстания роботов маловероятны.

В одной из крупных китайских компаний поставщиков на роботизированном цеху робо-рука устроила нападение на работника.

Мужчине не поздоровилось, но к счастью он остался жив. А его коллеги, которые кинулись на помощь китайцу сами угодили под "тяжелую руку" другой роботизированной руки.

В результате инцидента трое пострадавших, но несмотря на массовое нападение роботов, восстания машин не предвещается. Скорее всего в этой истории речь идет о не соблюдении правил безопасности.

Все пострадавшие хоть и являются жертвами, но в то же время и стали нарушителями.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   Робо-рука   ЧП   интересно   происшествия   роботы   терминатор   
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27  комментариев
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5k
Divergent?!? Час назад
Эти роботы - просто "запрограммированные станки". Когда говорят о будущем активном использовании роботов, которые могут стать проблемой для людей, имеется в виду роботы с искусственным интелектом, самообучаемые и соединенные с сетью безумно быстро разрастающегося объема информации.
Роботы из этого поста даже не имеют системы (камеры, радары и т.п.) безопасности. Они просто машины, перемещающие что-то куда-то.
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9k
Михаил 15 минут назад
ну ТБ это понятно. Но вот почему линия не стопорнулась, когда самый умный капу нажал и придавило еще двух баранов?
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6k
Shtoppi 24 минуты назад
А питание отключать в первую очередь, в таких ситуациях, этих работников не учили или ТБ там этого не предусматривает?
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1k
Василич 43 минуты назад
Мы тут не при чем!
Это кожанный мешок сам себе китаец.
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3k
Дмитрий Круглов 45 минут назад
Ага, наивные, не предвидится! У меня недавно автоматическая касса в супермаркете приняла решение заблокировать мою дисконтную карту. Пока я ее восстанавливал и тратил на это свое "живое время", я представлял, как такие же железные мозги в остальных вопросах принимать решения относительно людей, что кому можно, а что нельзя. Как хорошо, что мы от куаркодов избавились. Надолго ли?
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32k
Седой 51 минуту назад
Мне доводилось заниматься роботами, там нарушено все что только можно было, им еще повезло что робот не сильно быстрый и похоже выставлено ограничение на усилие, иначе только бы косточки хрустели
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3k
константин 58 минут назад
Кто нибудь из суетящихся нажмите на рубильник!
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7k
Trenzel2003 Час назад
Я конечно может идиот, но разве там датчиков не должно быть? Препятствие на пути манипулятора.
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6k
Tim_G Час назад
вытащили из адка пост о том, как один потянулся за тележкой под один манипулятор, а другие двое сломя головы поскакали под второй...
странно что нет датчиков нахождения посторонних предметов в рабочих зонах и отключения усилия при утыкании в препятствие...
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80k
parallax Час назад
Ппц у них там правила ТБ. В зоне работы роботов, людям вообще строжайше запрещено находиться.
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6k
sumrаknn Час назад
ВЧЕРА ЭТО ВЫложили в АдДок, автор на кадры тяжелейших травм, боли, ужаса и риска смерти наложил смешную мелодию и тупые епланы ему плюсуют. Оторвало руку - смешно, в реанимации - обхохочешся, сдох - ваще угарать. Ды Тупых Пезт объясняю - тяжелейшие травмы, риск гибели высок, смешно?
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5k
Горожанин 2 часа назад
АК - ИИ, самостоятельно производит сложное действие - пуля в голову. ИИ.
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