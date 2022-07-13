Восстание роботов или нарушение техники безопасности?

Мысль о том, что в обозримом будущем машины могут восстать против человечества не покидает умы многих фантастов и любителей теорий заговоров.
На многих повлияла кинофраншиза про "терминатора" в главной роли с Арнольдом Шварценеггером. Но в действительности риски восстания роботов маловероятны.
В одной из крупных китайских компаний поставщиков на роботизированном цеху робо-рука устроила нападение на работника.
Мужчине не поздоровилось, но к счастью он остался жив. А его коллеги, которые кинулись на помощь китайцу сами угодили под "тяжелую руку" другой роботизированной руки.
В результате инцидента трое пострадавших, но несмотря на массовое нападение роботов, восстания машин не предвещается. Скорее всего в этой истории речь идет о не соблюдении правил безопасности.
Все пострадавшие хоть и являются жертвами, но в то же время и стали нарушителями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Роботы из этого поста даже не имеют системы (камеры, радары и т.п.) безопасности. Они просто машины, перемещающие что-то куда-то.
Это кожанный мешок сам себе китаец.
Если Вашу карту ошибочно заблокировали, то либо некорректные критерии, либо есть ошибка в алгоритме.
странно что нет датчиков нахождения посторонних предметов в рабочих зонах и отключения усилия при утыкании в препятствие...
тем более что мне почему-то показалось что участок в стадии отладки, а наладчики более высокооплачиваемые, чем операторы или вспомогательная раб сила...
тепепь убрали почему-то...
решили что недостаточно аЦЦкий?