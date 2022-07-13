Восстание роботов или нарушение техники безопасности?

В результате инцидента трое пострадавших, но несмотря на массовое нападение роботов, восстания машин не предвещается. Скорее всего в этой истории речь идет о не соблюдении правил безопасности.

Все пострадавшие хоть и являются жертвами, но в то же время и стали нарушителями.