Боль, боль, боль, или пост о типичных днях фрилансеров

“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о...

Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься

Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься

В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей

Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете

С юмором о выгорании, или главная проблема современного общества во всей красе