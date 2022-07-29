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Боль, боль, боль, или пост о типичных днях фрилансеров

Боль, боль, боль, или пост о типичных днях фрилансеров

Автор:
29 июля 2022 12:12
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Мысль   Твиттер   Юмор   прикол   смех   фриланс   фрилансер   
1936
19
Многие из нас вышли с удалёнки на работу в любимые офисы, а бедные фрилансеры остались дома. Если встретите их на улице, то не обижайте их - этим ребятам сейчас тяжело как никогда.
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Источник:

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Метки: twitter   Мысль   Твиттер   Юмор   прикол   смех   фриланс   фрилансер   
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8  комментариев
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3k
Дмитрий ! Час назад
Согласен на все 110%.
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174
Александр Шевченко 3 минуты назад
Без внятного ТЗ, результат ХЗ. А вообще слово фрилансер мне непонятно, если ты ищешь, берёшь и выполняешь объём работы и сам назначаешь за это цену - это микробизнес в моём понимании с возможностью вырасти во что-то большее путём расширения клиентской базы.
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6k
Владимир 10 минут назад
Комментарий к фото
Часто. Но не все. Иногда начинается обмен мнениями, тогда действительно лучше позвонить.
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1k
Никитка 11 минут назад
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