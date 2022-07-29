Боль, боль, боль, или пост о типичных днях фрилансеров

1936
19
Многие из нас вышли с удалёнки на работу в любимые офисы, а бедные фрилансеры остались дома. Если встретите их на улице, то не обижайте их - этим ребятам сейчас тяжело как никогда.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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