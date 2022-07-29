25 редких архивных фото со знаменитостями, какими мы их не видели

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Смотрите подборку редких старых фото знаменитостей, которые станут для вас открытием (некоторых звезд даже сложно узнать). Эти фотографии запечатлели обычные моменты из повседневной жизни или рабочую обстановку — каждая из них рассказывает свою историю.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Кадры Фотоподборка звезды фотоархивы
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Опять разочарую. Уже видели, и не раз. Хотя фото подобраны интересные.