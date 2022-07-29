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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6168 постов • 740 подписчиков подписаться
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25 редких архивных фото со знаменитостями, какими мы их не видели

25 редких архивных фото со знаменитостями, какими мы их не видели

Автор:
29 июля 2022 11:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кадры   Фотоподборка   звезды   фотоархивы   
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Смотрите подборку редких старых фото знаменитостей, которые станут для вас открытием (некоторых звезд даже сложно узнать). Эти фотографии запечатлели обычные моменты из повседневной жизни или рабочую обстановку — каждая из них рассказывает свою историю.
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Источник:

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Метки: Кадры   Фотоподборка   звезды   фотоархивы   
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10  комментариев
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10k
Алексей 2 часа назад
Сигурни Форева
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Наталья 48 минут назад
Опять фото знаменитостей "какими мы их не видели"?!))
Опять разочарую. Уже видели, и не раз. Хотя фото подобраны интересные.
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Какие они все молодые... И какие же мы уже старые...
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414
HalloFreeSpace 2 часа назад
Рипли красоточка )))
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133
Максим Макашев 2 часа назад
Что то не верится, что нет подобных фотографий с советскими и российскими звёздами экрана и сцены.
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414
HalloFreeSpace Максим Макашев 2 часа назад
есть и не мало ... да они и светятся здесь периодически )
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11k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Фильм называется Битлджус (1988)
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АРОН
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