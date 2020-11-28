Юный Марадона: восходящая звезда

Диего Армандо Марадона родился в Буэнос-Айресе в 1960 году. С самых ранних лет он знал, что будет футболистом. В 10 лет он уже не просто играл в юниорской сборной Аргентины, но и был одним из ее ключевых игроков. В национальную сборную он впервые попал в 16, а десять лет спустя, в 1986-м, привел свою команду к победе в чемпионате мира, навечно войдя в историю. На этих фото Марадона - еще совсем юный, только мечтающий о звездной судьбе.

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