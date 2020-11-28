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Юный Марадона: восходящая звезда

Юный Марадона: восходящая звезда (21 фото)

Автор:
28 ноября 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Диего Марадона   звезды   молодой Марадона   наменитости   спорт   фото   фотоархив   футбол   
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Диего Армандо Марадона родился в Буэнос-Айресе в 1960 году. С самых ранних лет он знал, что будет футболистом. В 10 лет он уже не просто играл в юниорской сборной Аргентины, но и был одним из ее ключевых игроков. В национальную сборную он впервые попал в 16, а десять лет спустя, в 1986-м, привел свою команду к победе в чемпионате мира, навечно войдя в историю. На этих фото Марадона - еще совсем юный, только мечтающий о звездной судьбе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диего Марадона   звезды   молодой Марадона   наменитости   спорт   фото   фотоархив   футбол   
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Gesha 2 часа назад
Юный Марадона: восходящая звезда
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