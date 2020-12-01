FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4406 постов • 620 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Ранние фото Бориса Ельцина

Ранние фото Бориса Ельцина (15 фото)

Автор:
01 декабря 2020 11:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Борис Ельцин   звезды   знаменитости   интересно   политика   президент   старые фото   фотоархив   
856
15
Борис Ельцин - одна из самых противоречивых политических фигур современной России, первый президент независимой страны. А вот детство и юность у него были самыми обычными: бедность, коммуналки, кочевье по стройкам, где работал отец, институт, стройотряды, распределение... Посмотрим фотохронику раннего Ельцина!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Борис Ельцин   звезды   знаменитости   интересно   политика   президент   старые фото   фотоархив   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Andy 2 часа назад
Ранние фото Бориса Ельцина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег 3 минуты назад
В детстве все хорошие , а выросло ГОВНО .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
585
Денис Пантюшев 8 минут назад
Когда хотят сказать о человеке, что он мразь и подонок, то говорят "противоречивая личность"? Я правильно понимаю?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Racer777 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ваня панкин 22 минуты назад
цуко двуличная, мразь и упырь... гореть ему в аду...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 53 минуты назад
Хорошо что он Путина назначил президентом. А Путин не дал стране развалится в 99 году и поднял её с колен нефтью по 100 долларов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
svp 68 Час назад
Ранние фото Бориса Ельцина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Bill Час назад
Ощущуния такие же как после просмотра детских фотографий Гитлера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Rus77 Bill Час назад
Хуже!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
585
Денис Пантюшев Bill 7 минут назад
А-а-а! Так я не один такие эмоции ощущаю?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Час назад
Самая большая историческая ошибка - обвинять в развале СССР Горбачева. Меченый, конечно, придурок. Но СССР в реальности убил Ельцин ради своей власти над Россией и власти своей банды - либеральных предателей родины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Добрый Алабай Час назад
Жалко, маленьким не сдох. Деятельность двух ублюдков - горбатого и борьки-алкаша - по своим последствиям сопоставима с людскими и экономическими потерями СССР в Великой Отечественной войне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Rus77 Добрый Алабай Час назад
В два раза больше эти ублюдки нанесли ущерба чем третий рейх...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Rus77 2 часа назад
Ублюдок дегенеративный, вместе со своей поганой семейкой будь они прокляты!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 2 часа назад
вечно бухой кумир мудаков, которые ставят ему памятники и строят эльцын-центры... рукалицо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Eltiftel 2 часа назад
зашел в тему, чтобы плюнуть в ельцина... теперь еще и экран из-за него придется оттирать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Eugen 2 часа назад
На уй он тут нужен???
Гореть ему в аду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео) 11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео) Панк-принцесса: ретро портреты Дебби Харри 1977-1988 годов Панк-принцесса: ретро портреты Дебби Харри 1977-1988 годов Король в армии: исторические фото Король в армии: исторические фото Редкие архивные фото The Rolling Stones Редкие архивные фото The Rolling Stones Чьими голосами говорят мультяшки? Чьими голосами говорят мультяшки? Как молоды мы были! Архивные снимки юной Сьюзан Сарандон Как молоды мы были! Архивные снимки юной Сьюзан Сарандон
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

232951



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Узбекский плов
56
150
Узбекский плов
Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке
7
175
Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
2
58
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
0
27
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1» (2 фото)
КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1»...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#подборка#еда#пандемия#знаменитости#дети#абсурд#картинки#позитив
#фото#интересно#интересное#разное#животные#коронавирус#дтп#авария#люди#фотографии
#прикол#факты#россия#сша#забавно#готовка#прикольные#автомобили#маразм#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться