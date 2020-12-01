Ранние фото Бориса Ельцина

Борис Ельцин - одна из самых противоречивых политических фигур современной России, первый президент независимой страны. А вот детство и юность у него были самыми обычными: бедность, коммуналки, кочевье по стройкам, где работал отец, институт, стройотряды, распределение... Посмотрим фотохронику раннего Ельцина!
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1980-е годы. Ельцин - не только первый секретарь обкома, но и член Политбюро ЦК КПСС с 1981 года. Визит в колхоз в ходе уборочной страды.
Ельцин в Политбюро ЦК КПСС, 1986г. В правом нижнем углу снимка - Михаил Горбачев. Именно он содействовал переводу Ельцина в Москву. Однако в середине 1980-х, когда Ельцин стал критиковать политику Горбачева за половинчатость, их отношения резко испортились.
Июнь 1987 года. Ельцин в должности первого секретаря Московского горкома КПСС быстро снискал популярность - не в последнюю очередь, благодаря встречам с народом, к которому он выходил, забывая позади охрану, и отвечал на самые острые вопросы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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