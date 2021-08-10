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Почему европейские мужчины массово перестали носить шляпы в XX веке?

Почему европейские мужчины массово перестали носить шляпы в XX веке? (7 фото)

Автор:
10 августа 2021 08:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: европа   интересно   мужчины   факты   фото   шляпа   
1065
7

Шляпы всегда занимали важную часть в истории мужской одежды, нередко балансируя между утилитарным, декоративным и попросту символическим предназначением.

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Метки: европа   интересно   мужчины   факты   фото   шляпа   
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10  комментариев
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56k
Андрей 56 минут назад
Если посмотреть старую российскую и советскую хроники, то можно увидеть, что и у нас примерно до 50-х годов XX-го века головной убор был обязателен не только для мужчин, но и для женщин. В школьную форму для мальчиков входила фуражка, женщины носили всевозможные шляпки и платки, мужчины - кепки, фуражки и шляпы. В фильмах того времени хорошо видно, что головной убор носили даже дошкольники, донашивая шапки и кепки за старшими. Вызов на "бой" в среде пацанов начинался со смахивания с головы противника головного убора, демонстрация превосходства - подзатыльник с тем же результатом. Вообще, головной убор, покрытая голова, всегда было нормой в патриархальном обществе, опирающемся на религиозную мораль. Непокрытая голова вызывала удивление и неприятие, взять хотя бы термин "опростоволоситься" - для обозначения "совершить ошибку" или "допустить промашку".
Вот когда начался отход от ортодоксальных норм и правил в обществе - он начался в том числе и с отменой для себя головного убора.
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2k
Vlamir 17 минут назад
От выливаемых из окон помоев эффективно помогает булыжник брошенный в это окно!
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7k
djinn Полчаса назад
От, канальи!!!!!!!
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1k
Nico 44 минуты назад
сейчас кепки носят.
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23k
Батончик с маком 48 минут назад
Посты про шляпы должен писать Боярский.
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20k
Андрей Иванов Час назад
Потому что в Европе в 20 веке наконец-то перестали выплёскивать ночные горшки с верхних этажей на улицу
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