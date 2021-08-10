Почему европейские мужчины массово перестали носить шляпы в XX веке?

Шляпы всегда занимали важную часть в истории мужской одежды, нередко балансируя между утилитарным, декоративным и попросту символическим предназначением.
Ещё чуть более одного века назад для любого мужчины, а тем более для джентльмена в европейском обществе было попросту немыслимо выйти на улицу без шляпы.
В большинстве случаев шляпа сигнализировала о социальном классе определенного мужчины. Парики, треуголки, а затем цилиндры носили мужчины высокого класса, простые люди носили кепки, платки, фуражки, соломенные шляпы и т.Д. Казалось, что этому тренду следовали абсолютно все.
Однако, задумывались ли вы когда-нибудь, куда же делись все эти элегантные шляпы? Почему же мужчины западного мира практически за одно поколение перестали носить шляпы?
Для чего мужчины носили шляпы?
По сути, любые шляпы во многих культурах были необходимы, как самый простой способ защиты головы человека от непогоды:
- Шляпа могла защитить человека от дождя, ветра или копоти от местных дымовых труб.
- Помимо защиты одежды, шляпа могла защищать волосы от грязи и сажи, особенно во время Промышленной революции, когда производство иногда соседствовало с жилищными постройками.
- В более ранние годы шляпа в городских условиях европейских городов отлично защищала своего владельца от выливания пoмoeв на его голову из какого-нибудь окна или таверны.
- Также из-за отсутствия солнцезащитных очков поля шляпы были самыми эффективными защитниками от яркого Солнца.
Помимо своей эффективной защиты, ровно до XX века шляпы были официальной частью дресс-кода джентльменского наряда. Дорогая шляпа выделяла мужчину среди всех остальных и указывала на его социальный статус.
Мужчины не выходили из дома без шляпы и соблюдали этикет. Во время религиозных служб в церкви или при входе в помещение они снимали шляпу, даже когда они начинали здороваться с женщиной, то нужно было снять шляпу и поцеловать руку женщины или поклониться ей, если она выше по статусу, поскольку общаться с женщиной в шляпе считалось неуважительным и непристойным.
Если бы у вас не было шляпы ещё пару веков назад, то вас посчитали бы неприличным или нищим человеком.
Тап почему шляпы резко вышли из моды?
Спад моды у мужчин на ношение шляп был действительно довольно резким и очень интенсивным явлением в Европе и Северной Америке.
До середины 1960-х большинство мужчин среднего класса в западном мире не выходили на улицу без какого-либо головного убора, будь то панама, шляпа-федора, берет или шелковый шарф. Архивные фото на рубеже XIX и XX веков показывают, что в любой толпе не было ни одного мужчины, который не носил бы шляпу.
Почему в XX веке "эпоха шляп" завершилась? Различные историки указывают на 3 самых основных причины:
1. Появление автомобилей
В первую очередь, на потерю популярности цилиндров и котелков в западном обществе сильно повлиял стремительный рост и развитие автомобильной промышленности.
Уже к 1920 годам, многие уважаемые мужчины заменяли экипажи, кареты и лошадей первыми автомобилями с открытым верхом. Для поклонников цилиндров специально производились автомобили с высокими крышами.
Однако, с интенсивным развитием отрасли, появлением стекол, обогревателей и падением стоимости на автомобили, это чудо инженерной мысли с четырьмя колесами начало означать конец огромных цилиндров, поскольку избавляло мужчин от необходимости прикрывать голову для защиты от непогоды.
Начиная с 1950 года, количество автомобилей в семьях на Западе стало удваиваться примерно каждые десять лет и людям просто не было нужды постоянно снимать шляпу и оставлять её в машине или защищаться от непогоды, поскольку обогреватели, кондиционеры упрощали задачу, а мобильность в городе была сильно увеличена.
2. Появление солнцезащитных очков
Вторая причина является модернизацией западного образа жизни. Первыми массовым производством солнцезащитных очков занялась американская компания Foster Grant в 1929 году. В этом же году компания Polaroid избавилась от необходимости использовать поля для затенения глаз и создала очки с поляризационными линзами с полной защитой от УФ-лучей.
Массовое появление солнцезащитных очков в культуре кинематографа и у знаменитостей, активно повлияло на то, что шляпа с полями в солнечную погоду перестала защищать глаза от ярких лучей у большинства мужчин 1940-1950-х годов. Ну и модные солнцезащитные очки здорово сочетались с костюмами, а не со шляпами.
3. Изменение городского образа жизни
Изменения в образе жизни людей также способствовало отхождению от моды на шляпы. Индустриализация и модернизация означали для большей части населения Западной Европы и Северной Америки меньше времени проводить в полях, стирать одежду на открытом воздухе, подолгу ходить пешком и чаще пользоваться общественным транспортом.
Таким образом, не носить шляпу для поездки на работу в комфортном трамвае стало скорее признаком освобождения от лишних неудобств.
4. Равенство в социальном классе
Помимо изменений в окружающей среде и образе жизни, падение моды на роскошные шляпы также давно было связано с сильным упрочнением равенства между простыми людьми. Мода на то, чтобы этикетом и внешним видом указывать на свой социальный класс или финансовый достаток, снимать шляпы и кланяться перед малознакомыми людьми, активно вытеснялась с уходом старых порядков и появления свободы.
В XX веке одежда даже богатых мужчин перестала сильно отличаться от одежды простых людей (кроме качества пошива и материалов), ровно, как и их отношению к друг другу в обществе, а значит отпали какие-либо формальности и правила этикета.
Многие историки говорят, что когда прежде функциональный предмет одежды становится чисто декоративным, то его срок службы обычно не превышает одного-двух поколений. В частности, когда этот предмет является чем-то вроде беспокойства и неудобства, с которым приходится иметь дело в течение дня (не забыть шляпу в общественном транспорте или машине, таскаться с ней везде в руках и так далее).
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Вот когда начался отход от ортодоксальных норм и правил в обществе - он начался в том числе и с отменой для себя головного убора.