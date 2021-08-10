Почему европейские мужчины массово перестали носить шляпы в XX веке?

Мужчины не выходили из дома без шляпы и соблюдали этикет. Во время религиозных служб в церкви или при входе в помещение они снимали шляпу, даже когда они начинали здороваться с женщиной, то нужно было снять шляпу и поцеловать руку женщины или поклониться ей, если она выше по статусу, поскольку общаться с женщиной в шляпе считалось неуважительным и непристойным.

Если бы у вас не было шляпы ещё пару веков назад, то вас посчитали бы неприличным или нищим человеком.

Тап почему шляпы резко вышли из моды?

Спад моды у мужчин на ношение шляп был действительно довольно резким и очень интенсивным явлением в Европе и Северной Америке.

До середины 1960-х большинство мужчин среднего класса в западном мире не выходили на улицу без какого-либо головного убора, будь то панама, шляпа-федора, берет или шелковый шарф. Архивные фото на рубеже XIX и XX веков показывают, что в любой толпе не было ни одного мужчины, который не носил бы шляпу.

Почему в XX веке "эпоха шляп" завершилась? Различные историки указывают на 3 самых основных причины:

1. Появление автомобилей