Где находится самая старая улица в Европе и почему она с одного конца шире, чем с другого

Викарии – это священники (точнее, формально – заместители священников, само слово произошло от латинского vicarius, что значит "заместитель"), а словом Close (тут стоит перевести как "закрытый") в Британии со средних веков называют площади или улицы возле соборов – но не простые.

Главное, чтобы такой Close на самом деле закрывался, то есть имел стены и ворота. Дело в том, что часто территория возле собора была собственностью или епископа, или самого собора – но не города, где всё это находилось. Поэтому такой "частный посёлок" мог запросто отгораживаться на обычных горожан в случае каких-то народных волнений и т.п.