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Где находится самая старая улица в Европе и почему она с одного конца шире, чем с другого

Где находится самая старая улица в Европе и почему она с одного конца шире, чем с другого (9 фото)

Автор:
09 декабря 2021 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Улица   европа   интересно   познавательно   самая старая улица в Европе   факты   фото   
663
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Самая старая жилая улица в Европе не менялась с 14-15 веков и находится в Великобритании, в городе Уэлсе (Wells), графство Сомерсет. Правда, это всё же не обычная городская улица, а некое закрытое пространство, которое так и называется – Vicars Close, что условно можно перевести, как "закрытое место проживания викариев".

Викарии – это священники (точнее, формально – заместители священников, само слово произошло от латинского vicarius, что значит "заместитель"), а словом Close (тут стоит перевести как "закрытый") в Британии со средних веков называют площади или улицы возле соборов – но не простые.

Главное, чтобы такой Close на самом деле закрывался, то есть имел стены и ворота. Дело в том, что часто территория возле собора была собственностью или епископа, или самого собора – но не города, где всё это находилось. Поэтому такой "частный посёлок" мог запросто отгораживаться на обычных горожан в случае каких-то народных волнений и т.п.

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Конкретно в Соборе Уэлса был свой так называемый Хорал викариев, поэтому всех поющих священников надо было где-то разместить – для них и были построены дома на одну улицу, которую теперь считают самой старинной в Европе (хотя и не совсем типичной для городов).

Кстати, в обязанности местных викариев входило исполнять богослужения 8 раз в день – так что работы было много, поэтому, конечно, жить было удобней рядом с местом работы. До этого они жили в городе – мало того, что надо было добираться до работы и обратно, викарии ещё и не чурались доступных развлечений, не очень совместимых с их статусом, что бросало тень на весь собор и на церковь вообще.

Строительство домов для проживания викариев отчасти решало эту проблему, да и деньги за аренду жилья с них шли таким образом в пользу прихода. Сначала было построено 42 дома – практически по одинаковому дому на каждого викария, с комнатами примерно 6 на 4 метра на первом и втором этажах, с окнами, выходящими на две стороны - на запад и восток.

В каждой комнате был камин – в передних стенах, а вот позади был выход на задний двор, где викарии могли умыться и сходить в туалет. Правда, некоторые источники сообщают, что туалет размещался в задней части дома, под винтовой лестницей, ведущей на второй этаж, а не на улице.

Позже дома стали объединять – пробивались стены и "квартирам" добавлялись новые комнаты, кроме того появились задние пристройки, что расширило полезную площадь. Так стали делать по нескольким причинам: во-первых, викариев сократили и их стало меньше, а во-вторых, им разрешили заводить семьи, так что места каждому стало нужно больше.

Внутри домов почти ничего не менялись с 14-го века, но их внешний вид, как и вид всей улицы изменился в 15-м веке. В это время здесь появились полисадники, кроме того был проложен водопровод (до этого на обоих концах улицы было по колодцу) и изменены трубы печей, поскольку вместо дров начали топить углём.

Сейчас эти в прямом смысле выдающиеся трубы являются одной из главных (или запоминающихся) особенностей Vicars Close. Интересно, что все эти переделки были сделаны на деньги, которые были завещены Собору Уэлса епископом Томасом Бекингтоном – и явно не помешали.

А вот затем было посложней – по крайней мере известно, что к моменту последнего ремонта, который был затеян в 19-м веке, Vicars Close был, мягко говоря, в не очень хорошем состоянии. Скажем, тот же водопровод из свинцовых труб поменяли как раз только в 19-м веке. Также Vicars Close пережил пожар, который уничтожил часть строений – пришлось их перестраивать.

А ещё данная улица в Уэлсе прославилась своей геометрией, можно сказать, специально придуманной архитекторами оптической иллюзией, которая ещё и зависит от того, в начале или конце улицы стоит человек. При длине около 140 метров ширина улицы составляет 10 метров со стороны главных ворот, а вот в конце, у собора, ширина улицы уже на 3 метра меньше. Кроме того, сама дорога вымощена брусчаткой, что, говорят, также добавляет эффекта.

Получилось, что путь к собору визуально выглядит длиннее, чем путь от собора к воротам. Возможно, тут предполагался глубокий философский и религиозный смысл, но сейчас этот эффект, конечно, стал одной из тех "фишек", которые привлекают туристов.

К слову, для туристов посещение самой старой европейской улицы доступно совершенно бесплатно, поскольку Vicars Close формально остаётся обычной жилой улицей – в домах и сейчас точно также живут местные викарии. Их, правда, осталось всего 12 человек. Но "квартиры" не пустуют, поскольку тут же поселились органисты, звонари и люди, которые не являются священниками, но, так сказать, помогают церковным служителям по хозяйству.

Разумеется, сам собор тоже достоин посещений (он, кстати, называется Собор святого Андрея Первозванного), являющийся памятником ранней английской готики – некоторые считают его первым готическим сооружением в Европе.

К самой старой улице это уже не умеет отношения, но нельзя не отметить ещё один факт – в Соборе Уэлса находятся астрономические часы, механизм которых изготовлен между 1386 и 1392 годами. Точнее говоря, в соборе даже двое часов - одни внутри, а другие снаружи.

Но главное, что данная датировка означает, что этот средневековый часовой механизм является вторым по древности в Великобритании – после солсберийских часов, находящихся в ставшем не так давно знаменитым по совершенно другому поводу Солсберийском соборе (соборе Девы Марии).

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Метки: Улица   европа   интересно   познавательно   самая старая улица в Европе   факты   фото   
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7k
Фельдъегерь 2 часа назад
я практически уверен в том, что самая старая улица в Европе находится где нибудь в Греции или Италии
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14k
L.Nemo 3 минуты назад
Аффтар, каким образом самая старая улица Европы может находиться в Британии? Вот нахрена ради красивого заголовка искажать факты?

Самой старой улице в Афинах и во всей Европе около 2500 лет, и она находится в районе Плака на легендарных склонах холма Акрополя. Большая часть сегодняшней улицы «Триподон» является продолжением древней дороги, которая, как ни удивительно, носила тоже название. Этот факт даже упоминается в Книге рекордов Гиннеса.
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8k
Позитив 43 минуты назад
спасибо за пост!
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7
матвей розов Час назад
живу в англии 20 лет. Close- обыкновенный тупик.
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3k
RomaXz 2 часа назад
"Закрытое место проживания викариев"

Автор, словом Close называются тупиковые улицы. Так что, дословно это будет " Викарский тупик".
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