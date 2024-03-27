Что пришлось переделать создателям фильма "Через тернии к звездам", и другие факты о фильме

Фильм "Через тернии к звездам" является отличным представителем советского фантастического кино. Сначала режиссер Ричард Викторов порадовал детей и подростков фильмами "Москва - Кассиопея" и "Отроки во Вселенной", а затем он снял еще один фильм, но уже для более взрослой аудитории.
1. Изначально режиссер Ричард Викторов задумывал снять фантастический фильм, который было бы одинаково интересно смотреть взрослым и детям. Но затем акцент чуть более сместился в сторону взрослой аудитории.
2. Ричард Викторов долго искал актрису, которая бы смогла сыграть главную роль. Но все претендентки ему не нравились. В одном журнале мод он увидел фотографию манекенщицы из ГУМа Елены Метелкиной и понял, что это именно та женщина, которая могла бы точно передать образ главного персонажа.
3. У Елены Метелкиной не было актерского образования, она практически не имела опыта съемок в кино, а потому худсовет долго не утверждал ее на главную роль. Также участники худсовета сомневались, что Елена Метелкина может привлечь внимание зрителей.
4. По замечанию худсовета был исправлен "вопрос с волосами". По их мнению лысая женщина вызывала бы отторжение у зрителя, рекомендовали сделать хоть какие-то волосы. В итоге были изготовлены парики как для Нийи, так и для других клонов.
5. Виды гибнущей планеты Десса снимали на заброшенном нефтеперерабатывающем заводе в Таджикистане. После землетрясения возле завода просел грунт и образовалось озеро, которое заполнили строительным мусором. Такой ландшафт очень походил на представляемое будущее. Между прочим, на этом месте ранее планировал снимать "Сталкера" Андрей Тарковский, но не стал.
6. Роль одного из археологов сыграл сын режиссера Николай Викторов.
7. Некоторые космические сцены снимались под водой с использованием "гидроневесомости". На актерах были акваланги, а поверх их - шлемы.
8. Хоть действие и происходит в будущем, но некоторые сцены снимали в зале московского аэропорта Шереметьево-2.
9. В эпизоде, где Нийя раздевается на пляже планировалось показать, что у нее отсутствует пупок. Но цензурные органы сказали, что подобное недопустимо в советском киноискусстве. Пришлось придумывать монолог про "моральные нормы землян", чтобы оставить эту сцену.
10. Робота Бармалея первоначально изготовили из металлических ведер. Но режиссер отверг этот вариант. В итоге, из-за отсутствия средств и времени робота сделали надувным.
11. Для изготовления мертвых клонов Нийи сделали следующим образом - актрису побрили наголо, а с ее тела и лица сделали гипсовые слепки. Затем слепки заполнили жидким пенопластом. Полученных кукол запустили в бассейн, чтобы создать эффект парения.
12. Перед выходом фильма на экраны из него было вырезано несколько сцен. Как ни странно, но вырезали сцены, которые могли намекнуть на ввод советских войск в Афганистан. Постарались смонтировать так, чтобы никто не нашел никаких связей.
13. В 2001 году сын режиссера Николай Викторов выпустил переработанную версию фильма. После переработки фильм был сокращен на 20 минут, чтобы подогнать под современные стандарты хронометража. В новой версии сокращены растянутые эпизоды, убраны эпизоды с элементами "идеологии", добавлены кадры парящих над космопортом звездолетов.
14. В 1980 году фильм "Через тернии к звездам" был показан в 42 странах.
15. Известный американский режиссер Скот Ридли дважды посещал Москву и киностудию, чтобы узнать, как снимали наиболее фантастические сцены фильма и как строили декорации.
16. Когда снимали фильм, то режиссер очень хотел вместо банального слова "Конец" завершить фильм фразой "Все кадры гибнущей (мертвой) планеты Десса сняты на Земле сегодня". Но в Госкино по каким-то причинам запретили так завершать фильм. Эта надпись появилась лишь в новой версии фильма.
Данный факт взят из интервью Кира Булычева, но почему-то в Интернете в обеих версиях есть эти титры. Может быть кто помнит - до 2001 года данная фраза присутствовала в фильме?
17. В американском телесериале "Таинственный театр 3000 года" в урезанном фильме был показан фильм "Через тернии к звездам", но под названием "Гуманоидная женщина" - 1 сезон 11 серия.
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