Тысячи советских мелочей в магазине "Сделано в СССР"

Рыба-графин и рыбки-рюмки. Часто вижу их на блошиных рынках и в специализированных магазинах. Симпатичный набор, мне очень нравится. Но никак не могу решить, нужен он мне или нет. В разных источниках пишут, что рыб выпускал Полонский фарфоровый завод и Городницкий фарфоровый завод, упоминается даже Рижский. Точно можно определить по клейму, в следующий раз сфотографирую его. В магазине большой отдел посуды. Все аккуратно выставлено и по возможности сформировано в сервизы.