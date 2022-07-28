Тысячи советских мелочей в магазине "Сделано в СССР"

Обнаружено атмосферное место. Будто портал из России в СССР. Это возможность окунуться в детство. Многие вещи вызывают воспоминания.
Магазин находится рядом со станцией метро Электрозаводская в Москве. Это и выставка, и ярмарка, можно ходить как по музею или прикупить какую-нибудь ретро-вещицу. Можно даже продать что-то свое, если у вас завалялись советские статуэтки, посуда, бытовые приборы, фотокамеры, мыло, сигареты и другие винтажные предметы.
Олимпийский мишка надолго стал популярным сувениром после Олимпиады-80. Маленькие и большие фигурки, мягкие игрушки, значки, открытки, почтовые марки, пакеты, сумки, рубашки, шкатулки, посуда. Изображения улыбающегося медвежонка сопровождали все мое детство. В витрине целая коллекция. Может у вас был какой-то из них.
Есть отдельный зал "Все по 100". В контейнерах советская посуда и всякие мелочи. Можно найти что-то стоящее, но надо копаться. Дальше товары по 200 рублей, на полках - по 400.
Стиральный порошок "Эра". На коробке буквы СМС - синтетическое моющее средство. Помню были "Лотос" и "Кристалл". Вроде еще "Новость". Но лучше всего отстирывал, конечно, "Лоск".
Нашел вот такой электромассажер ЭМ-14/220. На коробке знак качества. Прибор предназначен для механического воздействия и прогревания инфракрасным излучением. В зависимости от способа массаж может быть тонизирующим или расслабляющим. Рекомендуется в гигиенических целях, после занятий спортом, а также при ожирении.
Специальный порционный сахар, который выдавали проводники в поездах и стюардессы в самолетах. Внутри бумажной упаковки два кусочка. Помните такой?
Невозможно зайти в магазин на пять минут, в каждом отделе зависаешь надолго. Патефоны, радиолы, телевизоры, огромное количество фотоаппаратов ФЭД, старые дисковые телефоны. Многие товары знакомы, назначение некоторых приходится разгадывать.
Рыба-графин и рыбки-рюмки. Часто вижу их на блошиных рынках и в специализированных магазинах. Симпатичный набор, мне очень нравится. Но никак не могу решить, нужен он мне или нет. В разных источниках пишут, что рыб выпускал Полонский фарфоровый завод и Городницкий фарфоровый завод, упоминается даже Рижский. Точно можно определить по клейму, в следующий раз сфотографирую его. В магазине большой отдел посуды. Все аккуратно выставлено и по возможности сформировано в сервизы.
Журналы "Бурда". Мама шила, поэтому у нас было много выпусков, огромные стопы ярких журналов с выкройками. Мне нравилось рассматривать моделей в красивых платьях. Для русскоязычного рынка название не очень удачное, меня оно забавляло. Я не понимал, как можно назвать журнал "Бурда". Оказалось, это фамилия издательницы - Энне Бурда. Она выпускает журналы с выкройками с 1950 года и вроде даже по сей день.
Снова мишка. Обратите внимание на ценник, пакеты продаются по 600 рублей. Справедливости ради, надо сказать, что они в хорошем состоянии, почти как новые.
Увидела коробку с надписью "Нижегородский сувенир". Что бы это могло быть? Оказалось, фарфоровые стопки.
Набор для вязания "Золотое руно". В коробочке несколько пар спиц. Самые внимательные могут разглядеть громкоговоритель Зенит-305.
Кофе натуральный растворимый, жесть! В смысле банка жестяная. Непочатая. Растворяли? Пили? Помните вкус?))
Кофе был дефицитным продуктом в СССР, вместо него употребляли ячменный кофейный напиток. Еще был "Цикорий", мне очень нравился, кстати.
Пластмассовый мишка. Такие были, наверное, во всех детских садах.
Книга "Полезные советы", 1958 год. Продавали за 600 рублей. Там все: домоводство, гигиена, про телевидение и радио, даже про отпуск.
Уникальное пространство. Приятно там побродить. Самые интересные экспонаты хранятся в витринах, они не продаются. Все разложено по темам: космос, фестиваль молодежи и студентов, пионерия и комсомол. Оформлено несколько локаций по образу советской эпохи, например, комната с накрытым столом, посудой, напитками и советскими обоями.
Есть велосипеды, бюсты Ленина, музыкальные инструменты, афиши, одежда, обувь. Насколько я понимаю, это проект Валерия Архипова, который является президентом Союза коллекционеров России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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,,...Но лучше всего отстирывал, конечно, "Лоск"...,,
Лучше всего отстирывал СФ-2У))
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