FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6276 постов • 861 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Советская клеёнка: откуда взялось это чудо?

Советская клеёнка: откуда взялось это чудо?

Автор:
18 июля 2022 21:51
Сообщество : Жить в России
Метки: СССР   быт   интересно   история   клеенка   ностальгия   скатерть   
1520
4

Наверное, у каждого была она — её стелили на стол, брали с собой в поезда или на шашлыки. Она спасала от пятен и была неприхотлива в уборке. Даже сейчас она где-то есть — клеёнчатая скатерть. А откуда она вообще взялась?

Начнём с того, что советская, казалось бы, вещь, появилась вовсе не в СССР. Эта скатерть, которая была в каждом доме и по-своему создавала быт, появилась в Англии в XVIII веке. Правда, тогда она была не совсем даже клеёнкой. Это была пропитанная растительными маслами льняная ткань, и использовали её скорее как линолеум или изоляцию.

При этом этот мастодонт российских и советских кухонь так и назывался — масляная ткань. Но клеёнкой её в СССР назвали потому, что позднее в неё добавляли синтетические пропитки, которые оставляли ткань свежей ещё дольше. И делали неубиваемой. Хочешь уничтожить клеёнку? Это она тебя уничтожит.

×
×

Дело в том, что после того, как наконец свою нишу заняли ткацкие станки и появились фабричные ковры, клеёнка заняла то место, где ей надлежало быть — на столе. Домохозяйки быстро заметили, что с ней не надо особо заморачиваться: стирать не обязательно, бить по рукам детей, которые насвинячили за столом, тоже не нужно. Достаточно просто протереть место пятна, и вуаля, чудеса.

Сам материал начал распространяться в СССР в 50-х. Тогда активно развивалась химическая промышленность, перейдя с военных рельс на гражданские. И с тех пор клеёнка поселилась в сердцах советских, а теперь уже и российских, граждан.

Даже если вы терпеть не можете такие скатерти и смотрите на них с отвращением, как на пережиток прошлого, просто представьте, насколько это было удобно тогда и почему клеёнка — это круто. Тогда не было стиральных машин-автоматов повсеместно, стирать было дорого, да и зачем, если есть она — КЛЕЁНКА! Она мало того, что удобная, так ещё и красивая. А ещё прямо на ней можно резать продукты, не боясь оставить отметены на столе, ведь не нужно бояться уничтожить клеёнку — она дешёвая. И с тех пор о классических скатертях как-то забыли.

Зато клеёнка по праву захватила не только дома, но и различные учреждения. Школы, больницы, буфеты, различные конторы — всё было в клеёнках. А продавали её как ткань, пометрово. Примерно по два рубля. Уже позже цена упала ещё сильнее, и клеёнка стоила в 70-е полтора рубля. И при этом были наборы, из которых можно вырезать даже салфетки и фартуки, а сами скатерти делали уже поразмерными. Ну чем не красота?

В общем, клеёнка была везде, и у каждого, и не одна. Ведь это и правда было очень удобно и порой даже красиво — ведь сколько было вариантов расцветок и узоров: каждой хозяйке на вкус.

Даже сейчас кое-где они продаются, и не грех наконец признаться себе в том, что клеёнку порой и сейчас было бы неплохо подстелить на обеденный стол. Жаль, не модно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: СССР   быт   интересно   история   клеенка   ностальгия   скатерть   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Corvus Corax 2 часа назад
"И с тех пор о классических скатертях как-то забыли"
Нет, по праздникам на стол красивую скатерть многие накрывали... Клеенка - для кухни...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
23k
pssst 18 минут назад
У нас, помню, этой клеенки был целый рулон на шкафе. С батей раз в пару лет доставали и нарезали свежие скатерти. А потом, как-то стремно стали клеенки стелить, и рулон уехал на дачу. Где его благополучно и спи$дили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
bumtester 20 минут назад
А врач мне говорил
- вы не можете ощущать запахи, читая статьи в интернете
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
KiploksAKS Полчаса назад
Вообще-то, о клеёнке, как о чём-то дешёвом и обыденном, писал ещё Помяловский в 1863 году. Тогда уже были в ходу несколько сортов. От самого дешёвого - ткани, проклеенной олифой на манер загрунтованного холста, до самого дорогого - тонкой парусины, проклеенной каучуком или гуттаперчей, из которого шили плащи - макинтоши.
На клеёнчатых скатертях из трактиров писал свои картины Пиросмани.
"Советская" клеёнка - тонкая ткань с нанесенным слоем поливинилхлорида и печатным рисунком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич 46 минут назад
Ну так у меня и сейчас клеенка на столе, я на ней не модно так и кушаю)
Получается нормально ,как и раньше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Дмитрий 52 минуты назад
Практично да, но пованивала и некрасивая.
Сейчас правда стали делать сильно лучше, приятнее на ощупь и красивее, не воняет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Джейсон Вурхиз 52 минуты назад
Помню она адски воняла будучи новой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим В. Новоженов 55 минут назад
Я помню мерзкий, токсичный запах новой клеёнки, когда её мать разворачивала и стелила ..... Бе-е-е.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Лис 55 минут назад
У нас и сейчас на кухне стол клеёнкой накрыт, поскольку весьма практично. Выбор в продаже по рисунку огромен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Ваня Час назад
я и щас ею пользуюсь, испортилась - купил новую...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32194



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Они не стыдятся быть россиянами": журналист обнародовал "белый" список артистов
"Они не стыдятся быть россиянами": журналист обнародовал "белый" список артистов
Улыбательно: убойные истории о подругах
Улыбательно: убойные истории о подругах
События на Украине 18- 19 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 18- 19 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Почему жители Франции не представляют себе жизни без лягушачьих лапок?
Почему жители Франции не представляют себе жизни без лягушачьих лапок?
Авария дня. Жёсткое столкновение на перекрёстке в Петрозаводске
Авария дня. Жёсткое столкновение на перекрёстке в Петрозаводске
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Популярные теги
#фото#интересно#СССР#подборка#интересное#дтп#шоу бизнес#аварии#сатира#фильм
#Юмор#факты#прикол#животные#Приколы#кино#Жизнь#Китай#авто аварии
#история#картинки#люди#Разное#фотографии#сарказм#в мире#новости#познавательно
Сегодня стоит снять наушники Сегодня стоит снять наушники 15 удивительных исторических снимков, которые рвут все шаблоны и устои 15 удивительных исторических снимков, которые рвут все шаблоны и устои Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти Уникальные снимки из прошлого, которые влюбят вас в историю Уникальные снимки из прошлого, которые влюбят вас в историю Языческий идол, безмолвный колокол и сталинские сапоги: над какими неодушевлёнными вещами и зачем учиняли суд? Языческий идол, безмолвный колокол и сталинские сапоги: над какими неодушевлёнными вещами и... История первого советского мясокомбината История первого советского мясокомбината

На что жалуетесь?

Вернуться