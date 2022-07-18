Советская клеёнка: откуда взялось это чудо?

Зато клеёнка по праву захватила не только дома, но и различные учреждения. Школы, больницы, буфеты, различные конторы — всё было в клеёнках. А продавали её как ткань, пометрово. Примерно по два рубля. Уже позже цена упала ещё сильнее, и клеёнка стоила в 70-е полтора рубля. И при этом были наборы, из которых можно вырезать даже салфетки и фартуки, а сами скатерти делали уже поразмерными. Ну чем не красота?

В общем, клеёнка была везде, и у каждого, и не одна. Ведь это и правда было очень удобно и порой даже красиво — ведь сколько было вариантов расцветок и узоров: каждой хозяйке на вкус.

Даже сейчас кое-где они продаются, и не грех наконец признаться себе в том, что клеёнку порой и сейчас было бы неплохо подстелить на обеденный стол. Жаль, не модно.