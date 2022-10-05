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Запреты в Британской королевской семьей, которым нужно следовать беспрекословно

Запреты в Британской королевской семьей, которым нужно следовать беспрекословно

Автор:
05 октября 2022 12:55
Метки: Британия   запреты   запреты в странах   королева   фото   члены королевской семьи   
6513
10

В Британской Королевской семье есть целый свод правил, как нужно и не нужно себя вести. Дабы в грязь лицом не ударить, их должны придерживаться не только члены семьи, но и все подданные.

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Источник:

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Метки: Британия   запреты   запреты в странах   королева   фото   члены королевской семьи   
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32  комментария
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2k
Старичок 2 часа назад
а еще нельзя ковырять в носу. ни в своём, ни в чужом, но они это делают.

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4k
Serj81 20 минут назад
А еще нельзя с голыми сиськами загорать, но Кейт Мидлтон видимо не знает о запрете

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294
Kra 22 минуты назад
с этими фотографами у меня бы уже развилась мания преследования.
Ни в носу поковыряться, ни зевнуть! ))
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2k
SHAGREEN Полчаса назад
Уговорили. Британский трон захватывать не стану.
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6k
Семеныч 52 минуты назад
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12k
Марсианин 57 минут назад
какие варварские обычаи...
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618
Легендарный В-ий Час назад
ну Маркла то вроде уж не членка семьи, со своим рыжим. могет значит и пластику, и ногу за ногу
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2k
Walther Час назад
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13k
sonic24a Час назад
Будешь королем - все будут от тебя уходить задом вперёд.
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4k
Nicksed Час назад
Дикари.
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50k
Олег Час назад
а какули вытирать им можно одноразовой туалетной бумагой?
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1k
Aleksei Час назад
все могут короли ! все могут короли !..а нет..не все.
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31k
russger Час назад
А недокуя они о себе возомнили? Накуй королей -_-
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31k
Юр21 Час назад
Бедные, идите сюда, давайте пожалею!
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−123
Alexandr Fisher 2 часа назад
да и хер с ними, у нас законы круче и лучше в России
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10k
Green 2 часа назад
Да пошли они накуй, эти короли!
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13k
Alex 2 часа назад
И кому это интересно?
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3k
Трям 2 часа назад
Когда уже сраные копипастеры начнут проверять свои говнописульки....
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22k
Serg2001 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
ЦСКА 2 часа назад
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