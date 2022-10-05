Запреты в Британской королевской семьей, которым нужно следовать беспрекословно

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В Британской Королевской семье есть целый свод правил, как нужно и не нужно себя вести. Дабы в грязь лицом не ударить, их должны придерживаться не только члены семьи, но и все подданные.
Членам семьи нельзя делать эстетические процедуры или пластические операции. Потому на лицах монарших особо видны следы старения. Например, лоб Кейт Миддлтон покрыт морщинами, потому что ботокс делать нельзя. А вот принц Гарри позволил себе пересадку
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К членам королевской семьи нельзя прикасаться, но знаменитости об этом часто забывают: то есть приобнять во время фото - значит выказать неуважение
Принц Джордж все время ходит в шортах, потому что дресс-код есть даже у детей: только взрослым положено носить брюки, так что до 8 лет в любую погоду мальчик вынужден быть в шортах
Во время любых поездок у всех должен быть в арсенале траурный наряд на случай чьей-то внезапной смерти
Есть правило, касающееся даже маникюра: монаршие особы могут себе позволить только нюдовые неяркие оттенки
Источник:
АНТИФИШКИ
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