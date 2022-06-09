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Макконахи в Белом доме призвал пересмотреть 2 поправку в конституцию США

Макконахи в Белом доме призвал пересмотреть 2 поправку в конституцию США

Автор:
09 июня 2022 19:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 2 поправка   Закон об оружии   Мэттью МакКонахи   США   америка   массовые расстрелы   скулшутинг   шутинг   
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Шутинги в школах стали пугающей повседневностью для американцев. То и дело в школах случаются массовые расстрелы.

Власти выражают слова соболезнования, призывают объединиться народ, разрабатывают какие-то программы, но в конечном итоге все сходит на нет. При условии, что главной проблемой является вторая поправка в конституции Соединенных Штатах Америки. Именно законодательное разрешение на свободное ношение оружия является по мнению многих одной из главных угроз.

Голливудская звезда Мэттью Макконахи выступил в Белом доме, призвав пересмотреть американский закон в отношении ношения оружия.

Будучи уроженцем города Увальде, где не так давно произошел один из самых массовых шутингов за последние десять лет, актер задается вопросм почему до сих пор не приняты разумные меры.

Конечно, Макконахи не стал призывать к радикальным мерам. Он тактично высказался, что "ответственные" владельцы оружия страдают из-за того, что власти ни коим образом не контролируют выдачу огнестрельного оружия, в первую очередь речь идет о винтовках.

А как вы считаете, проблема в свободном ношении оружия или в чем-то другом?

Источник:

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Метки: 2 поправка   Закон об оружии   Мэттью МакКонахи   США   америка   массовые расстрелы   скулшутинг   шутинг   
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23  комментария
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"шутинги"...лядь ,вы на русскоязычном сайте
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56
Татьяна 8 минут назад
Проблема ???
Проблема в отсутствии биты бейсбольной .
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9k
Maddy8 Полчаса назад
а как же аргументы короткоствольщиков: всем раздать оружие и сразу все будут друг друга уважать.
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40k
Эльза Вайнц 41 минуту назад
Когда пристрелят пару-тройку-десяток оружейных лоббистов и штук 20-ть продажных им сенаторов, тогда и отменят.
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20k
BiZ 50 минут назад
надо брать интервью у этих стрелков из зоны через 10 лет и показывать по тв.
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28k
Григорий 59 минут назад
Наш вождь еще десятки лет назад сказал - да не надо оно вам, охотники могут дробью пострелять. А нарезное в спец-тирах.
И это здорово. Я не боюсь услышать выстрел, я не видел преступников со стволами после 90-х и вероятность выжить в случайной ситуации столкновения с криминалом близка к 100%.
Для справки. Если человек в Америке застанет вора дома, то его вероятность ранения от огнестрела 20-30%.
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−2
юра антонов Час назад
мы считаем что чем больше винтовок у пендосов - тем меньше пендосов - это не русская проблема, они нам не друзья - пох...
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1k
Alexandr Час назад
Нужно заставить учителей в школах носить короткоствол, и сдать экзамен по применению. И тогда неадекватов отстрелят на подходе, а не после гибели двунадесят школьников.
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1k
Sergius SPb Час назад
Сейчас,отменят. Все это болтовня о всем хорошем.
Здесь отменят, а там увеличится количество других преступлений.
И выйдет снова Макконаги на трибуну и будет требовать уменьшить количество преступлений.
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1k
c3nsor3d Час назад
Уважаю... Адекватная точка зрения.
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14k
vikklu Час назад
Опять двадцать пять... Всё эти стрельбы происходят там, где террористу легально вооружённого человека встретить просто невозможно из-за законов, запрещающих скрытое ношение. Вот и пользуются, а если бы знали, что прилетит ответка через секунду, то и не было б этой йухни. И мне кажется, что власти спецом находят неадекватов, стимулируют их, чтобы впоследствии разоружить народ. Но йух им потный под нос.
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5k
Shtoppi 2 часа назад
<<...актер задается вопросм почему до сих пор не приняты разумные меры.>>
Потому что оружейное лобби на этом не кислые бабки поднимает - вот почему, а изменение 2-ой поправки или введение каких-либо иных мер по сокращению свободной продажи оружия гражданским сильно ударит по их доходам. И да, им насрать на все эти массовые расстрелы и на все что там челядь скудоумная с их оружием делает после покупки. Бабки важнее сучек.
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19k
ВолодИн 2 часа назад
Не отменять ни в коем случае.Пусть занимаются.Так Путину и передайте.
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88
kurganzero ВолодИн Час назад
зачем тебе посредники сам и передай
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