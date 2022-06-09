Макконахи в Белом доме призвал пересмотреть 2 поправку в конституцию США

Шутинги в школах стали пугающей повседневностью для американцев. То и дело в школах случаются массовые расстрелы.
Власти выражают слова соболезнования, призывают объединиться народ, разрабатывают какие-то программы, но в конечном итоге все сходит на нет. При условии, что главной проблемой является вторая поправка в конституции Соединенных Штатах Америки. Именно законодательное разрешение на свободное ношение оружия является по мнению многих одной из главных угроз.
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Голливудская звезда Мэттью Макконахи выступил в Белом доме, призвав пересмотреть американский закон в отношении ношения оружия.
Будучи уроженцем города Увальде, где не так давно произошел один из самых массовых шутингов за последние десять лет, актер задается вопросм почему до сих пор не приняты разумные меры.
Конечно, Макконахи не стал призывать к радикальным мерам. Он тактично высказался, что "ответственные" владельцы оружия страдают из-за того, что власти ни коим образом не контролируют выдачу огнестрельного оружия, в первую очередь речь идет о винтовках.
А как вы считаете, проблема в свободном ношении оружия или в чем-то другом?
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АНТИФИШКИ
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Проблема в отсутствии биты бейсбольной .
И это здорово. Я не боюсь услышать выстрел, я не видел преступников со стволами после 90-х и вероятность выжить в случайной ситуации столкновения с криминалом близка к 100%.
Для справки. Если человек в Америке застанет вора дома, то его вероятность ранения от огнестрела 20-30%.
Здесь отменят, а там увеличится количество других преступлений.
И выйдет снова Макконаги на трибуну и будет требовать уменьшить количество преступлений.
Потому что оружейное лобби на этом не кислые бабки поднимает - вот почему, а изменение 2-ой поправки или введение каких-либо иных мер по сокращению свободной продажи оружия гражданским сильно ударит по их доходам. И да, им насрать на все эти массовые расстрелы и на все что там челядь скудоумная с их оружием делает после покупки. Бабки важнее сучек.