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Хватит на всю компанию: убийственный коктейль в кухонной раковине

Хватит на всю компанию: убийственный коктейль в кухонной раковине

Автор:
27 июля 2022 09:31
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Tipsy Bartender   Рецепт   алкоголь   алкогольный коктейль   бармен   видео   коктейль   
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Бартендер — это профессионал, который занимается миксологией, искусством приготовления коктейлей. Так вот этот темнокожий паренёк по имени Tipsy сейчас очень популярен в соцсетях, вы только посмотрите, что он "мутит"!

Источник:

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Метки: Tipsy Bartender   Рецепт   алкоголь   алкогольный коктейль   бармен   видео   коктейль   
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15  комментариев
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33k
Aleks Час назад
Засаленную губку или тряпку для мытья посуды забыл добавить. Для пикантности.
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2k
Alex Полчаса назад
Что-то мне подсказывает, что все это вода в бутылках из под алкоголя была. Все бесцветное. Ну кроме незамерзайки из пятилитровиков...
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10k
3.6o6pa Полчаса назад
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58k
Александр 42 минуты назад
Уж лучше сразу так. И гораздо менее затратно.
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172
Александр Шевченко 52 минуты назад
Как бы не просраться с такого коктеля.
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43
Артём 53 минуты назад
Я этот раствор знаю! С него всегда такой приход! (С)
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1k
Оксид Бетона Час назад
Что-то он забыл.... А, понял! Нужно было еще ху.ем всю эту бодягу размешать и тогда этот коктейль, по праву, можно назвать - )( У Е Р А Г А !
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26k
Ваня Час назад
трандец, говнилово извращенцев...
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270
ОМ Час назад
А чё не в унитазе?
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270
ОМ Час назад
Отпил - блеванул, отпил - блеванул...
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
то же самое что с помойного ведра зачерпнуть...там бактерий писец..типа кишечной палочки...или это вечеринка панков
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