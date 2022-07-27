Хватит на всю компанию: убийственный коктейль в кухонной раковине

Бартендер — это профессионал, который занимается миксологией, искусством приготовления коктейлей. Так вот этот темнокожий паренёк по имени Tipsy сейчас очень популярен в соцсетях, вы только посмотрите, что он "мутит"!

0 Выглядит очень круто! Такой коктейль отлично подойдет жарким летним вечером на огромную компанию.

Еще один интересный коктейль в термо-ведре. 2022-07-27T09:31:16+03:00 Еще один интересный коктейль в термо-ведре.

Необычный вариант алко-арбуза. 2022-07-27T09:31:16+03:00 Необычный вариант алко-арбуза.

Ну и коктейль в ванной. 2022-07-27T09:31:16+03:00 Ну и коктейль в ванной.