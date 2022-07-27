Хватит на всю компанию: убийственный коктейль в кухонной раковине

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Бартендер — это профессионал, который занимается миксологией, искусством приготовления коктейлей. Так вот этот темнокожий паренёк по имени Tipsy сейчас очень популярен в соцсетях, вы только посмотрите, что он "мутит"!
Еще один интересный коктейль в термо-ведре.
Необычный вариант алко-арбуза.
Ну и коктейль в ванной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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