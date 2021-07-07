В Екатеринбурге робот-собутыльник произвёл фурор

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2021» липецкая компания представила необычного робота, который стал героем интернета. Робот держит в обеих "руках" по бокалу с коньяком, вращая их и чокаясь сам с собой.
В сети пользователи робота прозвали собутыльником и выразили своё желание с ним выпить. Однако, по заявлению маркетологов, робот никакого отношения к алкоголю не имеет, а бокалы нужны лишь для демонстрации способностей.
- Идея манипуляторов с коньячными бокалами родилась у специалистов нашей компании, как простая и эффективная демонстрация возможностей современной робототехники, в которой сочетается точность и повторяемость операции, недоступная человеку, - рассказала GOROD48 директор по маркетингу компании «Enercom» Ирина Стрельцова. - На самом деле, наш робот применяется компаниями – производителями детского питания и молочной продукции (укладывает детское питание на паллеты и мороженое в холодильник), сваривает искусственные новогодние елки.
Источник:
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Уже сделали, лет 5 назад:
Я не против роботов. Вот если бы я делал заказ у человека, а заказ приносили робо-собаки из Boston Dynamics, я бы не прочь был бы заплатить за их танцы. Последний видос с жёлтыми робо-собаками вообще отвал башки!
Главное, как их запрограмить