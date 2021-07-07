В Екатеринбурге робот-собутыльник произвёл фурор

- Идея манипуляторов с коньячными бокалами родилась у специалистов нашей компании, как простая и эффективная демонстрация возможностей современной робототехники, в которой сочетается точность и повторяемость операции, недоступная человеку, - рассказала GOROD48 директор по маркетингу компании «Enercom» Ирина Стрельцова. - На самом деле, наш робот применяется компаниями – производителями детского питания и молочной продукции (укладывает детское питание на паллеты и мороженое в холодильник), сваривает искусственные новогодние елки.