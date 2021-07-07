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В Екатеринбурге робот-собутыльник произвёл фурор

В Екатеринбурге робот-собутыльник произвёл фурор (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 12:53
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   видео   выстава   липецк   робот   робот собутыльник   фото   
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В Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2021» липецкая компания представила необычного робота, который стал героем интернета. Робот держит в обеих "руках" по бокалу с коньяком, вращая их и чокаясь сам с собой.

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Метки: алкоголь   видео   выстава   липецк   робот   робот собутыльник   фото   
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14  комментариев
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62k
Viktor Час назад
Здеся эффектней!

Ссылка www.youtube.com
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1k
fraxinus 7 минут назад
Поздно.

Уже сделали, лет 5 назад:

Ссылка www.youtube.com
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28
SilentBod 10 минут назад
Таааак.... китаец вдумчиво всё снимает. поэтому через полгода ждём бюджетный вариант робота-собутыльника на алиэкспресс
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498
Victor Chromov 44 минуты назад
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6k
Vadim 45 минут назад
Ссылка youtu.be
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55
Nаnе First NameLаst 51 минуту назад
Ерунда. Разве у него можно занять на пузырь коньяка до завтра? Или попросить Хиросиму покрепче. Или спросить, когда по акции что-то завезут


Я не против роботов. Вот если бы я делал заказ у человека, а заказ приносили робо-собаки из Boston Dynamics, я бы не прочь был бы заплатить за их танцы. Последний видос с жёлтыми робо-собаками вообще отвал башки!
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55
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
Та ладно там. Заютубьте Spot's On It .Карма мне не позволяет видосы выкладывать. там робо-собаки такое вытворяют!

Главное, как их запрограмить
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17k
Vital Idol 52 минуты назад
Мусора заинтересовались... Непонятно с какой целью, толи в роли собутыльника, толи штраф будут выписывать за распитие в общественном месте...
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13k
Объект реальности Час назад
зря они. Еще одно направление для реализации. Например бар для тех кому нескем выпить. Прищел, а за столиком рука которая с тобой чокаеся, еще добавить функцию "по.издеть" и ваще норм.
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7k
Сергей Час назад
Как тебе такое Boston Dynamics?
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21k
Сибиряк Час назад
подделка!
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55k
pynh Час назад
что-то я не увидел где он чокается бокалами
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283
Андрей Ы. 2 часа назад
Да какой он собутыльник? Алкоголик-мизантроп.
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